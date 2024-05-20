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Осколки истории: интересные и редкие ретро-фотографии⁠⁠ Европы ХХ века

Осколки истории: интересные и редкие ретро-фотографии⁠⁠ Европы ХХ века

Автор:
20 мая 2024 09:52
Сообщество : Исторические факты
Метки: Европа   интересно   красота   люди   удивительно   факты   фото   
1378
23

Представляю вам подборку раскрашенных снимков, которые были сняты в начале и середине XX века и являются прекрасной иллюстрацией жизни Европейских стран в то время.

Уэльс, 1965 год.

Снимок именитого американского фотографа Брюса Дэвидсона. В 1960-е годы он посетил Британию по приглашению журнала «Queen». Суть его поездки была показать реальную жизнь обычных людей на острове.

Фотография, изображающая мальчика, толкающего коляску в шахтёрском посёлке, символизирующая мир и тишину среди шума и грязи.

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Дождь в Монте-Карло. Монако, 1955 год.

Интересный факт: Германия во время Второй Мировой использовала Монако для того, чтобы получать иностранную валюту, которая была необходимым компонентом для осуществления амбициозных военных проектов и деятельности, связанной с войной.

Офисы центрального социального учреждения в Праге, 1937 год.

На фотографии Пражский Центральный Социальный Институт и его уникальные столы-лифты с электроприводом.

В институте находилось самое большое вертикальное хранилище документов в мире. А рабочие столы сотрудников архива представляли собой лифты, которые могли подниматься, опускаться, перемещаться вправо-влево и останавливаться перед нужным ящиком картотеки.

После введения инновационной системы количество сотрудников для обслуживания сократилось с 400 человек до 20.

Ceнокоc. Итaлия, 1959 гoд.

Удобно, свой сеновал - всегда с собой. Вообще удивительно, обычно перетаскивать огромные грузы больше свойственно для племенных народов Африканских стран.

Скольжение на ледяных брусках. Париж, площадь Согласия, 1938 год.

Девушки в Амстердаме, 1960-е.

Мода 60-70-х годов была весьма разнообразна, как никогда ранее. В этот период главное, что требовалось от человека, – выглядеть уникально.

Новый автобан. Германия, 1930-е.

Первоначально идея создания сети высокоскоростных автомагистралей, соединяющих всю страну, возникла в 1920-е годы, но реализовывать её начали только в 1930-х годах.

Старый тевтонский замок в Квидзыне, Польша, 1960 год.

Отец гуляет с дочкой. Амстердам, 1968 год.

Шахтеры, Гельзенкирхен, Германия, 1950-е годы.

Пленэр в Париже, 1950 год.

Пленэр — это техника создания полностью готовых картин на природе при естественном освещении.

Корзинщик. Чехия, 1968 год.

Француженки прогуливаются по улицам Парижа. Франция, 1960 год.

Отец с ребенком. Норвегия, 1940 год.

Влюблённые в Париже во время наводнения, 1978 год.

Девушки из Бирмы пьют чай. Англия, 1935 год.⁠⁠

Девушек привезли в город в составе цирка «Bertram Mills Circus» , потешить местную публику.

Играющие дети в бедном жилом районе Горбалс, Глазго. Шотландия, июнь 1966 год.

Когда развита фантазия, то и старое ведро превращается в морское судно.

Мальчик продает лимонад. Берлин, 1931 год.

Весна в Нидерландах, начало 1950-х.

Качели возле фабрики в Лидсе. Англия, 1955 год.

Детство в промышленном городе.

Мальчик несет две бутылки вина. Улица Муфтар, Париж, 1954 год.

Эта работа французского фотографа Анри Картье-Брессона. Он является одним из самых знаменитых фотографов в истории. Его вклад в фотожурналистику и развитие фотографии как искусства, огромный.


Сушка спагетти. Италия, 1929 год.

В начале ХХ века производство пасты было более сложным, чем сейчас спагетти резали вручную и сушили прямо на улице

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Метки: Европа   интересно   красота   люди   удивительно   факты   фото   
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4  комментария
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17k
Совранский Полчаса назад
Белые люди в кадре! - а прошло то всего немного лет(по меркам истории)
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23k
kσρβγς 4 минуты назад
"Первоначально идея создания сети высокоскоростных автомагистралей, соединяющих всю страну, возникла в 1920-е годы, но реализовывать её начали только в 1930-х годах."

Ничего удивительного. Если не знаешь, что было в 20-х в Германии - прочти Ремарка... Очень хорошо тот период описан...
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6k
jfk 19 минут назад
Комментарий к фото
на сайгонских шлендр похожи
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6k
jfk 20 минут назад
Комментарий к фото
Судя по довольному еб@лу несет его никуя не взрослым)
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Круэлла
  • Дата регистрации: 12.08.2011
  • 1778 постов (1750 в горячем)

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