Осколки истории: интересные и редкие ретро-фотографии⁠⁠ Европы ХХ века

Уэльс, 1965 год.

Снимок именитого американского фотографа Брюса Дэвидсона. В 1960-е годы он посетил Британию по приглашению журнала «Queen». Суть его поездки была показать реальную жизнь обычных людей на острове.

Фотография, изображающая мальчика, толкающего коляску в шахтёрском посёлке, символизирующая мир и тишину среди шума и грязи.