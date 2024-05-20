Осколки истории: интересные и редкие ретро-фотографии⁠⁠ Европы ХХ века

Представляю вам подборку раскрашенных снимков, которые были сняты в начале и середине XX века и являются прекрасной иллюстрацией жизни Европейских стран в то время.
Уэльс, 1965 год.
Снимок именитого американского фотографа Брюса Дэвидсона. В 1960-е годы он посетил Британию по приглашению журнала «Queen». Суть его поездки была показать реальную жизнь обычных людей на острове.
Фотография, изображающая мальчика, толкающего коляску в шахтёрском посёлке, символизирующая мир и тишину среди шума и грязи.
Дождь в Монте-Карло. Монако, 1955 год.
Интересный факт: Германия во время Второй Мировой использовала Монако для того, чтобы получать иностранную валюту, которая была необходимым компонентом для осуществления амбициозных военных проектов и деятельности, связанной с войной.
Офисы центрального социального учреждения в Праге, 1937 год.
На фотографии Пражский Центральный Социальный Институт и его уникальные столы-лифты с электроприводом.
В институте находилось самое большое вертикальное хранилище документов в мире. А рабочие столы сотрудников архива представляли собой лифты, которые могли подниматься, опускаться, перемещаться вправо-влево и останавливаться перед нужным ящиком картотеки.
После введения инновационной системы количество сотрудников для обслуживания сократилось с 400 человек до 20.
Ceнокоc. Итaлия, 1959 гoд.
Удобно, свой сеновал - всегда с собой. Вообще удивительно, обычно перетаскивать огромные грузы больше свойственно для племенных народов Африканских стран.
Скольжение на ледяных брусках. Париж, площадь Согласия, 1938 год.
Девушки в Амстердаме, 1960-е.
Мода 60-70-х годов была весьма разнообразна, как никогда ранее. В этот период главное, что требовалось от человека, – выглядеть уникально.
Новый автобан. Германия, 1930-е.
Первоначально идея создания сети высокоскоростных автомагистралей, соединяющих всю страну, возникла в 1920-е годы, но реализовывать её начали только в 1930-х годах.
Старый тевтонский замок в Квидзыне, Польша, 1960 год.
Отец гуляет с дочкой. Амстердам, 1968 год.
Шахтеры, Гельзенкирхен, Германия, 1950-е годы.
Пленэр в Париже, 1950 год.
Пленэр — это техника создания полностью готовых картин на природе при естественном освещении.
Корзинщик. Чехия, 1968 год.
Француженки прогуливаются по улицам Парижа. Франция, 1960 год.
Отец с ребенком. Норвегия, 1940 год.
Влюблённые в Париже во время наводнения, 1978 год.
Девушки из Бирмы пьют чай. Англия, 1935 год.
Девушек привезли в город в составе цирка «Bertram Mills Circus» , потешить местную публику.
Играющие дети в бедном жилом районе Горбалс, Глазго. Шотландия, июнь 1966 год.
Когда развита фантазия, то и старое ведро превращается в морское судно.
Мальчик продает лимонад. Берлин, 1931 год.
Весна в Нидерландах, начало 1950-х.
Качели возле фабрики в Лидсе. Англия, 1955 год.
Детство в промышленном городе.
Мальчик несет две бутылки вина. Улица Муфтар, Париж, 1954 год.
Эта работа французского фотографа Анри Картье-Брессона. Он является одним из самых знаменитых фотографов в истории. Его вклад в фотожурналистику и развитие фотографии как искусства, огромный.
Сушка спагетти. Италия, 1929 год.
В начале ХХ века производство пасты было более сложным, чем сейчас спагетти резали вручную и сушили прямо на улице
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Ничего удивительного. Если не знаешь, что было в 20-х в Германии - прочти Ремарка... Очень хорошо тот период описан...