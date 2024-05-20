Женщина пришла на пункт выдачи и украла ароматизатор

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У некоторых клиентов нет 300₽ на покупку диффузора, поэтому женщина решила забрать его из пункта выдачи.
В телефоне там сюжет поинтереснее 😂
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Метки: Видео воровка диффузор кража маркетплейс пункт выдачи
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Это какой же дурой надо быть
Видимо скучно барышне было.Можно и подруге условочку дать.