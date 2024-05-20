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Женщина пришла на пункт выдачи и украла ароматизатор

Женщина пришла на пункт выдачи и украла ароматизатор

Автор:
20 мая 2024 12:54
Сообщество : Маркетплейс
Метки: Видео   воровка   диффузор   кража   маркетплейс   пункт выдачи   
1097
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У некоторых клиентов нет 300₽ на покупку диффузора, поэтому женщина решила забрать его из пункта выдачи.

В телефоне там сюжет поинтереснее 😂

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Метки: Видео   воровка   диффузор   кража   маркетплейс   пункт выдачи   
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7  комментариев
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4k
DVPET Час назад
Самое что интересное, выйти на неё вообще не проблема. Зная время посмотреть какая покупка была выдана, а там все данные и ФИО и карта банковская.
Это какой же дурой надо быть
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1k
Darki Полчаса назад
Условочка на ровном месте.
Видимо скучно барышне было.Можно и подруге условочку дать.
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79k
Viktor 41 минуту назад
Вот это и называется быдло!
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11k
Garpia121 42 минуты назад
Дура дурой. Сейчас даже даже задницу незаметно почесать нельзя, везде камеры висят.
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2k
Мария Коненкова Час назад
Бля, ну камеры же! Висят и снимают. Искать эту дуру из-за початого аромадиффузора вряд ли будут, но по пабликам и прочим интернетам распространят, а если ещё поднапрячься и найти в базе, как её зовут, да разыскать Вконтакте, да потом.... эхх, мстя моя страшна!
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31k
Serg2001 Час назад
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22k
КВТИУ-80 Час назад
Однако, групповуха. Но сделано как-то по куриному
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Terracotka
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1428 постов (1399 в горячем)

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