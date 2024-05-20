«Мою маму не посадят» : в Красноярском крае женщина избила подругу дочери, обвинив в краже электронки

Девочка пришла в гости к подруге, но оттуда уехала на скорой помощи.
10 мая жительница города Назарово Красноярского края жестоко избила 12-летнюю подругу дочери, посчитав, что она украла её электронную сигарету. Сообщается, что хозяйка квартиры пришла домой пьяная и начала искать свою электронку. Не найдя её она решила, что в пропаже виновата гостья дочери. Она набросилась на 12-летнюю девочку и начала её бить. Бабушка пострадавшей рассказала, что несколько раз женщина ударила ее внучку по голове, причем ногой.
Она пошла к подружке на ночевку. Они там сидели... То ли она взяла эту сигарету, то ли еще что. И мамашка пьяная пришла. Но мне интересно, какое она право имела избить ее. Она мало того, что избила... Малышка еле доползла до соседки. Там бабушка ей скорую вызвала, — рассказала бабушка пострадавшей.
В больнице у пострадавшей диагностировали ушиб головного мозга, а из гематомы на лбу пришлось откачивать жидкость. В итоге у девочки под глазами появились два огромных синяка. В добавок к этому, бывшая подруга начала угрожать пострадавшей девочки. Она заявила, что её мама - многодетная и не сядет в тюрьму.
Бабушка сейчас находится в шоке и боится, что дело могут замять, так как муж женщины «имеет важные связи». Кроме того, агрессорша является многодетной матерью.
Внучка моя сирота. Дочь умерла еще в 2021 году, а ее отец и вовсе в 2014-м, — продолжает пожилая горожанка.
Про семью даже писали в газетах ко Дню семьи, любви и верности. Первого ребёнка женщина родила в 17 лет, а замуж вышла в 2013 году. Отец семейства отправлял голосовые сообщения бабушке девочки. В них он говорил, что «в любом случае будет защищать семью, даже если они не правы».
Кроме того, позже отец семейства намекнул, что девочку избила его дочь, а не жена.
Я сам был в шоке, когда узнал. Спрашиваю у жены. А она сказала, что не она била, а дочь Катя* (имя изменено. - прим.ред.), а она лишь накричала на нее, после чего пострадавшая девочка убежала.
Полицейские теперь выясняют все обстоятельства, сообщает SHOT.
Источник:
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PS. дружить с такими тоже не надо, обычно это все же видно по разным признакам... тем более разрешать оставаться на ночь у таких друзей.