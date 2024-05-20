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«Мою маму не посадят» : в Красноярском крае женщина избила подругу дочери, обвинив в краже электронки

«Мою маму не посадят» : в Красноярском крае женщина избила подругу дочери, обвинив в краже электронки

Автор:
20 мая 2024 17:48
Сообщество : Жить в России
Метки: девочки   драка   избиение   мать   многодетная мать   подруги   школьницы   
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Девочка пришла в гости к подруге, но оттуда уехала на скорой помощи.

10 мая жительница города Назарово Красноярского края жестоко избила 12-летнюю подругу дочери, посчитав, что она украла её электронную сигарету. Сообщается, что хозяйка квартиры пришла домой пьяная и начала искать свою электронку. Не найдя её она решила, что в пропаже виновата гостья дочери. Она набросилась на 12-летнюю девочку и начала её бить. Бабушка пострадавшей рассказала, что несколько раз женщина ударила ее внучку по голове, причем ногой.

Она пошла к подружке на ночевку. Они там сидели... То ли она взяла эту сигарету, то ли еще что. И мамашка пьяная пришла. Но мне интересно, какое она право имела избить ее. Она мало того, что избила... Малышка еле доползла до соседки. Там бабушка ей скорую вызвала, — рассказала бабушка пострадавшей.

В больнице у пострадавшей диагностировали ушиб головного мозга, а из гематомы на лбу пришлось откачивать жидкость. В итоге у девочки под глазами появились два огромных синяка. В добавок к этому, бывшая подруга начала угрожать пострадавшей девочки. Она заявила, что её мама - многодетная и не сядет в тюрьму.

Бабушка сейчас находится в шоке и боится, что дело могут замять, так как муж женщины «имеет важные связи». Кроме того, агрессорша является многодетной матерью.

Внучка моя сирота. Дочь умерла еще в 2021 году, а ее отец и вовсе в 2014-м, — продолжает пожилая горожанка.

Про семью даже писали в газетах ко Дню семьи, любви и верности. Первого ребёнка женщина родила в 17 лет, а замуж вышла в 2013 году. Отец семейства отправлял голосовые сообщения бабушке девочки. В них он говорил, что «в любом случае будет защищать семью, даже если они не правы».

Кроме того, позже отец семейства намекнул, что девочку избила его дочь, а не жена.

Я сам был в шоке, когда узнал. Спрашиваю у жены. А она сказала, что не она била, а дочь Катя* (имя изменено. - прим.ред.), а она лишь накричала на нее, после чего пострадавшая девочка убежала.

Полицейские теперь выясняют все обстоятельства, сообщает SHOT.


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Метки: девочки   драка   избиение   мать   многодетная мать   подруги   школьницы   
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6  комментариев
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4k
Rom 47 минут назад
Откуда столько дебилов то вокруг? Так смотришь, вроде всё нормально...погода хорошая, солнце светит. И вот берутся такие вот...
PS. дружить с такими тоже не надо, обычно это все же видно по разным признакам... тем более разрешать оставаться на ночь у таких друзей.
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30k
Егор 11 минут назад
По лицам видно - мутная семейка.
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7k
Трям 21 минуту назад
Ну если она - мальчик трех детей, то все яснопонятно.
Расходимся.
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8k
Харон ( Χάρων) 40 минут назад
"Хорошие "новости от покемонихи...
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12k
Дмитрий 42 минуты назад
Всё так и было как говорит отец девочки! Килянусь! Окропите святой водой мне глаза! ...Дебилы! Закапывайте себя и дальше как говорится! Осудят тётку, как пить дать! Что бы вся семейка не говорила!
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5034 поста (4819 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
356424



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