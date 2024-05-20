«Мою маму не посадят» : в Красноярском крае женщина избила подругу дочери, обвинив в краже электронки

В больнице у пострадавшей диагностировали ушиб головного мозга, а из гематомы на лбу пришлось откачивать жидкость. В итоге у девочки под глазами появились два огромных синяка. В добавок к этому, бывшая подруга начала угрожать пострадавшей девочки. Она заявила, что её мама - многодетная и не сядет в тюрьму.

Бабушка сейчас находится в шоке и боится, что дело могут замять, так как муж женщины «имеет важные связи». Кроме того, агрессорша является многодетной матерью.