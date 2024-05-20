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В Варшаве дикие кабаны отобрали у ребёнка рюкзак

В Варшаве дикие кабаны отобрали у ребёнка рюкзак

Автор:
20 мая 2024 12:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Дикие кабаны   в мире   варшава   жиотные   рюкзак   
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На помощь бросились двое прохожих – им удалось вернуть отнятую вещь.

Рядом находится небольшой лес – вероятно, кабаны выбежали оттуда. Затем кабаниха вместе с поросятами подошла к женщине с ребенком и отобрала у мальчика рюкзак.


Проезжавший мимо мужчина остановил машину и отнял рюкзак у кабанов, рискуя здоровьем, рассказала Мариола, снявшая происшествие на видео. Ему на помощь пришел второй мужчина – он издавал громкие звуки, отпугивая животных.

Жители Бялоленки давно говорят о том, что проблема с кабанами в районе серьезная. “Они выходят к жилым комплексам, портят газоны и представляют угрозу для людей, чего многие люди даже не осознают”, – подчеркивает Мариола. По ее словам, кабаны никого не боятся, рыскают рядом с домами.

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Метки: Видео   Дикие кабаны   в мире   варшава   жиотные   рюкзак   
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3  комментария
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275
Алексей Давыдов 19 минут назад
Какой наглый шашлык!)))
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zloykoyot 9 минут назад
Вот куррва кАбан.
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Terracotka
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1427 постов (1399 в горячем)

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