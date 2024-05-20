В Варшаве дикие кабаны отобрали у ребёнка рюкзак

На помощь бросились двое прохожих – им удалось вернуть отнятую вещь.
Рядом находится небольшой лес – вероятно, кабаны выбежали оттуда. Затем кабаниха вместе с поросятами подошла к женщине с ребенком и отобрала у мальчика рюкзак.
Проезжавший мимо мужчина остановил машину и отнял рюкзак у кабанов, рискуя здоровьем, рассказала Мариола, снявшая происшествие на видео. Ему на помощь пришел второй мужчина – он издавал громкие звуки, отпугивая животных.
Жители Бялоленки давно говорят о том, что проблема с кабанами в районе серьезная. “Они выходят к жилым комплексам, портят газоны и представляют угрозу для людей, чего многие люди даже не осознают”, – подчеркивает Мариола. По ее словам, кабаны никого не боятся, рыскают рядом с домами.
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