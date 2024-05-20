В Варшаве дикие кабаны отобрали у ребёнка рюкзак

Рядом находится небольшой лес – вероятно, кабаны выбежали оттуда. Затем кабаниха вместе с поросятами подошла к женщине с ребенком и отобрала у мальчика рюкзак.

Проезжавший мимо мужчина остановил машину и отнял рюкзак у кабанов, рискуя здоровьем, рассказала Мариола, снявшая происшествие на видео. Ему на помощь пришел второй мужчина – он издавал громкие звуки, отпугивая животных.