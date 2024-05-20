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Оползень едва не завалил грузовик

Оползень едва не завалил грузовик

Автор:
20 мая 2024 07:31
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Индонезия   Оползень   в мире   грузовик   повезло   
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В сети появилось видео схода оползня, которые едва не засыпал небольшой грузовик с водителем. Инцидент произошёл в Индонезии.

17 мая небольшой грузовик, проезжающий в скалистой местности, близ населённого пункта Джалан Селайо (провинция Западная Суматра, Индонезия), чудом не угодил под обрушившуюся горную породу.
Свидетелями драматичного инцидента стали жители, также прокладывающие маршрут через этот район. Один из очевидцев успел запечатлеть рискованный заезд водителя.

По сообщениям СМИ, обошлось без жертв. В настоящее время этот маршрут остается непроходимым и контролируется местными стражами правопорядка.

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Метки: Видео   Индонезия   Оползень   в мире   грузовик   повезло   
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Dobriy drug
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