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Самый медленный Mercedes-AMG GT стал дешевле на 49 тысяч евро

Самый медленный Mercedes-AMG GT стал дешевле на 49 тысяч евро

Автор:
20 мая 2024 15:46
Сообщество : Автомир
Метки: AMG   Mercedes   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   двигатель   машина   
900
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В Европе стал доступен для заказа Mercedes-AMG GT 43. Заднеприводная версия с 2-литровым турбомотором стоит в Германии от 118,4 тысячи евро, что на 49 тысяч дешевле прежней базовой комплектации AMG GT 55 4Matic+.

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Метки: AMG   Mercedes   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   двигатель   машина   
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5  комментариев
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12k
Дмитрий Час назад
Для нормальных пацанов не подойдёт.......Заднеприводная!)))
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11k
Доктор Полчаса назад
Ну что же , надо брать ....
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15k
..: Атеист :.. 47 минут назад
Обогрев руля 30тыщ?)) Дауж.. Наверное горные сурикаты-буддисты под музыку Баха крутили спираль для руля.. не иначе :)
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Добрый Бабайка
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