Самый медленный Mercedes-AMG GT стал дешевле на 49 тысяч евро

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В Европе стал доступен для заказа Mercedes-AMG GT 43. Заднеприводная версия с 2-литровым турбомотором стоит в Германии от 118,4 тысячи евро, что на 49 тысяч дешевле прежней базовой комплектации AMG GT 55 4Matic+.
Двигатель развивает 421 л.с. и 500 Нм. Ещё 14 сил кратковременно добавляет микрогибридная надстройка. Коробка передач — 9-ступенчатая, с «мокрым» сцеплением, тогда как на более мощных вариантах используется «автомат» с гидротрансформатором. Купе набирает 100 км/ч за 4,6 секунды и достигает максималки в 280 км/ч.
В стандартную комплектацию вошли отделка кожей наппа, камера заднего вида, 19-дюймовые колёса, медиасистема MBUX с экраном на 11,9 дюйма и навигацией, беспроводная зарядка смартфона, память положения сиденья водителя. Доступна фирменная программа индивидуализации автомобиля Manufaktur.
В стандартную комплектацию вошли отделка кожей наппа, камера заднего вида, 19-дюймовые колёса, медиасистема MBUX с экраном на 11,9 дюйма и навигацией, беспроводная зарядка смартфона, память положения сиденья водителя. Доступна фирменная программа индивидуализации автомобиля Manufaktur.
Заказчик может расширить оснащение отдельными опциями или их пакетами. Так, одна из самых доступных позиций — обогрев руля за 310 евро. За 4820 евро предлагается пакет AMG Dynamic Plus. В него входят динамические опоры двигателя, блокировка заднего дифференциала с электронным управлением, режим вождения Race, активный аэродинамический элемент спереди в нижней части кузова и жёлтые тормозные суппорты.
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