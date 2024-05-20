Самый медленный Mercedes-AMG GT стал дешевле на 49 тысяч евро

Двигатель развивает 421 л.с. и 500 Нм. Ещё 14 сил кратковременно добавляет микрогибридная надстройка. Коробка передач — 9-ступенчатая, с «мокрым» сцеплением, тогда как на более мощных вариантах используется «автомат» с гидротрансформатором. Купе набирает 100 км/ч за 4,6 секунды и достигает максималки в 280 км/ч.



В стандартную комплектацию вошли отделка кожей наппа, камера заднего вида, 19-дюймовые колёса, медиасистема MBUX с экраном на 11,9 дюйма и навигацией, беспроводная зарядка смартфона, память положения сиденья водителя. Доступна фирменная программа индивидуализации автомобиля Manufaktur.