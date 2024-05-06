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Забавный киноляп в фильме "Бездна"

Забавный киноляп в фильме "Бездна"

Автор:
06 мая 2024 13:00
Сообщество : Кино
Метки: Видео   бездна   кино   киноляп   факты   фильм   
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Оператор фильма "Бездна" режиссера Джеймса Кэмерона решил протереть камеру тряпкой прямо во время съёмок. Дубль попал в финальный монтаж, так как из-за напряжённости сцены никто не обратил на тряпку внимание.

Теперь во время просмотра фильма с близкими и друзьями можно говорить: "Сейчас будет тряпка"

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Метки: Видео   бездна   кино   киноляп   факты   фильм   
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5  комментариев
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Комментарий удален. Причина: флуд
9k
6k
heta 49 секунд назад
Это для душнил 80-го уровня. Тряпка, или нечто похожее на тряпку, к примеру предмет одежды или занавеска какая, вполне могли быть логичным элементом в сюжете.
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11k
BarOb 17 минут назад
А свет в кромешной тьме никого не смущает? Все эти фильмы сплошной обман, а тут тряпку заметили, по другую сторону камеры куча народу, осветители, освежители, операторы, режиссёры
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255
Александр Вьюшков BarOb 12 секунд назад
после осветителей и освежителей должны быть осеменители)))
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