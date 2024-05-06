Забавный киноляп в фильме "Бездна"

1433
1
1
Оператор фильма "Бездна" режиссера Джеймса Кэмерона решил протереть камеру тряпкой прямо во время съёмок. Дубль попал в финальный монтаж, так как из-за напряжённости сцены никто не обратил на тряпку внимание.
Теперь во время просмотра фильма с близкими и друзьями можно говорить: "Сейчас будет тряпка"
Источник:
Ссылки по теме:
- Первый трейлер продолжения фильма «Джокер»
- За кадром фильма «Грань будущего»
- Персонажи советских фильмов поют песню "Город" группы Танцы Минус
- Легенда VHS эпохи озвучивает фильм
- Первые кадры фильма "Чужой: Ромул"
Новости партнёров
реклама