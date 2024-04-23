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Уходя от погони устроил смертельное ДТП

Уходя от погони устроил смертельное ДТП

Автор:
23 апреля 2024 10:20
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДПС   ДТП   Погоня   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   полиция   смертельное ДТП   
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В Петрозаводске на пересечении проспекта Ленина и улицы Куйбышева водитель автомобиля Киа Спортейдж при попытке уйти от полицейской погони столкнулся с автомобилем Рено Логан. Водитель Рено погиб на месте, второму участнику ДТП госпитализация не потребовалась.
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Метки: Видео   ДПС   ДТП   Погоня   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   полиция   смертельное ДТП   
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8  комментариев
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822
Рома 43 минуты назад
Жывотное.
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Денис 45 секунд назад
Такое надо квалифицировать как умышленное убийство.
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491
DuckTales 18 минут назад
Права конечно "стоили" такого ...
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72
Сергей 23 минуты назад
Вот по этой причине, в США и прекращают погони, нарушителя все равно найдут и впаяют ему по полной. А у нас, к сожалению, законы другие.
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Дальнобой
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