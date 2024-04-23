Уходя от погони устроил смертельное ДТП

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В Петрозаводске на пересечении проспекта Ленина и улицы Куйбышева водитель автомобиля Киа Спортейдж при попытке уйти от полицейской погони столкнулся с автомобилем Рено Логан. Водитель Рено погиб на месте, второму участнику ДТП госпитализация не потребовалась.
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