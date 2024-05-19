Вертолёт с президентом Ирана Эбрахимом Раиси совершил жёсткую посадку на пути в Тегеран

В 600 километрах от Тегерана кортеж попал в сильный туман и одна из машин совершила жёсткую посадку. В СМИ сообщают, что на её борту находился Раиси.

На место уже прибыли спасатели. Они действительно передвигаются в тумане, как в молоке.