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Вертолёт с президентом Ирана Эбрахимом Раиси совершил жёсткую посадку на пути в Тегеран

Вертолёт с президентом Ирана Эбрахимом Раиси совершил жёсткую посадку на пути в Тегеран

Автор:
19 мая 2024 17:31
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Иран   Президент   Эбрахим Раиси   авария   вертолет   жесткая посадка   
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Незадолго до этого Раиси встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Иранская делегация прилетела в Азербайджан для открытия плотины на реке Араз. В церемонии принял участие президент Ирана Эбрахим Раиси и глава Азербайджана Ильхам Алиев.

Затем Раиси и другие члены делегации отправились домой на трёх вертолётах.

В 600 километрах от Тегерана кортеж попал в сильный туман и одна из машин совершила жёсткую посадку. В СМИ сообщают, что на её борту находился Раиси.

На место уже прибыли спасатели. Они действительно передвигаются в тумане, как в молоке.

Информационное агентство Mehr заявило, что с Раиси всё нормально, его везут на машине в Тебриз - иранский город, расположенный неподалёку от места ЧП. МИД Ирана эту информацию не подтвердил. А позже Mehr удалило новость о том, что политик якобы в порядке.

В некоторых СМИ вовсю обсуждают, что Раиси разбился. Официальные каналы граждан успокаивают:

Обращаем ваше внимание на неподтвержденные новостные сообщения о происшествии с вертолетом, на борту которого находился президент Раиси, в районе города Джульфа. Сообщения указывают на то, что вертолет с президентом совершил жесткую посадку. Как вы можете видеть по новости вышедшей несколько минут назад, спасательные команды пытаются добраться до места происшествия.

К месту аварии приехали кареты скорой помощи и силовики.

Новость будет дополняться.

UPD: Так выглядит местность, где произошёл инцидент. Там горы и лес, с воздуха пока не подобраться из-за сильного тумана. На месте работают 40 групп быстрого реагирования и военные.

Источник:

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Метки: Видео   Иран   Президент   Эбрахим Раиси   авария   вертолет   жесткая посадка   
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GROMOZEKA 23 минуты назад
Фицо, теперь Раиси.
Видимо у англосаксов истерика
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