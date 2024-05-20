В Приморье блогер и общественник получил 3,5 года колонии за постановочное видео с расстрелом мемориальной доски в честь белогвардейского генерала

Белогвардеец воевал в Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войнах. Поддержал Колчака и в 1922 объявил себя главой Приамурского земского края. Оттуда его выбила красные войска. Генерал бежал из страны и умер в Шанхае.

Эта табличка с именем белого генерала не понравилась Максиму Чихунову. Он взял тубус от гранатомета РПГ-26И и снял видео, где целится в мемориальную доску со словами: «Сейчас её будем разносить в пух и прах».