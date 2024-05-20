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В Приморье блогер и общественник получил 3,5 года колонии за постановочное видео с расстрелом мемориальной доски в честь белогвардейского генерала

В Приморье блогер и общественник получил 3,5 года колонии за постановочное видео с расстрелом мемориальной доски в честь белогвардейского генерала

Автор:
20 мая 2024 18:15
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Владивосток   Максим Чихунов   Михаил Дитерихс   Приморье   белогвардеец   блогер   гранатомет   памятная табличка   приговор   
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Обвиняемый свою вину отрицает и говорит, что он ни в чём не виноват.

Максим Чихунов жил в приморском городе Артёме. По образованию юрист, по политическим взглядам - коммунист. Трудился помощником краевого депутата от КПРФ Владимира Беспалова. Вёл свой блог в сети и активно участвовал в общественной жизни. Например, рассказывал о проблемных дорогах или больницах.

Чихунов регулярно бывал и во Владивостоке (Артём находится в 38 км от центра этого города). Там он обратил внимание на памятную табличку. Её установили 27 октября 2022 года и посвятили не красноармейцам, а 100-летию со дня проведения Земского собора под руководством генерала из белого движения Михаила Дитерихса.

Белогвардеец воевал в Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войнах. Поддержал Колчака и в 1922 объявил себя главой Приамурского земского края. Оттуда его выбила красные войска. Генерал бежал из страны и умер в Шанхае.

Эта табличка с именем белого генерала не понравилась Максиму Чихунову. Он взял тубус от гранатомета РПГ-26И и снял видео, где целится в мемориальную доску со словами: «Сейчас её будем разносить в пух и прах».

Ролик выложил в сеть и один из местных жителей написал на Чихунова заявление. Дома у него прошли обыски, а блогера увезли на допрос. Он стал фигурантом уголовного дела по статье 213 части 2 УК РФ «Хулиганство по мотивам политической ненависти с применением предмета, используемого в качестве оружия».

И началось судебное разбирательство. Обвинение требовало назначить Чихунову 5 лет в колонии общего режима.

Обвиняемый вину отрицал.

Это был видеосюжет, я снял его в темное время суток, на улице не было общества, чтоб его оскорбить. Какой общественный порядок я нарушил, выложив ролик в интернет? Если существует такой порядок, то пусть прокурор его разъяснит. Для меня, коммуниста, табличка белогвардейцу в столетие окончания Гражданской войны - это глумление. Я просто хотел показать свои чувства, я никому не навредил.

Минимальное наказание по статье - штраф, а максимальное - 7 лет тюрьмы. Для меня запрашивают 5, хотя прокурор сам говорит, что отягчающих обстоятельств нет, а смягчающие есть. Я не судим, у меня трое детей. Я никому физически не навредил. Как сложилась эта страшная арифметика и получилось 5 лет?

В конце концов ему дали год условно. Но затем прокуратура добилась пересмотра дела и Чихунов получил 3,5 года в колонии общего режима.

Житель города Артёма признан виновным в том, что в октябре 2022 года, выражая явное неуважение к обществу, имитировал расстрел из пускового устройства гранатомёта мемориальной доски, установленной к 100-летию проведения Приамурского Земского Собора под руководством генерала Михаила Константиновича Дитерихса на фасаде дома № 85 по улице Светланской во Владивостоке, - сообщили в пресс-службе местной прокуратуры.

Приговор вызвал вопросы в сети. Одни говорят, что позировать с тубусом от гранатомёта - странный поступок для взрослого человека, убелённого сединами. Другие считают, что 3,5 года за это - как-то жестковато.

Осуждённый с приговором не согласен и собирается его обжаловать.

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Метки: Видео   Владивосток   Максим Чихунов   Михаил Дитерихс   Приморье   белогвардеец   блогер   гранатомет   памятная табличка   приговор   
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22  комментария
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9k
Pravednik84 Час назад
А никто ответить за белого генерала и царя всея Приамурья не хочет?
Дитерихс, Михаил Константинович
Один из руководителей Белого движения в Сибири и на Дальнем Востоке. Правитель Приамурского земского края в 1922 году (Статья 280.1 УК РФ - Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации).
Типа "монархист", но он такой же монархист, как либералы из нынешних либерастов.
Кавалер одного британского и двух французских орденов.
Один из соратников Колчака (про него расписывать не буду).
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23k
alexis 5 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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11k
Доктор Полчаса назад
Ну хоть не в мавзолей целился )
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222
usla2000 Полчаса назад
Интересно, если я фото гитлера выложу, как я в него дартс кидаю, меня тоже привлекут "за разжигание ненависти"? Это же "историческая, [мат], личность". Мы должны "уважать" его. Тьфу, позор, скоро и гитлер будет под охраной государства.
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39
Andrew Popov usla2000 12 минут назад
просто скажут "дебил"
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6k
sumrаknn 44 минуты назад
Если этого судью и следователя не просто уволят, но и самих посадят за такое - буду удовлетворен. Белогвардейцы принесли неизмеримые горы зла и бед русскому народу, украли царские запасы в баснословных количествах, отдали их врагам, воевали с врагами против русского народа. И что с этими белыми делать? хвалить и превозносить как в фильме адмирал? а кого посадили за то что фильм недостоверный? я - зол.
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9k
Гвоздь 50 минут назад
напомните, пож-та, как звали того студента из времён царской России, дело которого недавно пересматривали. Который был пойман за то, что бродил где попало (рядом с митингующими) и брошен в тюрьму, где и сошёл с ума.
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1k
asd 51 минуту назад
А сколько дают за стрельбу в центре города на свадьбе ?
Похоже, что к "явное неуважение к обществу" прилагается конкретные список того, кого следует уважать.
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9k
Гвоздь Час назад
ого, даже такая статья есть? "Хулиганство по мотивам политической ненависти с применением предмета, используемого в качестве оружия"
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3k
Vadim Balabanov Час назад
Сдается, что это просто предлог. А приструнить его хотят из-за чего-то другого.
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74k
SAndre Час назад
Для меня, коммуниста, табличка белогвардейцу в столетие окончания Гражданской войны - это глумление

Для меня тоже. Как юрист он мог бы инициировать разборки на тему законности этой таблички. Но решил сделать по-глупому
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18k
Вася Час назад
видать чиновничкам про дороги и больницы рассказы не очень нравились, вот и избавились незатейливым способом, пообщавшись с судьёй
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843
Zmey8838 2 часа назад
Тот случай, когда тут идиоты все
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36k
Teodor 2 часа назад
В 19-м веке один инженер сделал фотоаппарат в виде револьвера, потом достал его в общественном месте дабы сделать несколько снимков... и был избит окружающими, проявившими социальную сознательность. Тут что-то похожее - пусть ночью, без публики, но выложил то в общий доступ! То, что увидели люди, однозначно выглядело терактом..! Что увидел обыватель? Облеченного властью придурка, разгуливающего по городу с гранатометом и угрожающего разнести в пух и прах все, что ему не нравится!
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60k
zloykoyot 2 часа назад
А кто-нибудь знает где тубусы от гранатомётов продаются?
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35k
Korolev 2 часа назад
Чем туже закручиваются гайки, тем больше вероятность, что резьбу сорвёт...
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3k
Yus 2 часа назад
Не перетрудился?
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2947 постов (2899 в горячем)

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