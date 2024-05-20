В Приморье блогер и общественник получил 3,5 года колонии за постановочное видео с расстрелом мемориальной доски в честь белогвардейского генерала

Обвиняемый свою вину отрицает и говорит, что он ни в чём не виноват.
Максим Чихунов жил в приморском городе Артёме. По образованию юрист, по политическим взглядам - коммунист. Трудился помощником краевого депутата от КПРФ Владимира Беспалова. Вёл свой блог в сети и активно участвовал в общественной жизни. Например, рассказывал о проблемных дорогах или больницах.
Чихунов регулярно бывал и во Владивостоке (Артём находится в 38 км от центра этого города). Там он обратил внимание на памятную табличку. Её установили 27 октября 2022 года и посвятили не красноармейцам, а 100-летию со дня проведения Земского собора под руководством генерала из белого движения Михаила Дитерихса.
Белогвардеец воевал в Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войнах. Поддержал Колчака и в 1922 объявил себя главой Приамурского земского края. Оттуда его выбила красные войска. Генерал бежал из страны и умер в Шанхае.
Эта табличка с именем белого генерала не понравилась Максиму Чихунову. Он взял тубус от гранатомета РПГ-26И и снял видео, где целится в мемориальную доску со словами: «Сейчас её будем разносить в пух и прах».
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Ролик выложил в сеть и один из местных жителей написал на Чихунова заявление. Дома у него прошли обыски, а блогера увезли на допрос. Он стал фигурантом уголовного дела по статье 213 части 2 УК РФ «Хулиганство по мотивам политической ненависти с применением предмета, используемого в качестве оружия».
И началось судебное разбирательство. Обвинение требовало назначить Чихунову 5 лет в колонии общего режима.
Обвиняемый вину отрицал.
Это был видеосюжет, я снял его в темное время суток, на улице не было общества, чтоб его оскорбить. Какой общественный порядок я нарушил, выложив ролик в интернет? Если существует такой порядок, то пусть прокурор его разъяснит. Для меня, коммуниста, табличка белогвардейцу в столетие окончания Гражданской войны - это глумление. Я просто хотел показать свои чувства, я никому не навредил.
Минимальное наказание по статье - штраф, а максимальное - 7 лет тюрьмы. Для меня запрашивают 5, хотя прокурор сам говорит, что отягчающих обстоятельств нет, а смягчающие есть. Я не судим, у меня трое детей. Я никому физически не навредил. Как сложилась эта страшная арифметика и получилось 5 лет?
В конце концов ему дали год условно. Но затем прокуратура добилась пересмотра дела и Чихунов получил 3,5 года в колонии общего режима.
Житель города Артёма признан виновным в том, что в октябре 2022 года, выражая явное неуважение к обществу, имитировал расстрел из пускового устройства гранатомёта мемориальной доски, установленной к 100-летию проведения Приамурского Земского Собора под руководством генерала Михаила Константиновича Дитерихса на фасаде дома № 85 по улице Светланской во Владивостоке, - сообщили в пресс-службе местной прокуратуры.
Приговор вызвал вопросы в сети. Одни говорят, что позировать с тубусом от гранатомёта - странный поступок для взрослого человека, убелённого сединами. Другие считают, что 3,5 года за это - как-то жестковато.
Осуждённый с приговором не согласен и собирается его обжаловать.
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Дитерихс, Михаил Константинович
Один из руководителей Белого движения в Сибири и на Дальнем Востоке. Правитель Приамурского земского края в 1922 году (Статья 280.1 УК РФ - Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации).
Типа "монархист", но он такой же монархист, как либералы из нынешних либерастов.
Кавалер одного британского и двух французских орденов.
Один из соратников Колчака (про него расписывать не буду).
Похоже, что к "явное неуважение к обществу" прилагается конкретные список того, кого следует уважать.
Для меня тоже. Как юрист он мог бы инициировать разборки на тему законности этой таблички. Но решил сделать по-глупому
Не благодари.
И всё это ради заработка в сети???
Как Вам такой вариант??? Если его осудят???
Про "гайки" будете писать???