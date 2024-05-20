В Македонии скончался смотритель зоопарка и его любимый жираф

Любовь объединяет всех нас, независимо от вида. Крепкая связь может возникнуть между хозяином и питомцем, и, например, между смотрителем в зоопарке и диким животным. В зоопарке города Скопье в Северной Македонии один смотритель стал лучшим другом жирафов. Эта история никого не оставит равнодушным.
26 ноября 2023 года зоопарк города Скопье, столицы Северной Македонии, оплакивал потерю Ристе Трайковски — смотрителя, известного своей любовью и трепетным отношением к жирафам. Многие запомнили его чуткую любовь к этим животным, и поэтому эта потеря была особенно грустной. По трагическому стечению обстоятельств, всего через несколько часов после смерти Ристе скончался и последний жираф зоопарка — 10-летний самец по кличке Флоппи.
Несмотря на все усилия персонала зоопарка, спасти Флоппи не удалось. Они с Ристе все 10 лет были рядом, и смотритель всё это время ухаживал за ним. Потеря Флоппи и Ристе потрясла многих: и весь персонал зоопарка, и посетителей, и людей по всему миру.
"Я много лет дружил с Ристе, и меня всегда впечатляла его крепкая связь с жирафами. Ристе был любимым сотрудником зоопарка — он заботился о жирафах с первого дня их появления на свет. Он проработал с ними 12 лет. А я все эти годы делал фотографии, на которых запечатлевал эту трепетную любовь. Затем эти снимки распространялись по всему миру," - рассказывает Гоки, фотограф и близкий друг Ристе.
По словам фотографа, жирафы обожали Ристе, а он всей душой любил их. Несмотря на горькую потерю, зоопарк Скопье продолжит чтить память своего смотрителя, а также вдохновлять людей заботиться о животных и беречь природу.
"Я думаю, что нет разницы между заботой о людях и заботой о животных. Единственная разница в том, что животные дарят гораздо больше любви, чем люди," - продолжает фотограф Гоки.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Девушку парализовало после инцидента на концерте
- Когда спустя годы написал бывший
- 14 необычных историй, когда людей случайно забыли
- "Чего ты врёшь, что у тебя только 1 партнёр": ситуации, после которых девушки не хотят идти к гинекологу
- "Это чьи трусы, ты с кем мне изменяешь?": доказательство того, что у мужчин - плохая память
Ой как мило. Сравни свою заботу о своём ребёнке с заботой о корове. Иногда как скажут х.у.йню