В Македонии скончался смотритель зоопарка и его любимый жираф

Несмотря на все усилия персонала зоопарка, спасти Флоппи не удалось. Они с Ристе все 10 лет были рядом, и смотритель всё это время ухаживал за ним. Потеря Флоппи и Ристе потрясла многих: и весь персонал зоопарка, и посетителей, и людей по всему миру.



