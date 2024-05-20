FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16867 постов • 1712 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
В Македонии скончался смотритель зоопарка и его любимый жираф

В Македонии скончался смотритель зоопарка и его любимый жираф

Автор:
20 мая 2024 22:00
Сообщество : Животные
Метки: Разное   дикие животные   животные   жираф   жирафы   зоопарк   зоопарки   истории   македония   трогательно   
1826
19

Любовь объединяет всех нас, независимо от вида. Крепкая связь может возникнуть между хозяином и питомцем, и, например, между смотрителем в зоопарке и диким животным. В зоопарке города Скопье в Северной Македонии один смотритель стал лучшим другом жирафов. Эта история никого не оставит равнодушным.

26 ноября 2023 года зоопарк города Скопье, столицы Северной Македонии, оплакивал потерю Ристе Трайковски — смотрителя, известного своей любовью и трепетным отношением к жирафам. Многие запомнили его чуткую любовь к этим животным, и поэтому эта потеря была особенно грустной. По трагическому стечению обстоятельств, всего через несколько часов после смерти Ристе скончался и последний жираф зоопарка — 10-летний самец по кличке Флоппи.

×

Несмотря на все усилия персонала зоопарка, спасти Флоппи не удалось. Они с Ристе все 10 лет были рядом, и смотритель всё это время ухаживал за ним. Потеря Флоппи и Ристе потрясла многих: и весь персонал зоопарка, и посетителей, и людей по всему миру.


"Я много лет дружил с Ристе, и меня всегда впечатляла его крепкая связь с жирафами. Ристе был любимым сотрудником зоопарка — он заботился о жирафах с первого дня их появления на свет. Он проработал с ними 12 лет. А я все эти годы делал фотографии, на которых запечатлевал эту трепетную любовь. Затем эти снимки распространялись по всему миру," - рассказывает Гоки, фотограф и близкий друг Ристе.

По словам фотографа, жирафы обожали Ристе, а он всей душой любил их. Несмотря на горькую потерю, зоопарк Скопье продолжит чтить память своего смотрителя, а также вдохновлять людей заботиться о животных и беречь природу.


"Я думаю, что нет разницы между заботой о людях и заботой о животных. Единственная разница в том, что животные дарят гораздо больше любви, чем люди," - продолжает фотограф Гоки.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Разное   дикие животные   животные   жираф   жирафы   зоопарк   зоопарки   истории   македония   трогательно   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Владимир 57 минут назад
Животные человечнее людей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
19k
babuby Полминуты назад
Интересно, а в Македонии знают про жирафа Мариуса?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Aleksandr M. 6 минут назад
Полагаю, в тему. А может не вынес потери... "Умные они, ешкин кот!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Павел 7 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Евгений 15 минут назад
Любовь зла, полюбишь и жирафА
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
russger 36 минут назад
""Я думаю, что нет разницы между заботой о людях и заботой о животных"

Ой как мило. Сравни свою заботу о своём ребёнке с заботой о корове. Иногда как скажут х.у.йню
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
Галин Ди 38 минут назад
Очень жалько хорошего человека, а поскольку речь идет о Скопье, я предполагаю, что имеется в виду Северная Македония, а не историческая область Македония.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1718 постов (1659 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

112706



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Госдуме хотят приравнять национальные диаспоры к иноагентам
В Госдуме хотят приравнять национальные диаспоры к иноагентам
Как снимали фильм "Новые амазонки": 16 интересных фактов о фильме
Как снимали фильм "Новые амазонки": 16 интересных фактов о фильме
Набирающие популярность в сообществах
На шаг ближе к собственному авто. Завод "Москвич" перешел на производство полного цикла
На шаг ближе к собственному авто. Завод "Москвич" перешел на производство полного цикла
С добрым утром
С добрым утром
Фиксируйте все моменты дороги
Фиксируйте все моменты дороги
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
На случай обезъёживания

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#интересно#США#фильм#авто аварии#Юмор#авария#Жизнь#истории
#в мире#машина#автомобили#Прикол#кино#аварии#забавно#Москва#Автовсячина#природа
#животные#автомир#факты#история#ДТП#полиция#собака#Пёс#Китай#дети
Фиксируйте все моменты дороги Фиксируйте все моменты дороги "Свобода!": из корейского зоопарка сбежала зебра "Свобода!": из корейского зоопарка сбежала зебра В Англии родился шимпанзе, чей вид рискует исчезнуть с планеты В Англии родился шимпанзе, чей вид рискует исчезнуть с планеты Харамбе: громкая трагедия в американском зоопарке Харамбе: громкая трагедия в американском зоопарке Пользователей сети удивил муравьед с "двумя головами" Пользователей сети удивил муравьед с "двумя головами" Команда врачей спасла маленького жирафа, вылечив ему ноги Команда врачей спасла маленького жирафа, вылечив ему ноги

На что жалуетесь?

Вернуться