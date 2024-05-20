Русский дизайнер, работавший с Bugatti представит собственный гиперкар

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Автомобильный дизайнер Саша Селипанов анонсировал запуск собственной компании, которая будет специализироваться на производстве гиперкаров Nilu27. В соцсетях он показал небольшой тизер первой модели. Полностью её рассекретят 15 августа на ежегодной выставке в американском Пеббл-Бич.
В коротком видео показана только корма пока безымянной модели. Купе получит подъёмные двери типа «крылья чайки», тройной выхлоп, расположенный на уровне фонарей, внушительный задний спойлер.
Никакие технические подробности не приводятся, но Селипанов кратко сформулировал идеологию бренда. Nilu27 будет выпускать «красивые и брутальные» автомобили — и никакой электрификации и цифровизации.
Саша Селипанов известен по работе с брендами вроде Bugatti и Koenigsegg, где занимал высокие посты. В прошлом году он основал собственную студию Hardline27, которая предлагает услуги сторонним автопроизводителям. Среди прочего, именно Селипанов разработал альтернативные колёсные диски для электромобилей Tesla.
Никакие технические подробности не приводятся, но Селипанов кратко сформулировал идеологию бренда. Nilu27 будет выпускать «красивые и брутальные» автомобили — и никакой электрификации и цифровизации.
Саша Селипанов известен по работе с брендами вроде Bugatti и Koenigsegg, где занимал высокие посты. В прошлом году он основал собственную студию Hardline27, которая предлагает услуги сторонним автопроизводителям. Среди прочего, именно Селипанов разработал альтернативные колёсные диски для электромобилей Tesla.
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Метки: Bugatti Koenigsegg Nilu27 Автовсячина Саша Селипанов авто автомир автомобили гиперкар дизайн машина
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