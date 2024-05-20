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Русский дизайнер, работавший с Bugatti представит собственный гиперкар

Русский дизайнер, работавший с Bugatti представит собственный гиперкар

Автор:
20 мая 2024 17:24
Сообщество : Автомир
Метки: Bugatti   Koenigsegg   Nilu27   Автовсячина   Саша Селипанов   авто   автомир   автомобили   гиперкар   дизайн   машина   
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Автомобильный дизайнер Саша Селипанов анонсировал запуск собственной компании, которая будет специализироваться на производстве гиперкаров Nilu27. В соцсетях он показал небольшой тизер первой модели. Полностью её рассекретят 15 августа на ежегодной выставке в американском Пеббл-Бич.

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Метки: Bugatti   Koenigsegg   Nilu27   Автовсячина   Саша Селипанов   авто   автомир   автомобили   гиперкар   дизайн   машина   
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5  комментариев
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3k
Едондер пуп Час назад
Уже в ролике застучала и заглохла)))
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Pioner76 11 минут назад
Как по мне, то на Pagani смахивает.
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23k
alexis Полчаса назад
Опять Маруся?
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Ego sum qui sum Час назад
а дизайнер в курсе, что помимо внешности, у машины есть и внутренности?
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Добрый Бабайка
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