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В Москве пьяный афганец ударил девушку ножом на автобусной остановке и попытался скрыться

В Москве пьяный афганец ударил девушку ножом на автобусной остановке и попытался скрыться

Автор:
20 мая 2024 16:40
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Девушка   Москва   афганец   нападение   нож   реанимация   
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Пострадавшую увезли в больницу, за её жизнь борются врачи.

22-летняя девушка стояла на остановке на Щёлковском шоссе и ждала автобуса. Внезапно к ней сзади подошёл незнакомый мужчина в тёмной одежде, ударил ножом в шею и сбежал.

Пострадавшая учится в социально-педагогическом институте и подрабатывает логопедом. Предварительно, с вооружённым неадекватом её ничего не связывало.

Вскоре мужика задержали:

При координирующей роли Преображенской межрайонной прокуратуры установлен и задержан мужчина 1976 г.р. При нём обнаружен складной нож. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре.

СМИ сообщают, что неадекват - 48-летний уроженец Афганистана с видом на жительство в России. Когда нападал - был пьян, но это должна установить экспертиза, а пока мужик в полицейском участке. Там и расскажет, почему решил убить беззащитную и незнакомую прохожую. Хотя если напился до алкогольного психоза, то и мотивов никаких может и не было - жертва просто трагически подвернулась под неадекватную руку с ножом. Тут уже разберётся следствие. В любом случае, его ждёт уголовное дело и долгий тюремный срок. А девушка в реанимации.

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Метки: Видео   Девушка   Москва   афганец   нападение   нож   реанимация   
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25  комментариев
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11k
GMN 2 часа назад
А можно всех чурок выкинуть из Москвы и России....
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40k
russger 39 секунд назад
Если там ничего личного, то явно психопат ипанутый
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8k
Умница-красавица 6 минут назад
Эти сцуко «афганцы» заполонили весь район у нас на Преображенке. Возле дома притон какой-то типа хостела, эти мелкие черные твари в тапках шарятся туда-сюда до Красного и Белого, как тараканы. Кто их сюда привез и за каким хером? Они похоже только пьянствовать и наркотой барыжить могут
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201
Aleksandr Ivanov Полчаса назад
Афганцы друзья или еще нет?
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6k
Wadim 37 минут назад
больше черножопого говна сюда везите, больше.
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204
Denniss77 56 минут назад
Афганец....правоверный....и в дупель пьяный,ну блин сдать его в шариатский суд,а после депортировать с помошью пушки как англичане с сипаями поступали.
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1k
Александр Час назад
С "шурави", сука, биться вышел. Расстрелять моджахеда.
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52k
Элек Мек Час назад
С ним надо поступить как они любят сами - закидать камнями.
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148k
parallax Час назад
Правоверный в пьяном угаре...
Забить утырка камнями по закону шариата.
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19k
Роберт Шекли Час назад
А можно обойтись без тюремного срока, а сразу вздернуть?
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735
Herr Mannelig 2 часа назад
а что он делает в Москве? у него же дома теперь даже войны нет и запад их в покое оставил, должно быть там просто райская жизнь
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17k
Booka1a 2 часа назад
это уже пздц... чурки просто на по*уях ходят и периодически режут русских... а в части случаев еще вмешиваются представители диаспоры и мудакам дают минимальные сроки
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2k
alex 2 часа назад
хех. появились национальности. таджик, узбек, пуштун? в афганистане много национальностей
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3k
Дмитрий 2 часа назад
А может ему снег башка попадёт случайно, совсем мертвый станет?
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August
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