В Москве пьяный афганец ударил девушку ножом на автобусной остановке и попытался скрыться

Пострадавшую увезли в больницу, за её жизнь борются врачи.
22-летняя девушка стояла на остановке на Щёлковском шоссе и ждала автобуса. Внезапно к ней сзади подошёл незнакомый мужчина в тёмной одежде, ударил ножом в шею и сбежал.
Источник:
Пострадавшая учится в социально-педагогическом институте и подрабатывает логопедом. Предварительно, с вооружённым неадекватом её ничего не связывало.
Источник:
Источник:
Вскоре мужика задержали:
При координирующей роли Преображенской межрайонной прокуратуры установлен и задержан мужчина 1976 г.р. При нём обнаружен складной нож. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре.
СМИ сообщают, что неадекват - 48-летний уроженец Афганистана с видом на жительство в России. Когда нападал - был пьян, но это должна установить экспертиза, а пока мужик в полицейском участке. Там и расскажет, почему решил убить беззащитную и незнакомую прохожую. Хотя если напился до алкогольного психоза, то и мотивов никаких может и не было - жертва просто трагически подвернулась под неадекватную руку с ножом. Тут уже разберётся следствие. В любом случае, его ждёт уголовное дело и долгий тюремный срок. А девушка в реанимации.
Источник:
- В московском метро девушка избила пожилую женщина из-за громкой музыки
- В московском ТЦ умер курьер, работавший несколько недель без выходных
- Москвича избили фаллоимитатором из-за дорожного конфликта
- Вооружённый ножом подросток напал на охранника церкви накануне Пасхи
- В Москве матч любительской футбольной лиги закончился массовой потасовкой
Забить утырка камнями по закону шариата.