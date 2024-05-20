В Москве пьяный афганец ударил девушку ножом на автобусной остановке и попытался скрыться

Вскоре мужика задержали:

При координирующей роли Преображенской межрайонной прокуратуры установлен и задержан мужчина 1976 г.р. При нём обнаружен складной нож. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре.

СМИ сообщают, что неадекват - 48-летний уроженец Афганистана с видом на жительство в России. Когда нападал - был пьян, но это должна установить экспертиза, а пока мужик в полицейском участке. Там и расскажет, почему решил убить беззащитную и незнакомую прохожую. Хотя если напился до алкогольного психоза, то и мотивов никаких может и не было - жертва просто трагически подвернулась под неадекватную руку с ножом. Тут уже разберётся следствие. В любом случае, его ждёт уголовное дело и долгий тюремный срок. А девушка в реанимации.