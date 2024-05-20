Кто и почему переозвучил актеров в популярных советских фильмах

В фильме Георгия Юнгвальда-Хилькевича "Д'Артаньян и три мушкетера" Игорь Старыгин сыграл роль обаятельного и романтичного мушкетера Арамиса. Старыгин обладал яркой и интересной внешностью, которая отлично походила для его персонажа. Вот только у самого актера был небольшой дефект речи, из-за чего его решено переозвучить. В итоге в фильме Арамис разговаривал голосом Игоря Ясуловича, причем на протяжении всех фильмов о мушкетерах.

Наталья Варлей

В начале своей карьере Наталье Варлей просто не везло с озвучкой. В фильмах "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика" и "12 стульев" ее героини Нина и Лиза говорят голосом Надежды Румянцевой. Узнав о том, что ее "лишат" голоса, Варлей сильно расстроилась. Более того, ее голос не подошел и для вокальных партий в фильме "Кавказская пленница". Сама же актриса решила, что Гайдай просто затаил на нее обиду, о чем она рассказала в своей книге "Канатаходка".