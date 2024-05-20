Кто и почему переозвучил актеров в популярных советских фильмах

Даже если тот или иной актер идеально подходит на роль того или иного персонажа, то его голос может совсем не соответствовать режиссерской задумке. Ну не отказываться же теперь от актера из-за голоса, тем более, что его всегда можно переозвучить.
В фильме Георгия Юнгвальда-Хилькевича "Д'Артаньян и три мушкетера" Игорь Старыгин сыграл роль обаятельного и романтичного мушкетера Арамиса. Старыгин обладал яркой и интересной внешностью, которая отлично походила для его персонажа. Вот только у самого актера был небольшой дефект речи, из-за чего его решено переозвучить. В итоге в фильме Арамис разговаривал голосом Игоря Ясуловича, причем на протяжении всех фильмов о мушкетерах.
Наталья Варлей
В начале своей карьере Наталье Варлей просто не везло с озвучкой. В фильмах "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика" и "12 стульев" ее героини Нина и Лиза говорят голосом Надежды Румянцевой. Узнав о том, что ее "лишат" голоса, Варлей сильно расстроилась. Более того, ее голос не подошел и для вокальных партий в фильме "Кавказская пленница". Сама же актриса решила, что Гайдай просто затаил на нее обиду, о чем она рассказала в своей книге "Канатаходка".
Но спустя много лет Гайдай решил реабилитироваться перед актрисой и пригласил ее на озвучку американской актрисы Келли МакГрилл в своем последнем фильме "На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон Бич опять идут дожди".
Также, в фильме "Вий" Наталья Варлей, сыгравшая Панночку, также говорила не своим голосом. В этом фильме она говорит голосом известной актрисы озвучания Клары Румяновой.
Сергей Жигунов
Из всех героев фильма "Гардемарины, вперед!" лишь Дмитрий Харатьян и Михаил Боярский говорили своими голосами и сами исполняли вокальные партии свои персонажей. А вот Сергею Жигунову не повезло, так как его голос не подходил Саше Белову, роль которого он сыграл в фильме. В итоге, в фильме он говорит голосом Олега Меньщикова.
Но когда речь зашла о переозвучке во втором фильме "Виват, гардемарины!", то Олег Меньщиков уже отказался от озвучки из-за сильной занятости. Тогда озвучить Сергея Жигунова было предложено Александру Домагарову.
Но самое интересное, что в фильме "Гардемарины 3" Домагаров уже сам появился в кадре, а вот Жигунова уже не было.
Не будем далеко отходить от фильма "Гардемарины, вперед!", ведь Владимир Шевельков, сыгравший Никиту Оленева, также разговаривает в фильме не своим голосом. Вместо его голоса мы слышим голос Андрея Гриневича.
А в фильме "Поезд вне расписания", который вышел за два года до "Гардемаринов" Владимир Шевельков также говорит не своим голосом. В данном фильме персонаж Шевелькова говорит голосом Вячеслава Баранова.
Борислав Брондуков просто идеально подходил на роль инспектора Лестрейда для фильма "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", но вот его украинский акцент явно подходил его персонажу, поэтому режиссер решил, что Брондукова нужно переозвучить. В итоге в фильме инспектор Лейстред говорит голосом Игоря Ефимова.
Игорь Евграфов
Изначально роль профессора Мориарти для фильма "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" предназначалась для Иннокентия Смоктуновского, а Игорь Евграфов должен был лишь отыгрывать боевые сцены. Но когда режиссер увидел, насколько хорош Евграфов в гриме, то он тут же решил, что он намного больше походит на роль Мориарти. В итоге именно каскадер Игорь Евграфов исполнил роль главного антагониста.
Вот только голос Евграфова совсем не подходил для этой роли, поэтому режиссер решил позвать на озвучку Олега Даля.
Ирина Алферова
Режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич решил, что голос Ирины Алферовой не очень подходит ее героине Констанции для фильма "Д'Артаньян и три мушкетера". Поэтому на озвучку Констанции он решил подтянуть Анастасию Вертинскую, дабы подтянуть голос к персонажу.
Правда, спустя некоторое время режиссеру стало стыдно перед Ириной Алферовой. Он даже отметил, что нельзя так делать, и что режиссерская диктатура весьма опасна.
Михаил Светин
Режиссер Георгий Данелия пригласил Михаила Светина сыграть небольшую роль брата жены Федула в фильме "Афоня". Режиссер сказал артисту, что съемки займут три дня, но в итоге съемки фильма немного выбились из графика, поэтому он попросил Светина задержаться на 1 день, чтобы отснять необходимые сцены.
Вот только принципиальный Светин ни в какую не хотел оставаться на лишний день, сказав, что у него есть срочные дела. Хотя, позже актер признавался, что он мог бы остаться, и очень жалеет о том, что не сделал этого.
В итоге, сцены снимали в спешке, да и то удалось отснять не все сцены, где должен был присутствовать Светин. В результате Данелия настолько сильно обиделся на актера, что зарекся работать с ним когда-либо еще. Более того, в отместку он реши лишить персонажа Светина голоса. В итоге, в фильме мы слышим голос другого актера.
В начале своей карьеры, актер Дмитрий Марьянов говорил в фильмах не своим голосом. Так, например, в фильме "Выше радуги" его озвучил Дмитрий Харатьян, а в фильме Эльдара Рязанова "Дорогая Елена Сергеевна" он говорит голосом Андрея Ташкова.
Светлана Светличная
Естественно. мы никогда не забудем неподражаемую Светлану Светличную в роли красотки Анны Сергеевны в фильме "Бриллиантовая рука". Вот только режиссер Леонид Гайдай решил, что голос самой Светличной явно не соответствует ее образу, так как он довольно простоват, а нужно, чтобы голос был притягивающим и сексуальным. Поэтому в фильме Анна Сергеевна говорит голосом Зои Толбузиной.
Саму Светличную обидело такое высказывание Гайдая. Она даже сказала, что с сексуальностью у нее все в порядке, и при желании она могла бы говорить любым голосом.
Но кстати, ту самую фразу "Не виноватая я, он сам пришел!" почему-то забыли переозвучить, поэтому в данной сцене (единственной) мы слышим именно голос Светличной.
Александр Трофимов
И вновь вернемся к фильму "Д'Артатьян и три мушкетера". Помимо Старыгина и Алферовой своего голоса лишился и актер Александр Трофимов. Режиссер решил, что его голос не подходит для кардинала Решелье, поэтому на озвучку он пригласил Михаила Козакова.
Лариса Гузеева
Режиссер Эльдар Рязанов шел на большой риск, когда брал на главную роль в фильме "Жестокий романс" студентку Ларису Гузееву. И по его же словам в начале с актрисой пришлось даже сильно помучаться. Но уже во второй половине всего съемочного процесса работать с актрисой стало гораздо легче. Гузеева действительно смогла показать себя как трудолюбивая и дисциплинированная актриса.
Но проблема заключалась не только в неопытности Гузеевой, а еще и в том, что у нее был довольно низкий голос, который не соответствовал ее героине. В итоге, Рязанов пригласил на озвучку актрису Анну Каменкову.
Наталья Данилова
В фильме "Место встречи изменить нельзя" роль сержанта Вари Синичкиной исполнила актриса Наталья Данилова. Молодая актриса смогла прекрасно сыграть эту роль, но режиссер решил, что ее грудной голос не подходит для романтичной девушки, из-за чего он пригласил актрису Наталью Рычагову на озвучку.
Сама же Данилова была в шоке, когда узнала, что ее переозвучила другая актриса. Она была просто вне себя от злости и даже не понимала, почему не подошел ее голос. В одном из интервью Данилова рассказала, что режиссер решил переозвуить актрису из-за занятости в театре, но сама актриса сказала, что это чушь собачья.
Барбара Брыльска
Естественно, нельзя забывать и про актрису Барбару Брыльска, которая в фильме "Ирония судьбы, или с легким паром" говорит голосом Валентины Талызиной (которая к тому же сыграла роль ее подруги), а поем голосом Аллы Пугачевой.
Ну тут всё предельно просто и понятно. Из-за сильного польского акцента голос актрисы был заменен.
Лембит Ульфсак
Эстонский актер Лембит Ульфсак сыграл в фильме "Мэри Поппинс, до свидания!" роль бесполезного безработного брата миссис Бэнкс - Роберта Робертсона (мистера Эй).
Но из-за сильного эстонского акцента актера решено было переозвучить. Поэтому в фильме мистер Робертсон говорит и поет голосом Павла Смеяна. И кстати, во время исполнения песни "Непогода" на заднем плане мы слышим бэк-вокал жены Павла Смеяна - еще пока никому неизвестной певицы Натальи Ветлицкой.
Арчил Гомиашвили
Не забудем мы и про Арчила Гомиашвили, который сыграл Остапа Бендера в фильме "12 стульев" Леонида Гайдая. Его Остап получился очень интересным персонажем (и как по мне гораздо лучше, чем Остап в исполнении Андрея Миронова).
Но грузинский акцент актера сильно бы испортил образ Остапа Бендера, поэтому на озвучку был приглашен актер Юрий Саранцев.
По некоторым данным (не отвечаю за их достоверность) Арчил Гомиашвили обиделся на то, что Гайдай его решил переозвучить. Взбешенный Гомиашвили даже даже оскорбил режиссера, сказав, что он не стал бы сниматься в фильме, если бы знал, что его будут переозвучивать.
Есть также версия, что актер просто заболел, из-за чего его и решено было переозвучить. Но лично я верю в первый вариант.
И кстати, в фильме "Комедия давно минувших дней" Гомиашвили вновь появляется в образе Остапа Бендера, и вновь его озвучил Юрий Саранцев.
Анатолий Папанов
В фильме "Холодное лето 53-го" роль Копалыча исполнил актер Анатолий Папанов. И конечно же именно своим голосом он должен был говорить в кадре. Но, к сожалению, актер умер до того, как успел записать свои реплики в студии, поэтому в фильме его герой говорит голосом Игоря Ефимова.
А каких актеров, которых переозвучили ,вспомнили вы? Напишите пожалуйста в комментариях.
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