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Повисла на высоте 30 метров над рекой

Повисла на высоте 30 метров над рекой

Автор:
20 мая 2024 12:05
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   грузовик   машина   
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ДТП случилось ещё 1 март этого года, но видео в рамках судебного разбирательства обнародовали только сейчас. На Мемориальном мосту Кларка в Луисвилле, Кентукки (США), 33-летний водитель пикапа проспал дорожную обстановку и в попытке уйти от ДТП вывернул руль на встречную полосу, где подбил грузовик, которым управляла 26-летняя Сидни Томас.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   грузовик   машина   
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6  комментариев
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6k
Rubiroid_47 Минуту назад
Нехер гречить за рулём.
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17k
Совранский 11 минут назад
Хорошо что пристегнута!
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3k
brrr 17 минут назад
Иглает группа Красная плесень - за рулём пи.. - это не езда!
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8k
Neo 23 минуты назад
Помню в новостях показывали. Опасно канеш. Хорошо, что без жертв.
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909
Вазап Алейкум Полчаса назад
"Больше всего не люблю 2 вещи: Расизм
И негров" (с)
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75
risti Полчаса назад
обезьянка и сама дремала.... а потом крутила руль куда попало
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1495 постов (1516 в горячем)

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