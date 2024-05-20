Повисла на высоте 30 метров над рекой

ДТП случилось ещё 1 март этого года, но видео в рамках судебного разбирательства обнародовали только сейчас. На Мемориальном мосту Кларка в Луисвилле, Кентукки (США), 33-летний водитель пикапа проспал дорожную обстановку и в попытке уйти от ДТП вывернул руль на встречную полосу, где подбил грузовик, которым управляла 26-летняя Сидни Томас.

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