Я не я и тачка не моя. Пьяный водитель устроив серьёзное ДТП попытался сбежать

В Красноярске на Семафорной улице в ДТП попал ВАЗ-2114, к которому на помощь приехали друзья на Лексусе и Приоре. Через некоторое время в них на полном ходу влетел чёрный Лексус под управлением пьяного водителя. Зацепив стоящие автомобили, он вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Киа. После ДТП водитель черного Лексуса попытался сбежать, но его успели задержать.

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В Красноярске на Семафорной улице в ДТП попал ВАЗ-2114, к которому на помощь приехали друзья на Лексусе и Приоре. Через некоторое время в них на полном ходу влетел чёрный Лексус под управлением пьяного водителя. Зацепив стоящие автомобили, он вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Киа. После ДТП водитель черного Лексуса попытался сбежать, но его успели задержать. 2024-04-23T11:13:07+03:00 Пропустить

В Красноярске на Семафорной улице в ДТП попал ВАЗ-2114, к которому на помощь приехали друзья на Лексусе и Приоре. Через некоторое время в них на полном ходу влетел чёрный Лексус под управлением пьяного водителя. Зацепив стоящие автомобили, он вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Киа. После ДТП водитель черного Лексуса попытался сбежать, но его успели задержать. 2024-04-23T11:13:07+03:00 Пропустить

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