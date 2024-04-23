Я не я и тачка не моя. Пьяный водитель устроив серьёзное ДТП попытался сбежать

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В Красноярске на Семафорной улице в ДТП попал ВАЗ-2114, к которому на помощь приехали друзья на Лексусе и Приоре. Через некоторое время в них на полном ходу влетел чёрный Лексус под управлением пьяного водителя. Зацепив стоящие автомобили, он вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Киа. После ДТП водитель черного Лексуса попытался сбежать, но его успели задержать.
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