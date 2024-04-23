FISHKINET
Сообщество Аварии 7933 поста • 565 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Я не я и тачка не моя. Пьяный водитель устроив серьёзное ДТП попытался сбежать

Я не я и тачка не моя. Пьяный водитель устроив серьёзное ДТП попытался сбежать

Автор:
23 апреля 2024 11:13
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   
1047
5
2
В Красноярске на Семафорной улице в ДТП попал ВАЗ-2114, к которому на помощь приехали друзья на Лексусе и Приоре. Через некоторое время в них на полном ходу влетел чёрный Лексус под управлением пьяного водителя. Зацепив стоящие автомобили, он вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Киа. После ДТП водитель черного Лексуса попытался сбежать, но его успели задержать.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Glassy Час назад
Мне показалось или там уже было "страшное" ДТП?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
688
Guilty Pleasure Полчаса назад
А сам то чо под кирпич полез??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1392 поста (1411 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

60242



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Новая интерпретация Бетховена в рок обработке
Новая интерпретация Бетховена в рок обработке
Уроженец Конго, стоявший с плакатом "Мигранты - не преступники", изнасиловал 15-летнюю девочку
Уроженец Конго, стоявший с плакатом "Мигранты - не преступники", изнасиловал 15-летнюю...
Набирающие популярность в сообществах
Люди из стали.Паша Савельева
Люди из стали.Паша Савельева
Люди из стали.Хиуаз Доспанова
Люди из стали.Хиуаз Доспанова
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 22 апреля

Лучшие демотиваторы
Похороны фокусника-иллюзиониста

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#история#машина#забавно#аварии#факты#кино#подборка#Пёс
#животные#Юмор#автомобили#интересно#люди#ДТП#интересное#Китай#Россия#новости
#Прикол#Реакция#автомир#кот#собака#авто аварии#кошка#позитив#Разное#улыбнуло
Пьяный водитель мерседеса убил ребёнка Пьяный водитель мерседеса убил ребёнка Авария с пьяным водителем Авария с пьяным водителем Хорошо, что нормальные не пострадали Хорошо, что нормальные не пострадали Пьяная женщина разбила 12 автомобилей на парковке Пьяная женщина разбила 12 автомобилей на парковке Протаранил 4 машины и решил сбежать Протаранил 4 машины и решил сбежать

На что жалуетесь?

Вернуться