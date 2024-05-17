"Ни разу не сомневалась": физически здоровая 29-летняя девушка получила разрешение на эвтаназию

После кремации её парень развеет прах в "хорошем месте в лесу", которое они вместе выбрали.
29-летняя Зорая тер Бик из Нидерландов получила разрешение на эвтаназию, несмотря на то, что имеет ряд психических заболеваний, в частности хроническую депрессию, аутизм, тревожность и расстройство личности. Этот процесс занял у нее три года, пишет издание The Guardian.
Зорая отметила, что её история снова актуализировала вопрос, можно ли помочь таким пациентам, как она.
"Люди думают, что когда ты психически больна, то не можешь трезво мыслить, и это оскорбительно. Понимаю опасения некоторых людей с ограниченными возможностями, а также беспокойство по поводу того, что на пациентов могут оказывать давление, чтобы они умерли", — рассказала Зорая тер Бик.
Девушка признается, что когда встретила своего любимого, то надеялась, что рядом с ним сможет исцелиться, однако даже в этих условиях она продолжала наносить себе вред и думать о том, чтобы покончить с жизнью.
"Я закончила электросудорожную терапию в августе 2020 года, а в декабре подала заявление на эвтаназию. Это долгий и сложный процесс. Это не так, что вы просите об этом в понедельник, а к пятнице вы уже мертвы. За эти три с половиной года ни разу не сомневалась относительно своего решения, хотя чувствовала вину, потому что у меня есть партнер, семья, друзья, и я не равнодушна к их боли, но твердо настроена пройти через это", — добавила голландка.
После встречи с медицинской командой Тер Бик ожидает, что ее смерть наступит в ближайшие несколько недель. После кремации ее парень развеет прах в "красивом месте в лесу", которое они вместе выбрали.
Между прочим, Нидерланды — одна из стран, где эвтаназия легализована. Согласно законодательству, ею имеют право воспользоваться те, кто испытывает невыносимые страдания и не имеет надежды на улучшение. Случай Зораи очень противоречивый, потому что эвтаназию для людей с психическими заболеваниями осуществляют крайне редко.
Согласно данным, в 2022 году 8720 человек в Нидерландах ушли из жизни с помощью эвтаназии, что на 14% больше, чем годом ранее.
Источник:
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Но это, если он ИСКРЕННЕ считает себя императором Наполеоном, ведет себя так же, и ничто не препятствует ему в этом.
Но душевнобольной может "удариться" и в другую сторону, обвинять себя в чем то смертельном или глобальном пи$%це на земле, при этом искренне. Он может быть в глубокой, неизлечимой депрессии...
Если первому можно только позавидовать (ну реально, у него нет твоих повседневных и глобальных проблем, у него каждый день праздник), то второго только жалеть и "пристрелить", чтобы не мучался.
Но вряд ли стоит возлагать это решение на них самих... Хотя... Ну а ХЗ...
Цель -- построение фашизма на планете.
Автор косвенно поощряет фашизм.
МБР -- Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) баллистическая ракета класса «земля земля» с дальностью, согласно ст. 2 договора ОСВ-2, не менее 5500 км[1] (то есть с возможностью поражения целей на других континентах).
Ракеты этого класса, как правило, оснащаются ядерными боевыми частями и предназначены для поражения стратегически важных объектов противника, расположенных на больших расстояниях.
Структура MBR:
446 байт код загрузчика;
64 байта таблица основных разделов (Primary);
2 байта сигнатура (подпись). Должна быть 55AAh.
Если сигнатура не равна 55AAh, значит, MBR поврежден. В MBR процесс загрузки тесно связан с разделами диска, так как хранятся они «вместе».
Пусть процесс загрузки и не относится к теме материала, упрощенно и кратко расскажем
о нем. После выполнения определенных операций, BIOS читает первый сектор накопителя,
в котором и находится наша главная загрузочная запись. Выполняется код загрузчика, который просматривает таблицу разделов, и передает управление загрузчику операционной системы, который уже ее и загружает.
Это если давать суть фашизма, а не идиотские фразы из педивикии.
В последний момент соскочит...
Подохнуть хочешь, едь в европу,
У них как раз оказия -бесплатно эвтаназия)
Тебя ведь тут никто не держит)
А лучше две.