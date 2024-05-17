"Ни разу не сомневалась": физически здоровая 29-летняя девушка получила разрешение на эвтаназию

29-летняя Зорая тер Бик из Нидерландов получила разрешение на эвтаназию, несмотря на то, что имеет ряд психических заболеваний, в частности хроническую депрессию, аутизм, тревожность и расстройство личности. Этот процесс занял у нее три года, пишет издание The Guardian.

Зорая отметила, что её история снова актуализировала вопрос, можно ли помочь таким пациентам, как она.