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"Ни разу не сомневалась": физически здоровая 29-летняя девушка получила разрешение на эвтаназию

"Ни разу не сомневалась": физически здоровая 29-летняя девушка получила разрешение на эвтаназию

Автор:
17 мая 2024 09:33
Сообщество : Жизнь
Метки: Девушка   Жизнь   Зорая тер Бик   в мире   история   люди   фото   эвтаназия   
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После кремации её парень развеет прах в "хорошем месте в лесу", которое они вместе выбрали.

29-летняя Зорая тер Бик из Нидерландов получила разрешение на эвтаназию, несмотря на то, что имеет ряд психических заболеваний, в частности хроническую депрессию, аутизм, тревожность и расстройство личности. Этот процесс занял у нее три года, пишет издание The Guardian.


Зорая отметила, что её история снова актуализировала вопрос, можно ли помочь таким пациентам, как она.


"Люди думают, что когда ты психически больна, то не можешь трезво мыслить, и это оскорбительно. Понимаю опасения некоторых людей с ограниченными возможностями, а также беспокойство по поводу того, что на пациентов могут оказывать давление, чтобы они умерли", — рассказала Зорая тер Бик.

Девушка признается, что когда встретила своего любимого, то надеялась, что рядом с ним сможет исцелиться, однако даже в этих условиях она продолжала наносить себе вред и думать о том, чтобы покончить с жизнью.

"Я закончила электросудорожную терапию в августе 2020 года, а в декабре подала заявление на эвтаназию. Это долгий и сложный процесс. Это не так, что вы просите об этом в понедельник, а к пятнице вы уже мертвы. За эти три с половиной года ни разу не сомневалась относительно своего решения, хотя чувствовала вину, потому что у меня есть партнер, семья, друзья, и я не равнодушна к их боли, но твердо настроена пройти через это", — добавила голландка.

После встречи с медицинской командой Тер Бик ожидает, что ее смерть наступит в ближайшие несколько недель. После кремации ее парень развеет прах в "красивом месте в лесу", которое они вместе выбрали.


Между прочим, Нидерланды — одна из стран, где эвтаназия легализована. Согласно законодательству, ею имеют право воспользоваться те, кто испытывает невыносимые страдания и не имеет надежды на улучшение. Случай Зораи очень противоречивый, потому что эвтаназию для людей с психическими заболеваниями осуществляют крайне редко.


Согласно данным, в 2022 году 8720 человек в Нидерландах ушли из жизни с помощью эвтаназии, что на 14% больше, чем годом ранее.

Источник:

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Метки: Девушка   Жизнь   Зорая тер Бик   в мире   история   люди   фото   эвтаназия   
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44  комментария
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18k
ron 2 часа назад
Как я понял, парень ее поддерживает
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1k
Владимир Теленков 2 минуты назад
так, стопе, хроническая депрессия это уже не физически здорова
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13k
Проктолог-иллюзионист 2 минуты назад
евпропеоидам скоро кранты похоже
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5k
Горожанин 3 минуты назад
Когда денег на лечение нет, а бесплатно государство помогать не собирается, будь счатлив - сдохни. Отдай последние деньги узаконенным убийцам, они потом налог заплатят. Капитализм, эпоха развитого либерализма.
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8k
Marlboro 10 минут назад
Хозяин барин... только чтобы красиво уйти и все о тебе помнили - завещай все органы и все что можно использовать - другим пациентам. Стань донором органов. Тогда и цель свою достигнет и люди будут хорошо о ней думать.
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21k
Luc72 13 минут назад
Душевнобольной может быть намного счастливее "обычных" людей, даже чем его лечащий врач, которому каждый день надо ходить с утра на работу, вечером домой, где орущие дети и сварливая жена...

Но это, если он ИСКРЕННЕ считает себя императором Наполеоном, ведет себя так же, и ничто не препятствует ему в этом.
Но душевнобольной может "удариться" и в другую сторону, обвинять себя в чем то смертельном или глобальном пи$%це на земле, при этом искренне. Он может быть в глубокой, неизлечимой депрессии...
Если первому можно только позавидовать (ну реально, у него нет твоих повседневных и глобальных проблем, у него каждый день праздник), то второго только жалеть и "пристрелить", чтобы не мучался.
Но вряд ли стоит возлагать это решение на них самих... Хотя... Ну а ХЗ...
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9k
МБР Полчаса назад
Данная статья занимается пропагандой эвтаназии, самоубийств.
Цель -- построение фашизма на планете.
Автор косвенно поощряет фашизм.
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5k
grigorenko vladislav Полчаса назад
"Люди думают, что когда ты психически больна, то не можешь трезво мыслить, и это оскорбительно" - это не оскорбительно, это действительно так. И люди не "думают", они это знают.
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64k
Олег Полчаса назад
Может оно и к лучшему? Чем будет выносить мозг семье, врачам и окружающим. Уж лучше пусть развеется в лесу
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1k
DimBr Полчаса назад
Психические заболевания во многих случаях могут доставлять не меньшие, а то и большие страдания, чем физические. Депрессия, социофобия, ОКР, тревожное расстройство не оставляют человеку шансов на нормальную жизнь - достойную работу, отношения с людьми, создание семьи. Эвтаназия в таком случае вполне оправдана.
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11k
vasilykopkov 39 минут назад
Думаю, просто добивается внимания.
В последний момент соскочит...
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62k
dima423 43 минуты назад
Не хочешь жить не мучай жопу,
Подохнуть хочешь, едь в европу,
У них как раз оказия -бесплатно эвтаназия)
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4k
Pill 44 минуты назад
Работать не пробовала?
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2k
portroy 48 минут назад
Мне такое не понять. Жизнь столь хрупкий дар, чтобы просто так ее выбросить. У нее ежедневные нестерпимые боли или что? Я лежал в онкологическом отделении, видел десятки людей проходящих через настоящий ад - операции, химии, радиотерапия, пересадки органов и большинство из них не сдается борется каждый день, чтобы сохранить жизнь, стойко выносят все страдания. А тут физически здоровый человек, нууу, как-то дико, на мой взгляд.
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16k
Ivan Час назад
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573
Человек Наблюдающий Час назад
Не плохой способ избавиться от телки)) И звонками "бывшая" не достанет)))
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17k
Alex Час назад
будущее наступило...
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6k
Наталья Час назад
хотела бы умереть - давно бы умерла. А это все просто шоу
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−23
netgranic Час назад
Почитал коменты, действительно, как-то слишком пресно, прикольнее когда в окопе порванный дроном, сам дорабатываешь себя с калаша. А сзади заградотряды, ото кинуха прикольная, смотрим периодически
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18k
Мистер Фикс Час назад
Корову бы ей.
А лучше две.
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921
DuckTales Час назад
Ждем кино к следующему Оскару ...
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Prostoilogin
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