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Bugatti и Little Car Company представили лимитированную версию компактного автомобили Baby II

Bugatti и Little Car Company представили лимитированную версию компактного автомобили Baby II 

Автор:
17 мая 2024 16:12
Сообщество : Автомир
Метки: Baby II   Bugatti   Bugatti Type 35   Little Car Company   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   суперкар   тюнинг   
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Baby II - это небольшая копия знаменитого Bugatti Type 35, ориентированной на самых молодых водителей. Исполнение Centenary Edition посвящено Гран-при Лиона 1924 года, где дебютировал Type 35. Всего соберут 6 машин в таком оформлении.
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Метки: Baby II   Bugatti   Bugatti Type 35   Little Car Company   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   суперкар   тюнинг   
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Добрый Бабайка
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