Bugatti и Little Car Company представили лимитированную версию компактного автомобили Baby II 

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Baby II - это небольшая копия знаменитого Bugatti Type 35, ориентированной на самых молодых водителей. Исполнение Centenary Edition посвящено Гран-при Лиона 1924 года, где дебютировал Type 35. Всего соберут 6 машин в таком оформлении.
Каждый Baby II выкрасят в особый оттенок синего и вручную нанесут на кузов белые номера — те же самые, какие носили гоночные Type 35 век назад. Салон отделают чёрной кожей и деревом и украсят латунной табличкой с номером шасси соответствующей машины. Поскольку в гонке участвовало шесть машин, тираж особых Baby II будет таким же. Все они уже выкуплены.
Спецверсия базируется на топовой модификации Baby II, известной под названием Pur Sang. Она комплектуется 14-сильным электромотором и может разгоняться до 70 км/ч.
Спецверсия базируется на топовой модификации Baby II, известной под названием Pur Sang. Она комплектуется 14-сильным электромотором и может разгоняться до 70 км/ч.
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Метки: Baby II Bugatti Bugatti Type 35 Little Car Company Автовсячина авто автомир автомобили машина суперкар тюнинг
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