Bugatti и Little Car Company представили лимитированную версию компактного автомобили Baby II 

Каждый Baby II выкрасят в особый оттенок синего и вручную нанесут на кузов белые номера — те же самые, какие носили гоночные Type 35 век назад. Салон отделают чёрной кожей и деревом и украсят латунной табличкой с номером шасси соответствующей машины. Поскольку в гонке участвовало шесть машин, тираж особых Baby II будет таким же. Все они уже выкуплены.



Спецверсия базируется на топовой модификации Baby II, известной под названием Pur Sang. Она комплектуется 14-сильным электромотором и может разгоняться до 70 км/ч.