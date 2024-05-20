В Госдуме хотят приравнять национальные диаспоры к иноагентам

А глава Совета по правам человека призвал запретить в России никабы, полностью закрывающие лица.
Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев предложил запретить диаспорам получать деньги из-за рубежа. И признать их иноагентами, если они «относятся к этническим общностям, имеющим за рубежом России свои государства и взаимодействуют с иностранными гражданами и организациями».
Если отойти от бюрократического языка, то под это попадают все диаспоры. У каждой из них «есть своё государство». Получается, что так. При этом депутат подчеркнул, что ликвидировать диаспоры не планируется - лишь потому, что такого понятия нет в нормативных документах.
Нельзя юридически ликвидировать то, что юридически не существует, - сообщил Матвеев.
Законопроект о диаспорах дорабатывают и хотят внести в Госдуму до конца мая. Когда его официально представят, тогда и можно будет делать какие-то выводы.
Другая инициатива - о никабах. Мусульманской одежде, в которой платок закрывает лицо.
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Например, в Чечне их ношение не приветствуется по распоряжению Рамзана Кадырова. А глава Совета по правам человека (СПЧ) Влерий Фадеев предложил официально запретить никабы на всей территории России:
Сейчас даже в некоторых странах Центральной Азии никабы запрещены. Я буду обсуждать этот вопрос с представителями традиционного ислама и региональных властей. Но предварительно обозначу свою позицию: считаю, что никабы в России должны быть запрещены.
Фадеев высказался и о знании русского языка приезжими:
Человек, который поехал работать в другую страну, должен знать ее язык хотя бы на минимальном уровне. Это требование действует во всех странах Европы. Его нужно, безусловно, выполнять и в России. И уже на этом этапе будут отсеиваться люди, желающие приехать в нашу страну.
Следующий наболевший вопрос связан с детьми мигрантов. У Совета по правам человека очень простая позиция: ребенка, не знающего русского языка, нельзя принимать в школу. Прежде его нужно обучить русскому языку. Взваливать эту обязанность на школы неправильно, необходимо создавать специальные центры.
Если в классе есть дети, не владеющие русским языком, в первую очередь это нарушает их права. Они просто ничему не научатся. Кроме того, такая ситуация нарушает права других детей, которым мешают учиться, а также права учителей, на которых возлагают дополнительную работу. В результате возникает хаос.
Также в семьях мигрантов не редкость, когда женщина не знает русского языка, даже в семьях, уже получивших гражданство. Я считаю, что это недопустимо.
Все инициативы хотят рассмотреть в текущем году. Одобрят их или нет (и как это будет выглядеть) - другой вопрос. Но парламентарии и чиновники всех уровней всерьёз озаботились данной темой.
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На деньги этой самой диаспоры.
Те кто приехал и успел, считай счастливчики, а в ближайшее время надо запретить получение гражданства, кроме как особо ценных специалистов, приехал работать? Работай и уезжай. Никакой ассимиляции, равных прав с гражданами России.
Мед страховка платная.
Запрет работы во многих сферах, приоритет гражданам России.
Деятельность диаспор приравнять к ОПГ, духовных лидеров, пропагандирующих радикализм приравнять к террористам.
Только вряд ли это случится.
Мультикультурщики и интернационалисты окопались во властных кабинетах
Кроме того, у каждого иностранца есть свое государство - так что, всех туристов признавать инагентами?
Диаспор вообще не должно существовать как класса.
Если ты хочешь чувствовать себя как дома - вали нахер к себе домой и там радуйся. А здесь организовывать преступные группировки.. То такое, да.
Зебали уже, чурки [мат], от них реально уже продохнуть негде. Что им в родных то чуркестанах не сидится, там же так прекрасно жить..
ПС. Я просто призываю использовать правильные термины, а не выпячивать наружу свою юридическую безграмотность.