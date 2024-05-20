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В Госдуме хотят приравнять национальные диаспоры к иноагентам

В Госдуме хотят приравнять национальные диаспоры к иноагентам

Автор:
20 мая 2024 14:48
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Михаил Матвеев   СПЧ   валерий фадеев   депутат   диаспоры   запрет   иноагенты   мигранты   никаб   
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А глава Совета по правам человека призвал запретить в России никабы, полностью закрывающие лица.

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев предложил запретить диаспорам получать деньги из-за рубежа. И признать их иноагентами, если они «относятся к этническим общностям, имеющим за рубежом России свои государства и взаимодействуют с иностранными гражданами и организациями».

Если отойти от бюрократического языка, то под это попадают все диаспоры. У каждой из них «есть своё государство». Получается, что так. При этом депутат подчеркнул, что ликвидировать диаспоры не планируется - лишь потому, что такого понятия нет в нормативных документах.

Нельзя юридически ликвидировать то, что юридически не существует, - сообщил Матвеев.

Законопроект о диаспорах дорабатывают и хотят внести в Госдуму до конца мая. Когда его официально представят, тогда и можно будет делать какие-то выводы.

Другая инициатива - о никабах. Мусульманской одежде, в которой платок закрывает лицо.

Например, в Чечне их ношение не приветствуется по распоряжению Рамзана Кадырова. А глава Совета по правам человека (СПЧ) Влерий Фадеев предложил официально запретить никабы на всей территории России:

Сейчас даже в некоторых странах Центральной Азии никабы запрещены. Я буду обсуждать этот вопрос с представителями традиционного ислама и региональных властей. Но предварительно обозначу свою позицию: считаю, что никабы в России должны быть запрещены.

Фадеев высказался и о знании русского языка приезжими:

Человек, который поехал работать в другую страну, должен знать ее язык хотя бы на минимальном уровне. Это требование действует во всех странах Европы. Его нужно, безусловно, выполнять и в России. И уже на этом этапе будут отсеиваться люди, желающие приехать в нашу страну.

Следующий наболевший вопрос связан с детьми мигрантов. У Совета по правам человека очень простая позиция: ребенка, не знающего русского языка, нельзя принимать в школу. Прежде его нужно обучить русскому языку. Взваливать эту обязанность на школы неправильно, необходимо создавать специальные центры.

Если в классе есть дети, не владеющие русским языком, в первую очередь это нарушает их права. Они просто ничему не научатся. Кроме того, такая ситуация нарушает права других детей, которым мешают учиться, а также права учителей, на которых возлагают дополнительную работу. В результате возникает хаос.

Также в семьях мигрантов не редкость, когда женщина не знает русского языка, даже в семьях, уже получивших гражданство. Я считаю, что это недопустимо.

Все инициативы хотят рассмотреть в текущем году. Одобрят их или нет (и как это будет выглядеть) - другой вопрос. Но парламентарии и чиновники всех уровней всерьёз озаботились данной темой.

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Метки: Видео   Михаил Матвеев   СПЧ   валерий фадеев   депутат   диаспоры   запрет   иноагенты   мигранты   никаб   
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19  комментариев
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148k
parallax Час назад
Долго чесались. Даже в чрезмерно толерантной Европе эти занавески уже запретили к ношению.
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286
rus 16 секунд назад
У нас светское государство. Слово религиозных деятелей вообще должно быть последним. А вот мнение специалистов по безопасности слушать в первую очередь.
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47k
Игорь 3 минуты назад
"Следующий наболевший вопрос связан с детьми мигрантов. У Совета по правам человека очень простая позиция: ребенка, не знающего русского языка, нельзя принимать в школу. Прежде его нужно обучить русскому языку. Взваливать эту обязанность на школы неправильно, необходимо создавать специальные центры."

На деньги этой самой диаспоры.
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31k
Aqueronte 6 минут назад
Зачем эти сложности?
Те кто приехал и успел, считай счастливчики, а в ближайшее время надо запретить получение гражданства, кроме как особо ценных специалистов, приехал работать? Работай и уезжай. Никакой ассимиляции, равных прав с гражданами России.
Мед страховка платная.
Запрет работы во многих сферах, приоритет гражданам России.
Деятельность диаспор приравнять к ОПГ, духовных лидеров, пропагандирующих радикализм приравнять к террористам.
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3k
Igor Grishaev 15 минут назад
Давно пора диаспоры к ОПГ приравнять!
Только вряд ли это случится.
Мультикультурщики и интернационалисты окопались во властных кабинетах
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6k
TirAn Полчаса назад
согласен.
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20k
Bill Полчаса назад
Михаил Матвеев - идиот, как и все в КПРФ. Диаспоры не получают деньги из-за рубежа, а наоборот, приехали сюда зарабатывать.
Кроме того, у каждого иностранца есть свое государство - так что, всех туристов признавать инагентами?
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1k
АртемШишков 44 минуты назад
Неужели.....
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29k
ПаганецЪ 44 минуты назад
Надо не к иноагентам приравнивать, а к ОПГ. Которыми они по факту и являются.
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11k
SuperTroll 48 минут назад
Иноагенты? Нет ребятки, это этнический ОПГ, это болезнь внутри Нашей страны, которая распространяется. С ней надо бороться, пока не поздно. Жестко проверять, как получили гражданство, законно ли вообще находятся в РФ. Если замешан один в преступлении, депортировать всех родственников. От обычных граждан тоже нужна консолидация. Не нанимайте "таких специалистов", не пользуйтесь их услугами, не покупайте у них, не сдавайте квартиры. Только так можно переломить ситуацию.
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6k
Отвратительный Мужик 53 минуты назад
Диаспоры это этническая ОПГ. И благодаря мудрейшей миграционной политики Государственной думы, Правительства РФ мы скоро таких проблем хапнем .
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33k
Владимир 56 минут назад
Вообще то их к ОПГ надо приравнивать, причем уже очень давно.
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August
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