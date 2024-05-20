В Госдуме хотят приравнять национальные диаспоры к иноагентам

Если отойти от бюрократического языка, то под это попадают все диаспоры. У каждой из них «есть своё государство». Получается, что так. При этом депутат подчеркнул, что ликвидировать диаспоры не планируется - лишь потому, что такого понятия нет в нормативных документах.

Нельзя юридически ликвидировать то, что юридически не существует, - сообщил Матвеев.

Законопроект о диаспорах дорабатывают и хотят внести в Госдуму до конца мая. Когда его официально представят, тогда и можно будет делать какие-то выводы.

Другая инициатива - о никабах. Мусульманской одежде, в которой платок закрывает лицо.