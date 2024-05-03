На продажу выставили раритетный BMW с двигателем от Приоры и подвеской от Нивы

Продаваемый автомобиль представляет собой уникальное сочетание старинного внешнего вида и отечественных решений в технической части.



Владелец утверждает, что автомобиль полностью отреставрирован и все детали восстановлены в заводском состоянии. После выполнения всех работ по восстановлению BMW не проехал ни одного километра.



На BMW установлены 16-клапанный 130-сильный двигатель от Приоры, расточенный до объема 1,8 литра и подвеска с коробкой передач от Нивы. В оригинальной версии мощность двигателя составляла 46 лошадиных сил.