На продажу выставили раритетный BMW с двигателем от Приоры и подвеской от Нивы

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На продажу выставлен "Франкенштейн" BMW с двигателем от Приоры и подвеской от Нивы. За автомобиль 1950 года выпуска продавец из Самарской области просит 4,5 миллиона рублей.
Продаваемый автомобиль представляет собой уникальное сочетание старинного внешнего вида и отечественных решений в технической части.
Владелец утверждает, что автомобиль полностью отреставрирован и все детали восстановлены в заводском состоянии. После выполнения всех работ по восстановлению BMW не проехал ни одного километра.
На BMW установлены 16-клапанный 130-сильный двигатель от Приоры, расточенный до объема 1,8 литра и подвеска с коробкой передач от Нивы. В оригинальной версии мощность двигателя составляла 46 лошадиных сил.
Владелец утверждает, что автомобиль полностью отреставрирован и все детали восстановлены в заводском состоянии. После выполнения всех работ по восстановлению BMW не проехал ни одного километра.
На BMW установлены 16-клапанный 130-сильный двигатель от Приоры, расточенный до объема 1,8 литра и подвеска с коробкой передач от Нивы. В оригинальной версии мощность двигателя составляла 46 лошадиных сил.
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Метки: BMW Автовсячина Россия авто автомир автомобили машина раритет тюнинг
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И второй вопрос: а такой гибрид вообще подлежит регистрации?