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На продажу выставили раритетный BMW с двигателем от Приоры и подвеской от Нивы

На продажу выставили раритетный BMW с двигателем от Приоры и подвеской от Нивы

Автор:
03 мая 2024 15:44
Сообщество : Автомир
Метки: BMW   Автовсячина   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   раритет   тюнинг   
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На продажу выставлен "Франкенштейн" BMW с двигателем от Приоры и подвеской от Нивы. За автомобиль 1950 года выпуска продавец из Самарской области просит 4,5 миллиона рублей.
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Метки: BMW   Автовсячина   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   раритет   тюнинг   
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6  комментариев
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3k
Rom Час назад
К сожалению, автомобиль не "отреставрирован", а заблёван. Просто что то поставили в старый кузов, какой то салон не понятный, про технику молчу... А еще пороги просто отличные. Именно "отреставрированные", да.
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1k
Константин 8 минут назад
Зачем? Телочки не поведутся, братаны не заценят, а ценители даже смотреть не будут.
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14k
Терапевт 10 минут назад
4,5 млн? Ну, за 450 тысяч может кто-то и купит, ито мало вероятно.
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24k
Killgrave Полчаса назад
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25k
Павел Плеханов 47 минут назад
Что здесь "отреставрировано"?
И второй вопрос: а такой гибрид вообще подлежит регистрации?
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21k
Robin Hood Час назад
Испоганить такую машину!? Молодцы !!!! Такая ... и задаром не нужна. Вот кстати ее "родное сердце"
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Добрый Бабайка
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