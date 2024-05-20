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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
20 мая 2024 21:38
Метки: СССР   история   фото   
402
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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1  комментарий
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Едондер пуп 9 часов назад
Да ладно, всегда предупреждали, что рабочая одежда понадобится! Щадили родителей: гольфы и босоножки ещё "достать" надо было, нужного размера хрен найдешь! А это постанова для фотографа с "шефского" завода.
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5443 поста (5440 в горячем)

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