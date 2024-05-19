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Пьяный подросток из Красноярска угнал машину родителей и протаранил десять авто

Пьяный подросток из Красноярска угнал машину родителей и протаранил десять авто

Автор:
19 мая 2024 10:01
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   авария   авто   красноярск   протаранил десять авто   пьяный подросток   угнал машину   
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Сообщение о массовом ДТП поступило в полицию 18 мая, на парковке в одном из районов города неизвестный протаранил 10 стоявших на парковке машин. Нарушитель скрылся в направлении поселка Сухая Балка.


Вчера вечером 16-летний парнишка переборщил с алкоголем и умыкнул у родителей ключи от машины. В результате на парковке торгового центра юный водитель разгромил с десяток автомобилей и чуть не сбил несколько человек. После этого гонщик уехал дальше кататься по ночному городу.


Школьника задержали после того, как он перевернулся на трассе, пытаясь скрыться. На него составили несколько административных протоколов, сообщает краевой главк МВД.


Сумма ущерба пока неизвестна.

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Метки: Видео   авария   авто   красноярск   протаранил десять авто   пьяный подросток   угнал машину   
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Слепой Пью 23 минуты назад
Ну что, сына, где у нас в крае самый дальний детский дом?
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Anarasius
  • Дата регистрации: 09.09.2013
  • 3889 постов (3747 в горячем)

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