Пьяный подросток из Красноярска угнал машину родителей и протаранил десять авто

Вчера вечером 16-летний парнишка переборщил с алкоголем и умыкнул у родителей ключи от машины. В результате на парковке торгового центра юный водитель разгромил с десяток автомобилей и чуть не сбил несколько человек. После этого гонщик уехал дальше кататься по ночному городу.



