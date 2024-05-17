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"Пусть отвечает за своё поведение": глухая водитель такси, которую избил хам на внедорожнике, отказалась идти на мировую

"Пусть отвечает за своё поведение": глухая водитель такси, которую избил хам на внедорожнике, отказалась идти на мировую

Автор:
17 мая 2024 19:56
Сообщество : Криминал
Метки: Дмитров   Подмосковье   Такси   автохам   дорожный конфликт   избиение   мировая   полиция   сизо   
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Женщина не приняла 300 тысяч, которые ей предлагал мужик, т.к. хочет наказать обидчика за его поведение.

8 марта Виктория оказалась не в том месте и не в тот час. Она ехала по правилам, дорога у неё была главной, поэтому женщина отказалась пропускать внедорожник, пассажир которого обиделся на такое поведение. Сначала он стал кричать водителю, но Виктория его проигнорировала, т.к. слабослышащая.



Затем мужчина вышел из авто, подбежал к такси, разбил стекло двери и стал избивать женщину.




Увидев, что за рулём не мужчина, напавший ретировался и уехал.

Через время он решил-таки вернуться и договориться с водителем но Виктория была непреклонна. Она обратилась за помощью к мужу, вдвоём они вызвали полицию.


Супруг Виктории рассказывает, что за четыре года практики такое с ней случилось впервые. Женщина получила ушибы головы, ей порезало лицо и руки от разлетевшихся осколков. Также она была сильно напугана поведением быдло-мужика. Напавшего задержала полиция. На допросе 43-летний мужчина был куда более покладист, чем при встрече с водителем такси. По традиции принёс извинения и пообещал, что больше так не будет.





Суд оставил хулигана в СИЗО, несмотря на то, что он просил отправить его под домашний арест. Выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался по статье о хулиганстве, но тогда избежал наказания.


За время пребывания в СИЗО семья дебошира предлагала водителю такси решить дела миром и в качестве отступного хотела выплатить Виктории 300 тысяч рублей, но от денег она отказалась. Инвалид по слуху к работе в такси так и не вернулась. Женщина говорит, что её до сих пор мучают головные боли, а еще она боится за себя и свою семью, и никуда не выходит без сопровождения мужа. Женщина хочет наказать напавшего, потому что никому не позволено распускать руки. Интересно, что, оправдываясь, хулиган заявил, что не знал, что за рулём женщина, да еще и инвалид. Значит, в другом случае он бы не испытывал угрызений совести?


Таких быдло-мужиков нужно наказывать, уверена Виктория. Глядишь, лишний раз подумает, прежде чем пускать в ход кулаки.

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Метки: Дмитров   Подмосковье   Такси   автохам   дорожный конфликт   избиение   мировая   полиция   сизо   
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37  комментариев
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4k
kuchipachi 2 часа назад
И правильно! Таким идиотам не место среди людей. С первого раза если не понял, то уже и не поймёт. И другие такие же может подумают (если есть чем) перед тем, как кулаками махать, что не с каждым потом можно будет решить все деньгами.
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1k
Darki 21 минуту назад
Не хочу показаться душнилой,но на чёрно-белом видео у неё на лице нет пятен крови(они бы были тёмными пятнами),но в моменте на цветном видео,у неё всё лицо в крови,как так то?
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831
Purple_Bear Полчаса назад
За стойкость и стремление к справедливости - барышне, конечно же, почёт и уважение.
Но у неё, как у водителя со слабым слухом, есть обязанность установить знак "Глухой водитель". Видимо она этой обязанностью пренебрегла. А напрасно. Постыдного в этом знаке ничего нет, а другим участникам движения предупреждение.
Не все же бычат за рулём.
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77
pilot52 Полчаса назад
А ещё пугают "90-ми". Судя по криминальной хронике они уже вернулись.
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386
sioma08 43 минуты назад
Молодц - женщина! Упакуй эту мразь в колонию!
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19k
Алексей Теуш 45 минут назад
А у меня есть предложение для ГосДумы: а давайте сделаем извинения, принесённые меньше чем через полгода после совершения преступления - отягчающим фактором.
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327
Dmitry N 50 минут назад
Знака "инвалид за рулём" что-то я не встречал ни разу на такси.
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6k
sumrаknn 51 минуту назад
Тут все ясно кроме 300 тыр. В моем понимании это плата за отмену уголовки, статьи и срока.. 300 тыр? 2 простые зарплаты? серьезно? пусть посидит и подумает, сколько нужно предлагать, ТП.
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49
neverminde 59 минут назад
Молодчинка! Пусть у неё всё будет хорошо!
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4k
Pill Час назад
Правильно сделала, но как бы не взяли в другом месте.
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3k
Rom Час назад
фу какой мерзкий.
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42k
Франц Лефорт Час назад
Очередное ссыкливое чмо! Даже коментировать не хочется.......
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40k
russger Час назад
"что за четыре года практики такое с ней случилось впервые"

Практически за 4 года или практически такое? Вы хоть ясно мысли свои до людей доводите -_-

Ну а по теме, баба молодец, ибо некуй. А то привыкли, что баблом всё порешать можно. Куй там был, пусть посидит чутка
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23k
BiZ Час назад
она еще и на дороге была права ведь. я сначала подумал, мож она не пропустила кого.. а тут и вообще без причины! ну это надо лечить не рублем, конечно..
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7k
Трям Час назад
Все верно сделала!
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39k
Dobry vojak Svejk Час назад
Срок ему впаять - пусть там кулаки чешет, об ёлки
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1k
Ванька Каин 2 часа назад
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12k
Дмитрий 2 часа назад
Опять эти никчёмные извинения! Хоть бы поменяли текст, типа: "Я 3.14....с! Я родился таким, рос таким. Моя нетрадиционная ориентация сильно влияет на моё поведение! Из-за того, что я думаю, что все знают о том, что я 3.14....с, делает меня очень агрессивным!" И т.д., и т.п......По крайней мере народ бы хоть поржал с этих никчёмных извинений.......И да! Тётка молодец. Наказывать только так надо подобных!
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5k
Tuskub 2 часа назад
Быка - в стойло. И это правильное решение. А дальше пусть суд (надеюсь, что справедливый) решит, куда быка - на мясо или на перевоспитание в домашнем стойле...
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Schreibikus
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