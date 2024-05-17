"Пусть отвечает за своё поведение": глухая водитель такси, которую избил хам на внедорожнике, отказалась идти на мировую

Женщина не приняла 300 тысяч, которые ей предлагал мужик, т.к. хочет наказать обидчика за его поведение.
8 марта Виктория оказалась не в том месте и не в тот час. Она ехала по правилам, дорога у неё была главной, поэтому женщина отказалась пропускать внедорожник, пассажир которого обиделся на такое поведение. Сначала он стал кричать водителю, но Виктория его проигнорировала, т.к. слабослышащая.
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Затем мужчина вышел из авто, подбежал к такси, разбил стекло двери и стал избивать женщину.
Увидев, что за рулём не мужчина, напавший ретировался и уехал.
Через время он решил-таки вернуться и договориться с водителем но Виктория была непреклонна. Она обратилась за помощью к мужу, вдвоём они вызвали полицию.
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Супруг Виктории рассказывает, что за четыре года практики такое с ней случилось впервые. Женщина получила ушибы головы, ей порезало лицо и руки от разлетевшихся осколков. Также она была сильно напугана поведением быдло-мужика. Напавшего задержала полиция. На допросе 43-летний мужчина был куда более покладист, чем при встрече с водителем такси. По традиции принёс извинения и пообещал, что больше так не будет.
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Суд оставил хулигана в СИЗО, несмотря на то, что он просил отправить его под домашний арест. Выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался по статье о хулиганстве, но тогда избежал наказания.
За время пребывания в СИЗО семья дебошира предлагала водителю такси решить дела миром и в качестве отступного хотела выплатить Виктории 300 тысяч рублей, но от денег она отказалась. Инвалид по слуху к работе в такси так и не вернулась. Женщина говорит, что её до сих пор мучают головные боли, а еще она боится за себя и свою семью, и никуда не выходит без сопровождения мужа. Женщина хочет наказать напавшего, потому что никому не позволено распускать руки. Интересно, что, оправдываясь, хулиган заявил, что не знал, что за рулём женщина, да еще и инвалид. Значит, в другом случае он бы не испытывал угрызений совести?
Таких быдло-мужиков нужно наказывать, уверена Виктория. Глядишь, лишний раз подумает, прежде чем пускать в ход кулаки.
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Но у неё, как у водителя со слабым слухом, есть обязанность установить знак "Глухой водитель". Видимо она этой обязанностью пренебрегла. А напрасно. Постыдного в этом знаке ничего нет, а другим участникам движения предупреждение.
Не все же бычат за рулём.
У глухого водителя должен быть этот знак. Не против каких-то чертей и прочих адских демонов, а чтобы участники движения знали, что звуковым сигналом не смогут привлечь внимание водителя. Например, не получится предупредить о спущенном заднем колесе, не слышно сигнала картеты скорой помощи или других спецсредств, водитель не слышит сигнала на ж/д переезде и всякие другие ситуации.
Это, блин, просто информирование о возможностях водителя. Как сигал поворота или стоп-сигнал.
Практически за 4 года или практически такое? Вы хоть ясно мысли свои до людей доводите -_-
Ну а по теме, баба молодец, ибо некуй. А то привыкли, что баблом всё порешать можно. Куй там был, пусть посидит чутка
впервые.
Мысль доведена абсолютно верно. Просто кто-то не донёс.