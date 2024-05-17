"Пусть отвечает за своё поведение": глухая водитель такси, которую избил хам на внедорожнике, отказалась идти на мировую

Суд оставил хулигана в СИЗО, несмотря на то, что он просил отправить его под домашний арест. Выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался по статье о хулиганстве, но тогда избежал наказания.

За время пребывания в СИЗО семья дебошира предлагала водителю такси решить дела миром и в качестве отступного хотела выплатить Виктории 300 тысяч рублей, но от денег она отказалась. Инвалид по слуху к работе в такси так и не вернулась. Женщина говорит, что её до сих пор мучают головные боли, а еще она боится за себя и свою семью, и никуда не выходит без сопровождения мужа. Женщина хочет наказать напавшего, потому что никому не позволено распускать руки. Интересно, что, оправдываясь, хулиган заявил, что не знал, что за рулём женщина, да еще и инвалид. Значит, в другом случае он бы не испытывал угрызений совести?

Таких быдло-мужиков нужно наказывать, уверена Виктория. Глядишь, лишний раз подумает, прежде чем пускать в ход кулаки.