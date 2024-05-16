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Нейродубляж: как герои культовой комедии Операция "Ы" звучат на других языках

Нейродубляж: как герои культовой комедии Операция "Ы" звучат на других языках

Автор:
16 мая 2024 08:48
Сообщество : Кино
Метки: Видео   Дубляж   Нейросеть   интересно   кино   операция ы   перевод   
2224
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Пользователь сети с помощью нейросети перевёл несколько отрывков из любимой советской комедии "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" на другие языки, сохранив голоса актёров. Получилось отлично.

Примеры перевода и дублирования голосов актеров с помощью нейросети. До чего дошел прогресс! 

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Метки: Видео   Дубляж   Нейросеть   интересно   кино   операция ы   перевод   
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18  комментариев
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17k
ss 2 часа назад
Уж не знаю, как там с качеством перевода, но голоса просто "один-в-один".
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9k
Лаврентий 13 минут назад
Перед тем, как трогать классику, хотя бы вымойте руки!
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3k
Сергей 17 минут назад
Я на всех языках понял, без перевода.
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40k
Алексей 17 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
Pioner76 19 минут назад
Я против ИИ, потому что знаю, что это гибель человечества. Но поржал от души.
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8k
Oleg 23 минуты назад
М-да, нейросети шикарны с переводом голоса... лёгкая ностальгия по фильмам на кассетах с бубнящей озвучкой Володарского
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205
IntuitCrypto 37 минут назад
Норм, только не учли, что на арабском надо фильм транчлировать с конца к началу, иначе ничего не понятно.
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2k
Лютый вам Бетховен 45 минут назад
Вот пожалуйста, интересное же применение, а не картинки людей с больной фантазией на тему "вот если б да кабы, в бороде росли грибы".
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7k
мемфрид 46 минут назад
Посмеялся
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5k
Terminator 48 минут назад
Сейчас уже губы сихнонизирует
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11k
vasilykopkov 57 минут назад
Вот это действительно интересное применение нейросети...
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1k
Alexandr Час назад
Английский понравился.
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8k
Николай Час назад
Это великолепно...
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19k
babuby 2 часа назад
За "нейро ..." - сразу минус!
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3963 поста (3956 в горячем)

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