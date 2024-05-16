Нейродубляж: как герои культовой комедии Операция "Ы" звучат на других языках

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Пользователь сети с помощью нейросети перевёл несколько отрывков из любимой советской комедии "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" на другие языки, сохранив голоса актёров. Получилось отлично.
Примеры перевода и дублирования голосов актеров с помощью нейросети. До чего дошел прогресс!
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