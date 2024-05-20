Парад уродов: самые эпатажные образы Недели моды в Австралии

Высокую моду дано понять не каждому, но, глядя на ЭТО, хочется найти того самого ценителя прекрасного, который оказался в восторге от зрелища.
Австралийская Неделя моды, похоже собрала самые передовые тенденции Европы и США и воплотила их практически без изменения. Мероприятие, которое проходило в Сиднее с 13 по 17 мая собрало как начинающих, так и маститых дизайнеров.
Не обошлось и без толерантной повестки. Во всех коллекциях в обязательном порядке есть плюс-сайз модели.
И мужики, наряженные в платья. Похоже, без этих образов, коллекцию просто не поймут.
Собственно, глядя на зрителей, которые пришли на шоу, понимаешь, что такие коллекции попадут в десятку.
С другой стороны, высокая мода никогда не была для массового пользователя. Но если бы это мероприятие шло с пометкой "альтернативный взгляд на моду", нормальный люд не крутил у виска пальцем. Хотя западные критики захлёбываются от смелости и бунтарского духа новоявленных дизайнеров. А они и рады.
Источник:
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Если дети начнут подражать вот этому идиотизму, то какое поколение эти взрослые в итоге хотят получить? Тогда к чему все эти претензии и недовольства по поводу ожирения населения? Сами же на это провоцируете и пропагандируете!
Такие выродки нам нужны.
Они вообще недееспособны и не плодятся.
Пусть вся гейропа и америка вместе с австралией наполнятся этими чучелами.
Я согласен. ))