Парад уродов: самые эпатажные образы Недели моды в Австралии

Австралийская Неделя моды, похоже собрала самые передовые тенденции Европы и США и воплотила их практически без изменения. Мероприятие, которое проходило в Сиднее с 13 по 17 мая собрало как начинающих, так и маститых дизайнеров.

Не обошлось и без толерантной повестки. Во всех коллекциях в обязательном порядке есть плюс-сайз модели.