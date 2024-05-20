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Парад уродов: самые эпатажные образы Недели моды в Австралии

Парад уродов: самые эпатажные образы Недели моды в Австралии

Автор:
20 мая 2024 18:26
Метки: AFW   fashion   Австралия   Видео   неделя моды   сидней   
2440
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Высокую моду дано понять не каждому, но, глядя на ЭТО, хочется найти того самого ценителя прекрасного, который оказался в восторге от зрелища.

Австралийская Неделя моды, похоже собрала самые передовые тенденции Европы и США и воплотила их практически без изменения. Мероприятие, которое проходило в Сиднее с 13 по 17 мая собрало как начинающих, так и маститых дизайнеров.


Не обошлось и без толерантной повестки. Во всех коллекциях в обязательном порядке есть плюс-сайз модели.


И мужики, наряженные в платья. Похоже, без этих образов, коллекцию просто не поймут.


Собственно, глядя на зрителей, которые пришли на шоу, понимаешь, что такие коллекции попадут в десятку.

С другой стороны, высокая мода никогда не была для массового пользователя. Но если бы это мероприятие шло с пометкой "альтернативный взгляд на моду", нормальный люд не крутил у виска пальцем. Хотя западные критики захлёбываются от смелости и бунтарского духа новоявленных дизайнеров. А они и рады.

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Метки: AFW   fashion   Австралия   Видео   неделя моды   сидней   
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29  комментариев
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2k
Ультратрахуил 2 часа назад
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Доктор 6 минут назад
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25k
Shtoppi 6 минут назад
Парад уродов: самые эпатажные образы Недели моды в АвстралииПосмотреть
Парад уродов: самые эпатажные образы Недели моды в Австралии
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24k
Killgrave 11 минут назад
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26
Аврашалом Маркович 13 минут назад
Большинство комментаторов:
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3k
Звёздный странник 14 минут назад
Интересно, с какого момента модельеры и сторонники бодипозитива перестали понимать, что мода и фигура - это в первую очередь ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ, а не элемент популярности.
Если дети начнут подражать вот этому идиотизму, то какое поколение эти взрослые в итоге хотят получить? Тогда к чему все эти претензии и недовольства по поводу ожирения населения? Сами же на это провоцируете и пропагандируете!
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9k
Allmaster 23 минуты назад
Пусть их больше будет, больше.
Такие выродки нам нужны.
Они вообще недееспособны и не плодятся.
Пусть вся гейропа и америка вместе с австралией наполнятся этими чучелами.
Я согласен. ))
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98k
Доктор Джонс Полчаса назад
Жители Испании: Мы тут ни причем...
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Vladimir Полчаса назад
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Доктор 39 минут назад
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11k
Доктор 39 минут назад
Спасибо автор , стало легче ....
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10k
fryazino 39 минут назад
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6k
heta 40 минут назад
Раньше это называлось кунсткамерой и экспонаты демонстрировались в формалине.
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iovan2011 48 минут назад
Зачем это сюда выкладывать? изначально это был сайт хорошего настроения, думаете кому-то это добавило его?
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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32k
AzuveR 51 минуту назад
Я думал действительно уроды. А тут всё как обычно для гейропы,п.идарасы ,лесбухи,жирные свиньи .Для них это норма,пусть и дальше пробивают дно,как можно глубже.
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MakDag 52 минуты назад
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1k
Tevet 56 минут назад
а мне пришлось по нраву...ИМ к лицу
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17k
Kostick Час назад
тхуляпть, сжечь к чертям собачьим. вместе с устроителями
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50
Владимир Быстров Час назад
Фубля
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26k
sssss3 Час назад
Их там больная бешенством акула покусала...
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2107 постов (2094 в горячем)

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