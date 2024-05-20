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В Москве мужчина разбил створку турникета в&nbsp;метро

В Москве мужчина разбил створку турникета в метро

Автор:
20 мая 2024 13:32
Сообщество : Жить в России
Метки: Метро   Москва   вандал   вандализм   створка   турникет   
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Сотрудники полиции задержали очередного вандала, разбившего ногой створку турникета в метро. На этот раз мужчина вышел из вестибюля через предназначенный для входа турникет.

Инцидент произошёл на станции метро «Павелецкая». Спустя 10 минут злоумышленник был задержан. Вандалом оказался ранее судимый безработный. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ ("Вандализм").

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Метки: Метро   Москва   вандал   вандализм   створка   турникет   
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7  комментариев
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1k
Лёха Лёха 23 минуты назад
Вот он уже и не безработный, вновь судимый
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8k
rutt 9 минут назад
Почему не научат турникеты сдачу давать, дрыгнул индивид ножкой, разбил стекло, ему рука механическая леща отцовского. Разок сальто на месте крутанёт и в следующий раз уж не зажмёт 54 рубля.
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1k
Darki 9 минут назад
Такое впечатление что разбитие створки в метро это какое то посвящение
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10k
Alex Полчаса назад
Голову бы ему разбить.
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13k
Б.Касторский Полчаса назад
Несчастные створки московского метрополитена! Никакие наказания не способны уберечь наше прекрасное метро от этих ч(м)удаков.
Выпил, разбил, в тюрьму (перефразируя классиков)
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3708 постов (3663 в горячем)

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