В Москве мужчина разбил створку турникета в метро

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Сотрудники полиции задержали очередного вандала, разбившего ногой створку турникета в метро. На этот раз мужчина вышел из вестибюля через предназначенный для входа турникет.
Инцидент произошёл на станции метро «Павелецкая». Спустя 10 минут злоумышленник был задержан. Вандалом оказался ранее судимый безработный. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ ("Вандализм").
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Выпил, разбил, в тюрьму (перефразируя классиков)
Вроде выпьют-поедят и довольные на допрос. А это идиотизм чистой воды.