На двоих вся жизнь: ребёнок сиамских близнецов

Один ребёнок на двоих: история сына сиамских близнецов
Рождение ребёнка - это всегда, своего рода, лотерея. И даже у здоровых родителей могут родиться дети с самыми разными отклонениями, или даже сиамские близнецы. Почему так происходит до сих точно неизвестно.
Что, при планировании беременности, хочет услышать женщина? Конечно же, "поздравляю, вы беременны" от врача, после которого начинается подготовка к родам, непростое вынашивание, а после - помочь ребёнку вырасти и дать ему всё возможное. Формирование ребёнка начинается с материнской утробы и обычно это один плод. Но может быть и несколько плодов.
Если яйцеклетка делится пополам, то это означает появление близнецов. Если оплодотворены две яйцеклетки, то родятся двойняшки. Которые, кстати, могут быть совсем не похожи друг на друга, в отличие от близнецов.
И третий, самый трагический вариант многоплодовой беременности - это сиамские близнецы, которых считают патологией. Яйцеклетка обычно начинает делиться на 9-10 день беременности, но при патологии данный процесс происходит позже - на 13-14 день.
Разделение происходит неравномерно и поэтому эмбрионы срастаются разными частями тела. Такое происходит один раз на 50-100 тысяч беременностей. Сегодня, благодаря технологиям и ультразвуковому исследованию, патологию можно отследить на уже раннем сроке и прервать беременность. Сегодня рождение близнецов происходит в одном случае на 10 млн, их рождаемость серьёзно сократилась. Но всё-таки это случается и становится настоящей сенсацией. Рождение сиамских близнецов происходит, когда невозможно прервать беременность по медицинским показателям, или же патология была упущена, или же... родители смогли пойти на такой шаг, в надежде, что детей получится в будущем разделить.
Такие близнецы могут быть только однополыми, а вот срастись они могут в разных местах. Это может быть область крестца, область таза с затрагиванием позвоночника, область головы, живота, грудной клетки.
Кстати, в последние годы выявили случаи появления сиамских близнецов с двумя головами, но одним телом на двоих. Каждый из таких случаев действительно уникален и их анатомия будет сильно зависеть от того, где именно срослись близнецы и возможно ли их вообще разделить. Обычно такие близнецы не живут долго, ведь их внутренние органы развиты неверно и здоровье сильно подорвано.
Но бывают и те, кто не просто выживает, а ещё и добивается определённых успехов в жизни.
Их история началась в 19 веке в Чехии, которую тогда называли Богемия. Роза и Жозефа родились в 1878 году сиамскими близнецами, сросшимися в области крестца. Родители были в ужасе, ведь их старшая дочь была совершенно здорова, а беременность девочками проходила без каких-либо осложнений. Родились они в селе и даже ходили слухи, что мать во всём виновата, мол, смотрела на калек с любопытством. Местная знахарка-повитуха советовала просто не кормить малышек неделю. Если выживут, то стало быть так уж им повезло, а если нет... Ну что ж. Девочки выжили.
Невзирая на частичное сращивание, Роза и Жозефа были абсолютно здоровы. Конечно же, они учились на дому, а параллельно учились играть на фортепиано, скрипке, арфе и даже научились прекрасно танцевать.
Люди, конечно же, хотели посмотреть на таких уникальных девочек и родители подумали о дополнительном заработке. Они, всей семьёй, перебрались во Францию, где конечной их целью было разделение девочек с помощью хирургов. Но, после всех исследований выяснилось, что разделение просто невозможно и очень опасно для Розы и Жозефы. Их половые органы, анус и желудок были объединены. Раздельными были мочевой пузырь, сердце и матка.
Девочки в 14 лет поступили в местный театр и это мгновенно разлетелось среди местных жителей. А как только у Жозефы и Розы появился свой агент, то они стали известны на весь мир.
Интересно, что они были внешне похожи, но вот характеры их сильно отличались. Жозефа была меланхолична и тиха, а Роза наоборот - активная и очень жизнерадостная. Несмотря на такой разный характер, девочки обожали друг друга и всегда между ними царило взаимопонимание. Сестрички, кстати, частенько фотографировались, причём наряды не всегда были целомудренными.
Именно у Розы начались отношения с немецким офицером Францем Двораком и мужчина так страстно любил Розу, что готов был жениться на ней.
Ведь в таком случае у него будет сразу две жены, а это незаконно. А Жозефе, кстати, Франц не очень нравился и присутствовать на их встречах ей совершенно не хотелось. Но Роза смогла убедить сестру и вскоре выяснилось, что сестрички Блажек беременны. Вернее, беременна была именно Роза, но Жозефа ведь тоже поучаствовала, так сказать, в процессе.
Франц, к несчастью, был призван на Первую Мировую войну, где погиб в сражении.
В 1910 году Роза Блажек родила сына. Она рожала в Праге и в обстановке строгой секретности, больно уж пресса осаждала женщин своим вниманием. Мальчика назвали Францем и он был совершенно здоров, что было нехарактерно тогда для сиамских близнецов. Роза, кстати, несмотря на мимолётные романы, всю жизнь любила только своего Франца Дворака. Жозефа тоже как-то раз завела отношения, но её мужчина довольно скоро умер из-за аппендикса.
Роза действительно испытала то самое счастье материнства, но теперь у сестёр начались проблемы с деньгами. Из-за беременности и рождения Франца сёстры какое-то время не могли выступать и кубышка немного иссякла. Сестрички не думали долго - сделали с сыном новый номер и погнали в тур по Европе. Следующим их пунктом было завоевание США.
В 1921 году Блажек перебрались в Чикаго, но всё пошло максимально не по плану.
Жозефа подхватила желтуху, да ещё и такую серьёзную, что она впала в кому и Розе грозила та же опасность. Доктора решили предложить сёстрам разделить их тела, что стало бы для них микроскопическим шансом спастись. Роза не согласилась, они были с Жозефой одно целое.
Сёстры Блажек скончались через год, после того как приехали в США, с разницей в 12 минут. Франц в наследство получил всего-то 400 долларов, что странно, ведь сёстры много и хорошо работали, но скопить ничего так и не смогли. А даже в те годы эта сумма была довольно скромной.
Судьба Франца осталась неизвестной, а сестёр похоронили участливые люди на Богемском кладбище Чикаго.
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