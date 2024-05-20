На двоих вся жизнь: ребёнок сиамских близнецов

Что, при планировании беременности, хочет услышать женщина? Конечно же, "поздравляю, вы беременны" от врача, после которого начинается подготовка к родам, непростое вынашивание, а после - помочь ребёнку вырасти и дать ему всё возможное. Формирование ребёнка начинается с материнской утробы и обычно это один плод. Но может быть и несколько плодов.

Если яйцеклетка делится пополам, то это означает появление близнецов. Если оплодотворены две яйцеклетки, то родятся двойняшки. Которые, кстати, могут быть совсем не похожи друг на друга, в отличие от близнецов.

И третий, самый трагический вариант многоплодовой беременности - это сиамские близнецы, которых считают патологией. Яйцеклетка обычно начинает делиться на 9-10 день беременности, но при патологии данный процесс происходит позже - на 13-14 день.