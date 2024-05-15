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Проход внутри секвойи

Проход внутри секвойи

Автор:
15 мая 2024 13:43
Метки: Видео   Дерево   в мире   секвойя   ствол   туннель   факты   
931
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Секвойи считаются одними из самых высоких видов деревьев на Земле и имеют очень толстую, огнестойкую кору. Во время лесных пожаров у этих деревьев обычно выгорает внутренняя часть. В результате внутри образуются подобные "туннели".

На нашей Земле огромное количество удивительных растений, поражающих воображение многообразием форм и размеров, среди них – секвойя

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Метки: Видео   Дерево   в мире   секвойя   ствол   туннель   факты   
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1  комментарий
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Карл Карл 4 минуты назад
можно секвойю посадить у нас на континенте?
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