Проход внутри секвойи

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Секвойи считаются одними из самых высоких видов деревьев на Земле и имеют очень толстую, огнестойкую кору. Во время лесных пожаров у этих деревьев обычно выгорает внутренняя часть. В результате внутри образуются подобные "туннели".
На нашей Земле огромное количество удивительных растений, поражающих воображение многообразием форм и размеров, среди них – секвойя
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