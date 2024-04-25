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Классическое ДТП с поворачивающим и обгоняющим

Классическое ДТП с поворачивающим и обгоняющим

Автор:
25 апреля 2024 11:34
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   встречка   машина   
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По данным ГИБДД водитель автомобиля Тойота Камри выехал на обгон через двойную сплошную линию разметки и столкнулся с поворачивающей Ладой Приорой, которая от удара перевернулась. К счастью, никто не пострадал.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   встречка   машина   
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6  комментариев
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4k
ProstoBoBka 21 минуту назад
37 лет, ума нет! Обогнал на все бабки, вина в ДТП его, ремонт авто за свой счет, еще и через суд возмещать пострадавшему все издержки!

Кто будет писать, что виноват поворачивающий, читайте постановление ВС РФ.
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7k
livaneth 11 минут назад
Знаем мы, как ОСАГО посчитает остаточную стоимость приоры. А ведь там тоталус!
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11k
Vacony 12 минут назад
хорошо летел ... интересно, там ведь двойная.. он так и выехал через нее ?
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28k
Sheir 21 минуту назад
Таким дегенератам, как на "камри", надо вместе с лишением прав , еще руки отрубать, чтобы точно больше за руль не садились.
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Дальнобой
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