Классическое ДТП с поворачивающим и обгоняющим

По данным ГИБДД водитель автомобиля Тойота Камри выехал на обгон через двойную сплошную линию разметки и столкнулся с поворачивающей Ладой Приорой, которая от удара перевернулась. К счастью, никто не пострадал.

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По данным ГИБДД водитель автомобиля Тойота Камри выехал на обгон через двойную сплошную линию разметки и столкнулся с поворачивающей Ладой Приорой, которая от удара перевернулась. К счастью, никто не пострадал. 2024-04-25T11:34:21+03:00 Пропустить

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