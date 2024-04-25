Классическое ДТП с поворачивающим и обгоняющим

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По данным ГИБДД водитель автомобиля Тойота Камри выехал на обгон через двойную сплошную линию разметки и столкнулся с поворачивающей Ладой Приорой, которая от удара перевернулась. К счастью, никто не пострадал.
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