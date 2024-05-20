Хозяин подставил пса

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Домашние животные порой устраивают беспорядок, что-то ломают и воруют различные вкусности. Похоже, что хозяину этого пса было недостаточно подобных чудачеств в доме и он решил подставить питомца.
Мужчина разбил предмет на кухне и заявил родственнице, что это сделал питомец. Пёсик обязательно отомстит!
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