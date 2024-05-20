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Хозяин подставил пса

Хозяин подставил пса

Автор:
20 мая 2024 11:52
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   Реакция   животные   подстава   собака   
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Домашние животные порой устраивают беспорядок, что-то ломают и воруют различные вкусности. Похоже, что хозяину этого пса было недостаточно подобных чудачеств в доме и он решил подставить питомца.

Мужчина разбил предмет на кухне и заявил родственнице, что это сделал питомец. Пёсик обязательно отомстит!

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Метки: Видео   Пёс   Реакция   животные   подстава   собака   
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surgy 43 минуты назад
Ля ты крыса…
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mosazer Полчаса назад
Не похоже это на хозяина... Собака на хозяина так не огрызается... Похоже на родственника или ё***я хозяйки пса
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3705 постов (3663 в горячем)

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