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Почему мужчины живут меньше женщин

Почему мужчины живут меньше женщин

Автор:
15 мая 2024 08:11
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Пёс   Реакция   Юмор   животные   лай   собака   
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Собака облаяла мужчину, который к ней приблизился. Автор видео не стал покидать территорию животного и совершил то, что оно меньше всего ожидало.

Собака сама в шоке от такой наглости

Очередное видео из серии "почему женщины живут дольше мужчин" + небольшой музыкальный бонус.

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Метки: Видео   Прикол   Пёс   Реакция   Юмор   животные   лай   собака   
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Бывалый Трус 2 часа назад
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45k
Aleks Полчаса назад
Было мне наверно лет 6... Приехали мы с дедом на рыбалку на один канал, где стояли понтоны бывшего рыбразвода. Привязались к понтонам и стали ловить. И по ним к нам подбежала стая примерно таких же собак, сучка и пяток кобелей. И аналогичным образом принялись нас облаивать, причем сучка аж исходила на говно. Дед, находясь в легкой стадии алкогольного опьянения аналогичным образом протянул к ней руку, мол хорошая, хорошая... И получил прокушенную в кровь ладонь. После чего схватил весло и пререе.бал ей поперек хребта.
Сучка с переломанной спиной, скуля свалилась в воду, ее прибило течением в камыши и она там благополучно сдохла.
С тех пор я понял, что если трогать лающих на тебя собак, то только веслом или чем то аналогичным.
(с дедом слава богу все было в порядке, бешенства не хапнул)
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4k
poбт 53 минуты назад
если собаке вот так вот сжать е*бальник со всей силы, то ей 3.14зда, какой бы она здоровой и страшной не была, второй вариант проталкивать кулак в глотку, третий отрывать нос
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2k
дормидонт Час назад
Это какой-то не правильный пёсель! У меня дома подобие собаки породы чихуахуа, но я не советовал бы повторять подобное с ней! Особенно когда она не в настроении.
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9k
Alex Час назад
Просто собака сама офигела от такой наглости )
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3272 поста (3207 в горячем)

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