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Собака облаяла мужчину, который к ней приблизился. Автор видео не стал покидать территорию животного и совершил то, что оно меньше всего ожидало.
Собака сама в шоке от такой наглости
Очередное видео из серии "почему женщины живут дольше мужчин" + небольшой музыкальный бонус.
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Сучка с переломанной спиной, скуля свалилась в воду, ее прибило течением в камыши и она там благополучно сдохла.
С тех пор я понял, что если трогать лающих на тебя собак, то только веслом или чем то аналогичным.
(с дедом слава богу все было в порядке, бешенства не хапнул)
Собака: "хмм нихрена он смелый был и руки вкусные"