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С молотка ушёл уникальный автомобиль Heuliez Intruder

С молотка ушёл уникальный автомобиль Heuliez Intruder

Автор:
07 мая 2024 13:14
Сообщество : Автомир
Метки: Heuliez Intruder   Mercedes   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   тюнинг   
872
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На частном британском аукционе Бонхамс с молотка ушёл уникальный гибрид SLK и G-Class, построенный французами в 1996 году. Автомобиль, получивший название Heuliez Intruder, был продан за 72 800 долларов или 6,6 миллиона рублей по текущему курсу.
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Метки: Heuliez Intruder   Mercedes   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   тюнинг   
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3  комментария
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13k
Б.Касторский Час назад
Хм, какая-то неудачная реплика на Порше Дакар и хотят денег столько, сколько тот стоит новым?
Нет-нет, я понимаю! "Уникальный" дизайн, единичное исполнение. Только вот удачное ли?
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39k
Dobry vojak Svejk 19 минут назад
Смешной. В принципе всё. За то количество денег, которое по заявлениям в него вбухали, думаю можно было что-то оригинальнее придумать. Но. Красота в глазах смотрящего. Ком-то и по нутру такое.
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2k
Ультратрахуил Час назад
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