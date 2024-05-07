С молотка ушёл уникальный автомобиль Heuliez Intruder

Визуально автомобиль, вышедший из-под пера дизайнера Марка Дешама, напоминает родстер Mercedes-Benz SLK первого поколения, который как раз поступил в продажу в 1995-м. Однако на деле у машин нет ни единой общей кузовной панели.



А вот в основе концептуальной внедорожной двухдверки лежит самый настоящий Mercedes-Benz. В качестве шасси для проекта французы выбрали G-Class в версии G 320 с 3.2-литровым 211-сильным рядником под капотом. Родстер сохранил не только оригинальный мотор, но и все внедорожные возможности прародителя, включая полный набор блокироковок и понижайку. Дорожный просвет прототипа за счёт модифицированной подвески и огромных колёс составляет 305 мм.



Жизнь концепта была достаточно насыщенной. Шоукар годами возили по различным выставкам, периодически меняя облик за счёт нового цвета. Так, доподлинно известно, что машину демонстрировали в красном, белом и серебристом оттенках. В 2016 году Heuliez Intruder попал в руки британской компании DK Engineering. В стенах ателье родстер пережил реставрацию, которая, по некоторым данным, обошлась в 300 000 долларов.



Ожидаемая стоимость лота была 250 000 - 300 000 долларов, но финальная ставка составила всего 72 800 долларов.