Жителям Великобритании более 20 лет переливали кровь заражённых ВИЧ американцев

В Великобритании завершилось расследование дела о заражении нескольких тысяч пациентов ВИЧ и гепатитом С в период с 1970 по 1991 год, пишет BBC. В 1970-х годах в Великобритании начали использовать препараты из крови, которые помогали пациентам с гемофилией (плохая свёртываемость крови). Препараты изготавливали из донорской крови, часть которой была доставлена из Америки. В 70-х годах кровь забирали не только у здоровых людей, а у всех: бомжей, наркоманов и проституток. Именно эти люди чаще всего продают свою кровь ради дополнительного заработка. Часть неимпортированной крови не проверили на содержание вирусов, а до 80-х годов кровь не обрабатывали.