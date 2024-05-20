Жителям Великобритании более 20 лет переливали кровь заражённых ВИЧ американцев

Расследование крупнейшего скандала почти завершилось.
В Великобритании завершилось расследование дела о заражении нескольких тысяч пациентов ВИЧ и гепатитом С в период с 1970 по 1991 год, пишет BBC. В 1970-х годах в Великобритании начали использовать препараты из крови, которые помогали пациентам с гемофилией (плохая свёртываемость крови). Препараты изготавливали из донорской крови, часть которой была доставлена из Америки. В 70-х годах кровь забирали не только у здоровых людей, а у всех: бомжей, наркоманов и проституток. Именно эти люди чаще всего продают свою кровь ради дополнительного заработка. Часть неимпортированной крови не проверили на содержание вирусов, а до 80-х годов кровь не обрабатывали.
Таким образом заражённая кровь попала пациентам с гемофилией на протяжении 20 лет. В какой-то момент кровь стали давать тем, кому требовалось переливание после родов или несчастного случая. Официальное расследование было начато в 2017 году Терезой Мэй. В ходе расследования выяснилось, что более 30 тыс. человек заразились ВИЧ и гепатитом С и около 3 тыс. из них уже умерли. В результатах говорится, что врачи Национальной службы здравоохранения, правительство Великобритании и другие несут ответственность за произошедшее. После публикации доклада о расследовании будут приняты следующие шаги.
Ожидается, что власти должны принести извинения и выплатить компенсации всем пострадавшим. Однако, об ответственности говорить ещё рано. Будут ли на самом деле возбуждены какие-либо судебные дела, еще предстоит выяснить, и это может повлечь за собой еще одно длительное ожидание для пострадавших.
Источник:
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