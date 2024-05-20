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Жителям Великобритании более 20 лет переливали кровь заражённых ВИЧ американцев

Жителям Великобритании более 20 лет переливали кровь заражённых ВИЧ американцев

Автор:
20 мая 2024 18:51
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Великобритания   америка   здоровье   кровь   медицина   переливание   происшествия   
1963
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Расследование крупнейшего скандала почти завершилось.

В Великобритании завершилось расследование дела о заражении нескольких тысяч пациентов ВИЧ и гепатитом С в период с 1970 по 1991 год, пишет BBC. В 1970-х годах в Великобритании начали использовать препараты из крови, которые помогали пациентам с гемофилией (плохая свёртываемость крови). Препараты изготавливали из донорской крови, часть которой была доставлена из Америки. В 70-х годах кровь забирали не только у здоровых людей, а у всех: бомжей, наркоманов и проституток. Именно эти люди чаще всего продают свою кровь ради дополнительного заработка. Часть неимпортированной крови не проверили на содержание вирусов, а до 80-х годов кровь не обрабатывали.

Таким образом заражённая кровь попала пациентам с гемофилией на протяжении 20 лет. В какой-то момент кровь стали давать тем, кому требовалось переливание после родов или несчастного случая. Официальное расследование было начато в 2017 году Терезой Мэй. В ходе расследования выяснилось, что более 30 тыс. человек заразились ВИЧ и гепатитом С и около 3 тыс. из них уже умерли. В результатах говорится, что врачи Национальной службы здравоохранения, правительство Великобритании и другие несут ответственность за произошедшее. После публикации доклада о расследовании будут приняты следующие шаги.

Ожидается, что власти должны принести извинения и выплатить компенсации всем пострадавшим. Однако, об ответственности говорить ещё рано. Будут ли на самом деле возбуждены какие-либо судебные дела, еще предстоит выяснить, и это может повлечь за собой еще одно длительное ожидание для пострадавших.

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Метки: Великобритания   америка   здоровье   кровь   медицина   переливание   происшествия   
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Сергей Час назад
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Кистень 3 минуты назад
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28k
Влад 5 минут назад
И было это с 1970 по 1991 год. Какие дела? Какие наказания? Специально что-ли ждали 33 года? Кого сейчас наказывать? Решение о закупках тогда принимали наверху, а там вовсе не молодежь. Если кому то и было 50 тогда, то сейчас 83 если вообще живы.
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11k
ScorpionDS 12 минут назад
Если на тот момент это было нормой, то какие могут быть претензии задним числом?
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3k
Едондер пуп 44 минуты назад
Так в 70-х годах ни ВИЧ ни вирус гепатита С ещё не были выделены! А переливаниями вообще-то спасали жизнь гемофиликам (здесь и сейчас) ! Как можно судить за это?
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28k
сеньор Леонсио 53 минуты назад
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9k
Гвоздь Час назад
пока Фокс Малдер занимался расследованием, рептилоиды уже улетели
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2k
max Час назад
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
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Pika-Pika?
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