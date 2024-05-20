"Меня похитил парень, светлый": в Дагестане ищут молодую девушку, которую украли без разрешения

Родственники девушки штурмуют местную полицию, а родные похитителя уверяют, что Патимат ушла по собственному желанию и отказываются её вызволять.

Девочку похитили, не спросив разрешения, девочка не хотела. Это было не обоюдно. Не отдают, не приходят, ни с отцом, ни с матерью никакой связи. Мы везде обращались, и в полицию, и в прокуратуру, но на нас не обращают внимания. Мол: это бывает у всех. Не бывает! Мы не хотим этого оставлять. Тут уже междоусобные войны начинаются, — рассказывают родственники.