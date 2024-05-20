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"Меня похитил парень, светлый": в Дагестане ищут молодую девушку, которую украли без разрешения

"Меня похитил парень, светлый": в Дагестане ищут молодую девушку, которую украли без разрешения

Автор:
20 мая 2024 18:06
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Дагестан   Традиция   полиция   похищение   похищение невесты   похищение человека   пропала девушка   
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22-летняя девушка успела рассказать о похищении своей маме.

В Дагестане в Левашинском районе пять дней назад похитили 22-летнюю Патимат. Это не имеет никакого отношения к древнему обычаю, девушку похитили без согласия родителей, к тому же она обещана другому. По словам родственников, полиция ничего не делает для освобождения и даже защищает похитителя. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Девушка пропала внезапно. Она успела только маме написать сообщения и скинуть локацию, чтобы её забрали. После этого она на связь уже не выходила. Родственники пропавшей обратились в полицию, но оказалось, что у похитителя дядя и двоюродный брат работают в МВД. Уголовное дело о похищении так и не заведено, девушка не выходила на связь уже пять дней. Что с ней - никто не знает.

Родственники девушки штурмуют местную полицию, а родные похитителя уверяют, что Патимат ушла по собственному желанию и отказываются её вызволять.

Девочку похитили, не спросив разрешения, девочка не хотела. Это было не обоюдно. Не отдают, не приходят, ни с отцом, ни с матерью никакой связи. Мы везде обращались, и в полицию, и в прокуратуру, но на нас не обращают внимания. Мол: это бывает у всех. Не бывает! Мы не хотим этого оставлять. Тут уже междоусобные войны начинаются, — рассказывают родственники.

Близкие и знакомые Патимат собрались у отделения полиции в знак протеста. Они требуют завести на похитителя уголовное дело и вернуть девушку домой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Позже стало известно, что девушка сбежала сама. Девушка лично вышла на связь и заявила, что по собственной воле уехала из дома со своим похитителем. Семья беглянки при этом продолжает штурмовать местное отделение МВД, сообщает Readovka. Дагестанские СМИ пишут, что вся история с похищением изначально придумана и раздута семьей Патимат — ее возлюбленный не устраивает родственников девушки своим финансовым и социальным положением.

Источник:

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Метки: Дагестан   Традиция   полиция   похищение   похищение невесты   похищение человека   пропала девушка   
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15  комментариев
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12k
Дмитрий 2 часа назад
Смешно...."Кавказы! Дикие люди"....говорил один известный персонаж....Ничего не изменилось.
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3k
Звёздный странник 23 секунды назад
ЦИТАТА: "Девушка пропала внезапно."
ЦИТАТА: "Девочку похитили, не спросив разрешения, девочка не хотела."
ЦИТАТА: "...девушка сбежала сама. Девушка лично вышла на связь..."
ТАК КТО ТАМ БЫЛ?
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11k
Доктор 18 минут назад
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1k
Александр Полчаса назад
Уж определились бы - вы дальше остаётесь дикарями или живёте по законам государства, а так получается, он украл - поймайте и дело возбудите, а "обещанна другому" - это не ваше дело, традиции такие.
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40k
russger 42 минуты назад
Тоже мне новость. Давно пора всех "чёрных", несогласных жить по законам нормальных людей, сослать в свои аулы и никуда не выпускать Пусть живут там по своим законам и мозги не ипут нормальным людям.
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43k
Example 6.2.6 48 минут назад
Дикари [мат].
"похитили без согласия родителей, к тому же она обещана другому"
"у похитителя дядя и двоюродный брат работают в МВД. Уголовное дело о похищении так и не заведено"
"возлюбленный не устраивает родственников девушки своим финансовым и социальным положением."
Обмотать эти Дагестаны, Чечни, Ингушетии колючей проволокой, расставить автоматические пулемётные вышки с датчиками движения, всех чурок туда обратно депортировать и не выпускать.. Пускай в своём собственном соку лет 50 варятся, режут, бьют, похищают другу друга. И всё это снимать и платно транслировать всему миру, как передачу "В мире животных. Современные хроники". Потом, блокаду - снять, оставшихся в живых - расселить по разным точкам глобуса, а места эти заселить адекватными людьми.
Нет уже мочи смотреть на этих обезьян, которые считают себя людьми, но почему-то ведут себя как мартышки, прикрывая своё скудоумие и повадки - культурными особенностями.
Я не расист, но нафиг это терпеть? Изолировать, на мой взгляд - отличный план.
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1k
дмитрий викторович Час назад
Светлый? Из Иных что ли?)))
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59
Al Di 2 часа назад
Украл не украл, детектива какая та.)
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22k
иванов дмитрий 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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15k
Ничоси 2 часа назад
Дичь какая
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7k
livaneth 2 часа назад
Старейшины порешают.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
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Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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