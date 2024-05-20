Сокушинбуцу — добровольная мумификация заживо

Кажется, невозможным, что кто-то мог бы мумифицировать себя. Но именно этим занимались буддийские монахи в Японии с 11 по 19 века. Хотя экстремальный процесс может показаться безумным, адепты рассматривали его как способ достичь дальнейшего просветления.
Монахи лишали себя пищи и в конечном итоге хоронились, сохраняя при этом признаки жизни. Все это в погоне за более высоким состоянием бытия. Успешные монахи-сокушинбуцу считаются живыми Буддами.
Наиболее важный физиологический аспект этого процесса сосредоточен на диете. Японские монахи сначала перестали употреблять злаки. В течение первой 1000 дней они ели только орехи и ягоды, затем переходили на еловые иголки, кору и смолу. Свой рацион монахи запивали ядовитым отваром коры дерева Уруши, которое предотвращало возникновение колоний бактерий в организме. Некоторые монахи практиковали употребление воды с мышьяком. Фактически они медленно умервщляли себя.
После интенсивного голодания и медитации, монахи удалялись в небольшую гробницу или камеру, не намного большую, чем их собственные тела. Гроб заполнялся древесным углем, и в него вставлялся бамбуковый стержень, позволяющий монаху дышать.
Сидя в позе лотоса, монах продолжал медитировать, звоня в колокольчик, чтобы показать другим, что он все еще жив. Как только звон прекратился, предполагалось, что монах умер. Гробницу запечатывали, а труп оставляли под землей еще на 1000 дней.
По истечению срока монаха выкапывали. Часто тело оказывалось гниющим. В этих случаях останки монаха были непригодны для поклонения. Останки подвергались экзорцизму и повторно погребали. Тысячи дней жутких страданий и медитаций были бы напрасны.
Если мумификация проходила успешно, тело признавали реликвией. Мумифицированных монахов считали Буддами, поэтому их одевали в рясы и помещали в храмы для обозрения. Хотя глаза мумий сохранить было невозможно, считается, что сокушинбуцу могут заглядывать в души живых и видеть человека насквозь.
Монахи, которые пытались самомумифицировать себя, не считали свою смерть самоубийством. Они практиковали сокушинбуцу, чтобы принести спасение человечеству, веря, что смогут защищать людей до тех пор, пока их мумифицированные тела привязывают их к Земле. В конечном итоге Сокушинбуцу было запрещено в Японии, но некоторые из этих японских монахов-мумий сохранились до наших дней. Останки монахов являются высшим отражением жизни, полной самоотречения.
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Все же японцы чокнутая нация…
Благочестия? Самоотречения? Истинной веры?
Нет, все эти "отреченцы" - обыкновенные тунеядцы. Ведь кто-то их кормил-поил-одевал до их "голодовки". Если все пойдут в буддистские монахи - человечество вымрет очень быстро.
Это значит, что любой человек, становясь монахом, подразумевает, что кто-то за стенами монастыря будет за него (читай - "на него") работать. То есть, это сознательное перекладывание ответственности и тяжелого труда на других, эксплуатация в чистом виде.
А сам он будет при этом белым и пушистым, "святым подвижником", и может даже "достигнет нирваны".
А те, кто на него горбатится - грязные животные, таких шансов не имеют, так как трудятся в поте лица своего и мало молятся.
В принципе, аналогично работают все религии, а не только буддизм...