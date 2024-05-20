Сокушинбуцу — добровольная мумификация заживо

Сидя в позе лотоса, монах продолжал медитировать, звоня в колокольчик, чтобы показать другим, что он все еще жив. Как только звон прекратился, предполагалось, что монах умер. Гробницу запечатывали, а труп оставляли под землей еще на 1000 дней.

По истечению срока монаха выкапывали. Часто тело оказывалось гниющим. В этих случаях останки монаха были непригодны для поклонения. Останки подвергались экзорцизму и повторно погребали. Тысячи дней жутких страданий и медитаций были бы напрасны.

Если мумификация проходила успешно, тело признавали реликвией. Мумифицированных монахов считали Буддами, поэтому их одевали в рясы и помещали в храмы для обозрения. Хотя глаза мумий сохранить было невозможно, считается, что сокушинбуцу могут заглядывать в души живых и видеть человека насквозь.



