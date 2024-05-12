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Водителя упавшего в реку автобуса отправили на 2 месяца в СИЗО

Водителя упавшего в реку автобуса отправили на 2 месяца в СИЗО

Автор:
12 мая 2024 14:41
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Питер   СУД   Санкт-Петербург   авария   автобус   арест   водитель   мойка   сизо   
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Он гражданин РФ. Однако в суде ему предоставили переводчика с русского на таджикский.

Вчера в Питере автобус проломил ограждение на набережной реки Мойка и рухнул в воду. В салоне было 8 пассажиров. Выжил - один. Это 56-летний мужчина, сейчас он под наблюдением врачей.

Почти сразу после падения в реку, водитель автобуса показался на поверхности воды и его вытащили на набережную. Позже мужчину отправили под конвоем в больницу. Это уроженец Таджикистана с российским гражданством - 44-летний Рахматшох Курбонов.

В суде у него было сразу 2 адвоката и переводчик с русского на таджикский.

Защитники настаивали, что Курбонова не стоит отправлять в изолятор, поскольку он гражданин России и не будет скрываться от правосудия. К тому же у него в Петербурге ипотека, жена и трое детей.

Во время допроса выяснилось, что автобус вышел на маршрут с неисправными тормозами:

Из протокола следует, что Курбонов раскаивается в содеянном, в том, что осуществлял управление автобусом при неисправной тормозной системе. Соболезнует родственникам, приносит свои извинения. Вину признаёт, - отмечается в сообщении пресс-службы суда.

Доводы защиты суд не убедили и он отправил Курбонова в СИЗО до 9 июля. Ему предъявили обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ «О нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц». Это до 7 лет в колонии.

А ранее в Питере задержали начальника автоколонны компании «Такси», который принадлежит упавший в Мойку автобус. Мужчину отвечал за контроль трудовой и транспортной дисциплины, и не обеспечил виновнику аварии необходимое время для отдыха. Якобы водитель накануне отработал смену с большой переработкой, а на следующий день с утра его снова вызвали на маршрут.

Источник:

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Метки: Видео   Питер   СУД   Санкт-Петербург   авария   автобус   арест   водитель   мойка   сизо   
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26  комментариев
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98k
Доктор Джонс 2 часа назад
Как же он ипотеку без знания русского языка оформил, я уже не говорю про историю получения гражданства...
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0
Vladimir 9 минут назад
Что-то мутная история. Либо у водилы руки из жопы растут, что он так нарулил в реку, либо он специально это сделал.
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7k
hhwost 10 минут назад
ну, пля, открылся симпозиум экспертов по УК, авто и миграционной политике

а вот погибших помянуть и пострадавшим посочувствовать никто не хочет? только пи..деть и говном брызгать все горазды?
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15k
Vital Idol 22 минуты назад
как он гражданство получил, тут спрашивают...да, вот так! рыба гниёт с головы! сгнила уже давно...
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209
Комнатный Сибиряк Полчаса назад
Думаю язык разговорный он вполне понимает, но судья зачитывает с такой скоростью, что даже русскому человеку нужно поднапрячься, плюс ещё и термины такие которые в разговорной речи вообще не в ходу, профессиональный язык, прокуроров судей и МВД , потому и взял переводчика
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16k
info-kozirev Полчаса назад
Он же с гражданством и должен владеть русским языком,иначе,как эта свинья,убившая столько народу,является гражданином?
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8k
tamin 39 минут назад
А можно проверить, кто выдавал гражданство, кторинимал экзамен, кто егоригласил и посадить их всех дет на 30?
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8k
Максим 48 минут назад
Накажут самого бесправного?
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256
truba2201 53 минуты назад
А где задержания механика, директора и других лиц, знающих о неисправности?
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52k
Элек Мек 54 минуты назад
Кто же ему гражданство дал если он русского языка не знает?
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2k
Dema 54 минуты назад
Пока Рахматшохи будут получать гражданство и чувствовать себя вольготно,ещё хуже будет.
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17k
Kostick Час назад
есть же уже видео, где видно, что он не спал.
тормоза отказали? конечно, надо с моста автобус скинуть. кто в это поверит? это ведро после столкновения, да такого виража, ежели не давить на газ - остановится на!
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731
DuckTales Час назад
"осуществлял управление автобусом при неисправной тормозной системе" То есть автобус выпустили на маршрут, этот чувак знал про неисправность и все равно поехал ? Там походу надо не только его в СИЗО сажать ...
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17k
куджо 2 часа назад
Мммм, начало [мат]тить тельной истории... Оказывается ни а ни бэ по русски, гражданин
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August
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