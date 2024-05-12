Водителя упавшего в реку автобуса отправили на 2 месяца в СИЗО

Почти сразу после падения в реку, водитель автобуса показался на поверхности воды и его вытащили на набережную. Позже мужчину отправили под конвоем в больницу. Это уроженец Таджикистана с российским гражданством - 44-летний Рахматшох Курбонов.

В суде у него было сразу 2 адвоката и переводчик с русского на таджикский.