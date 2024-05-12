Водителя упавшего в реку автобуса отправили на 2 месяца в СИЗО

Он гражданин РФ. Однако в суде ему предоставили переводчика с русского на таджикский.
Вчера в Питере автобус проломил ограждение на набережной реки Мойка и рухнул в воду. В салоне было 8 пассажиров. Выжил - один. Это 56-летний мужчина, сейчас он под наблюдением врачей.
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Почти сразу после падения в реку, водитель автобуса показался на поверхности воды и его вытащили на набережную. Позже мужчину отправили под конвоем в больницу. Это уроженец Таджикистана с российским гражданством - 44-летний Рахматшох Курбонов.
В суде у него было сразу 2 адвоката и переводчик с русского на таджикский.
Защитники настаивали, что Курбонова не стоит отправлять в изолятор, поскольку он гражданин России и не будет скрываться от правосудия. К тому же у него в Петербурге ипотека, жена и трое детей.
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Во время допроса выяснилось, что автобус вышел на маршрут с неисправными тормозами:
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Из протокола следует, что Курбонов раскаивается в содеянном, в том, что осуществлял управление автобусом при неисправной тормозной системе. Соболезнует родственникам, приносит свои извинения. Вину признаёт, - отмечается в сообщении пресс-службы суда.
Доводы защиты суд не убедили и он отправил Курбонова в СИЗО до 9 июля. Ему предъявили обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ «О нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц». Это до 7 лет в колонии.
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А ранее в Питере задержали начальника автоколонны компании «Такси», который принадлежит упавший в Мойку автобус. Мужчину отвечал за контроль трудовой и транспортной дисциплины, и не обеспечил виновнику аварии необходимое время для отдыха. Якобы водитель накануне отработал смену с большой переработкой, а на следующий день с утра его снова вызвали на маршрут.
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а вот погибших помянуть и пострадавшим посочувствовать никто не хочет? только пи..деть и говном брызгать все горазды?
тормоза отказали? конечно, надо с моста автобус скинуть. кто в это поверит? это ведро после столкновения, да такого виража, ежели не давить на газ - остановится на!