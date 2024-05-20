Российский авиаконструктор с 30-летним стажем разбился во Владимирской области на самодельном самолёте

Одна из его разработок - легкомоторник весом в 250 кг. Его можно было спокойно складывать и перевозить в машине. Над ним Буевич работал больше 5 лет.

Вчера он проводил лётные испытания своего самодела. Причём разрешения на полёт не получал и взлетал с поля рядом с аэродромом.