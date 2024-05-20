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Российский авиаконструктор с 30-летним стажем разбился во Владимирской области на самодельном самолёте

Российский авиаконструктор с 30-летним стажем разбился во Владимирской области на самодельном самолёте

Автор:
20 мая 2024 15:32
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Прокуратура   авария   авиаконструктор   владимирская область   самолет   
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Он поднялся на 50 метров над землёй и рухнул вниз.

Игорь Буевич трудился в отрасли более 30 лет и долгое время возглавлял КБ «Сатурн Авиа». 62-летний авиаконструктор создавал лёгкомоторные машины малой авиации и был человеком уважаемым и авторитетным. Более того - у него был собственный аэродром «Павловское» во Владимирской области.

Одна из его разработок - легкомоторник весом в 250 кг. Его можно было спокойно складывать и перевозить в машине. Над ним Буевич работал больше 5 лет.

Вчера он проводил лётные испытания своего самодела. Причём разрешения на полёт не получал и взлетал с поля рядом с аэродромом.

Буевич поднялся на высоту в 50 метров и ветер стал болтать лёгкую машину. Она ушла в штопор и рухнула вниз.

Как сообщили в транспортной прокуратуре:

По предварительным данным 19 мая 2024 года, около 14:45, в районе аэродрома Павловское, расположенного в Суздальском районе Владимирской области, упал самодельный одноместный самолёт. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На место происшествия выехал заместитель Владимирского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа Отдела МВД России по Суздальскому району.

Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

Авиаконструктор скончался на месте до приезда скорой.


Источник:

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Метки: Видео   Прокуратура   авария   авиаконструктор   владимирская область   самолет   
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15  комментариев
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5k
Максим Макашев Час назад
конструктивно, скорее всего, всё было рассчитано правильно. Может быть, что самолёт задел стойками шасси бугор земли и перевернулся.
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734
Herr Mannelig 51 секунду назад
не расчитал , что сам весит почти как весь самолёт
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33k
Юрьевич 36 минут назад
Я конечно не авиаконструктор, но мужик, наверное в погоне за лёгкостью конструкции, явно зря снизил прочность стоек каркаса кабины... В итоге - кабина в лепёшку...
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21k
Luc72 42 минуты назад
Во-первых, как проверить самолет, вообще не разу не поднявшись в воздух? Даже при, отсутствовавших в данном случае, всяческих прогонов модели в аэродинамической трубе, любой самолет когда то надо строить в реальном размере и поднимать в воздух В ПРЕВЫЙ РАЗ.
Хотя... в 21 веке теоретически можно роботизировать в начале или даже андроида сделать специального...

Во-вторых. Помните передачу "Это вы можете" в 70-х, про самоделкиных с автомобилями?
Так вот, самоделки - автомобили сейчас запретили, ДАЖЕ АВТОМОБИЛИ, а это цельный самолет... Хорошо, что он еще не в КБ по производству ракетных двигателей не работал... Или ракет самих...
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43k
Example 6.2.6 49 минут назад
Лётчик-испытатель, это всегда крайне опасно. Гагарина не уберегли, а тут хоть и толковый мужик, но явно не с такими производственными и расчётными мощностями как СССР.
Даже не факт что его вина, может какая трубка или тяга были с заводским браком, который глазом не увидишь, и нужны специальные приборы, вроде рентгена или ультразвука.. Откуда такое у конструктора- любителя? Они стоят сотни тысяч долларов.
Собственно даже в серьёзных КБ, самолёты проектируются, строятся и испытываются десятки лет, потому то это крайне сложный, дорогой и ответственный процесс.
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941
Сосед ватажный Час назад
Вроде и глупо, а с другой стороны, как для авиаконструктора - почётно
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40k
Андрей Иванов Час назад
Хреновый авиаконструктор
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655
Jimmy Час назад
30 лет конструировал - назовите хоть 1 модель что в серию пошла ?
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−4
36k
Fat Lynx Час назад
Ошибка ценною в жизнь... Свою жизнь.
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2945 постов (2899 в горячем)

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