Российский авиаконструктор с 30-летним стажем разбился во Владимирской области на самодельном самолёте

Он поднялся на 50 метров над землёй и рухнул вниз.
Игорь Буевич трудился в отрасли более 30 лет и долгое время возглавлял КБ «Сатурн Авиа». 62-летний авиаконструктор создавал лёгкомоторные машины малой авиации и был человеком уважаемым и авторитетным. Более того - у него был собственный аэродром «Павловское» во Владимирской области.
Одна из его разработок - легкомоторник весом в 250 кг. Его можно было спокойно складывать и перевозить в машине. Над ним Буевич работал больше 5 лет.
Вчера он проводил лётные испытания своего самодела. Причём разрешения на полёт не получал и взлетал с поля рядом с аэродромом.
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Буевич поднялся на высоту в 50 метров и ветер стал болтать лёгкую машину. Она ушла в штопор и рухнула вниз.
Как сообщили в транспортной прокуратуре:
По предварительным данным 19 мая 2024 года, около 14:45, в районе аэродрома Павловское, расположенного в Суздальском районе Владимирской области, упал самодельный одноместный самолёт. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
На место происшествия выехал заместитель Владимирского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа Отдела МВД России по Суздальскому району.
Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.
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Авиаконструктор скончался на месте до приезда скорой.
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Хотя... в 21 веке теоретически можно роботизировать в начале или даже андроида сделать специального...
Во-вторых. Помните передачу "Это вы можете" в 70-х, про самоделкиных с автомобилями?
Так вот, самоделки - автомобили сейчас запретили, ДАЖЕ АВТОМОБИЛИ, а это цельный самолет... Хорошо, что он еще не в КБ по производству ракетных двигателей не работал... Или ракет самих...
А так, с поля, да на 50 метров высоты. Хотя конечно может быть далеко не первый вылет - могли не уследить за какой-нибудь тягой руля высоты (например). Резко дернул, оборвалась и всё - привет земля. Деталей мы не знаем, к сожалению.
Даже не факт что его вина, может какая трубка или тяга были с заводским браком, который глазом не увидишь, и нужны специальные приборы, вроде рентгена или ультразвука.. Откуда такое у конструктора- любителя? Они стоят сотни тысяч долларов.
Собственно даже в серьёзных КБ, самолёты проектируются, строятся и испытываются десятки лет, потому то это крайне сложный, дорогой и ответственный процесс.