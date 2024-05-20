С детской площадки прямиком под машину

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В Иванове на Революционной улице ребёнок бегал по двору и не глядя выбежал на дорогу. Водитель успел затормозить, но без ушибов не обошлось.
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17.1. В жилой зоне, то есть на территории, въезды на которую и выезды с которой обозначены знаками 5.21 и 5.22, движение пешеходов разрешается как по тротуарам, так и по проезжей части. В жилой зоне пешеходы имеют преимущество, при этом они не должны создавать на проезжей части необоснованные помехи для движения транспортных средств и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности.
Но как по мне, водила слегка завтыкал, было же видно, что на площадке какая-то движуха нездоровая, да и малого должен был заметить, когда тот через забор перепрыгивал.
Хорошо хоть без жертв обошлось, но я в таких ситуациях еду как будто из-за каждой машины могут выскочить.
Мне, как автолюбителю, очень слона винить водителя. Как можно увидеть малолетнего безмозглого сайгака, что кидается под колеса?
Но тут надо идти против мнения Столыпина и подгонять закон под самых глупых. Во дворе не долго быть машин. Жаль забили на инициативу "народный гараж".
Парковку там сами жильцы и устроили
Но я бы на площадке забор повыше сделал, а напротив выхода лежачих полицейских. И на дороге полусферы, чтобы видимость на нарушали.
20 км/час - это скорость не очень быстро бегущего человека.
Но ведь у нас всегда добавляют "нештрафуемые 20", а это уже 40 км/час, т.е. в четыре раза больше энергия удара, в 4 раза больше тормозной путь.
Я думаю, что еслиб он соблюдал и ехал 20, то успел бы и среагировать и затормозить.