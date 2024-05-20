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С детской площадки прямиком под машину

С детской площадки прямиком под машину

Автор:
20 мая 2024 11:05
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   дети   машина   пешехода сбили   
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В Иванове на Революционной улице ребёнок бегал по двору и не глядя выбежал на дорогу. Водитель успел затормозить, но без ушибов не обошлось.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   дети   машина   пешехода сбили   
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18  комментариев
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13k
Том Сойер Час назад
Вот поэтому я всегда просто крадусь по дворам....
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2k
Дмитрий 17 минут назад
Больше похоже на дворовый проезд, а не на дорогу. А там приоритет всегда у пешеходов, никакой обязанности смотреть по сторонам, уступать вёдрам с гайками и прочей чуши у людей нет. Жаль, у водятла права не отберут за данное нарушение ПДД.
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8k
Neo Полчаса назад
Повезло. А так то без ушибов детство в принципе не обходится.
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2k
CAIIIKA1908 Полчаса назад
Жесть... прямо мой страшный сон

Но как по мне, водила слегка завтыкал, было же видно, что на площадке какая-то движуха нездоровая, да и малого должен был заметить, когда тот через забор перепрыгивал.
Хорошо хоть без жертв обошлось, но я в таких ситуациях еду как будто из-за каждой машины могут выскочить.
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13k
Б.Касторский 48 минут назад
Хорошо, что последнее время строят дома с дворами без машин.
Мне, как автолюбителю, очень слона винить водителя. Как можно увидеть малолетнего безмозглого сайгака, что кидается под колеса?
Но тут надо идти против мнения Столыпина и подгонять закон под самых глупых. Во дворе не долго быть машин. Жаль забили на инициативу "народный гараж".
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7k
Babangdida 52 минуты назад
Устроить парковку вокруг детской площадки и между домом и качелями... за такое архитекторов из мэрии надо ставить к стене и давить камазами! Да и представляю какая там акустика от площадки, со всех сторон огороженной железобетонными домами, без единого куста или дерева, которые могут приглушить звук восторженных визгов ребятни. Люди, зачем Вы покупаете квартиры в подобном месте, да ещё обрекаете своих детей жить там!?
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1k
Darki 56 минут назад
Ну тут есть плюс,то что в голову пацана некие знания не заложили родители,может быть заложит это событие.
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22k
КВТИУ-80 Час назад
Водитель - красава.
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18k
Вася Час назад
там либо ограду неплохо поставить у площадки, либо скорость ограничить до пешеходной
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17
Dr.Beny Павел Плеханов 51 минуту назад
А я думал этот пункт - 20 км/ч на дворовых территориях отменили... Во дворе, аж с проворотом "летают". А тут и детская площадка и выход из подъезда. Разве ребенка удержишь, когда ему дверь на свободу открыли ?
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1495 постов (1516 в горячем)

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