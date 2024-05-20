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Как сообщили в ГИБДД водитель автомобиля Форд Фокус не уступил дорогу пожилой женщине, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. При этом 55-летний автомобилист был пьян. В результате инцидента 71-летняя пенсионерка получила травмы и была доставлена в стационар. В отношении водителя составлены административные материалы, транспортное средство задержано. Сегежа, Карелия.
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