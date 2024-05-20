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Встретились два одиночества

Встретились два одиночества

Автор:
20 мая 2024 11:28
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   пьянь   
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Как сообщили в ГИБДД водитель автомобиля Форд Фокус не уступил дорогу пожилой женщине, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. При этом 55-летний автомобилист был пьян. В результате инцидента 71-летняя пенсионерка получила травмы и была доставлена в стационар. В отношении водителя составлены административные материалы, транспортное средство задержано. Сегежа, Карелия.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   пьянь   
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8  комментариев
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Darki Час назад
Такое впечатление что пешеходный переход не прогрузился до конца
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Александр 15 минут назад
Интересно, будут и сейчас выгораживать алкаша за рулём и обвинять пешехода?
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Neo 22 минуты назад
Все ушли в себя, погрузились в мысли.
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CAIIIKA1908 Полчаса назад
Писец.... 71 год, это если что-то серьезное, до конца жизни в коляске...
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17k
Booka1a 59 минут назад
ну а на*уя на дорогу смотреть, пустая же
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GMN Час назад
А встречный даже не остановился((((
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1495 постов (1516 в горячем)

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