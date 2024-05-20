В Таджикистане готовы официально запретить ношение хиджаба и большое количество машин в свадебном кортеже

Удивительное дело: в России до сих пор встречаются женщины, закутанные с ног до головы в темные одежды, которые скрывают лицо и даже руки. А вот в Таджикистане такие наряды вскоре могут быть официально под запретом.

В соцсетях даже распространилось видео, на котором при входе в поликлинику медсёстры останавливают женщин и показывают, как нужно носить платок по новым правилам. Мужчина из комиссии, который находится рядом, говорит женщине, за неповиновение он может сфотографировать её и отправить фото в правоохранительные органы - тогда нарушительницу закона ждёт серьезный штраф в 3500 сомони (более 300 долларов США).