В Таджикистане готовы официально запретить ношение хиджаба и большое количество машин в свадебном кортеже

В стране продолжается активная борьба против исламизации общества.
Удивительное дело: в России до сих пор встречаются женщины, закутанные с ног до головы в темные одежды, которые скрывают лицо и даже руки. А вот в Таджикистане такие наряды вскоре могут быть официально под запретом.
В соцсетях даже распространилось видео, на котором при входе в поликлинику медсёстры останавливают женщин и показывают, как нужно носить платок по новым правилам. Мужчина из комиссии, который находится рядом, говорит женщине, за неповиновение он может сфотографировать её и отправить фото в правоохранительные органы - тогда нарушительницу закона ждёт серьезный штраф в 3500 сомони (более 300 долларов США).
Источник:
Подобные рейды устраиваются у входов на рынки, в торговые центры - словом, в общественных местах.
Власти Таджикистана и раньше неодобрительно относились к ношению подобной одежды, но на законодательном уровне запрет на хиджабы и им подобные накидки планируется ввести впервые. Раньше всё ограничивалось порицаниями, воспитательными беседами или угрозами увольнения. Теперь к нарушениям относятся более серьезно.
Принятые 8 мая 2024 года поправки к закону об упорядочивании традиций и обычаев включают не только запрет на паранджу и хиджабы. В новую редакцию включили и другие ограничения: в частности, детям теперь запрещено участвовать в "идгардаках" (массовых гуляниях во время религиозных праздников), количество машин в свадебных кортежах не должно превышать 4 единицы, а чествовать паломника, совершившего Хадж в Мекку, теперь будет можно только в домашнем кругу.
А хиджабы и прочая религиозная одежда теперь запрещена к ввозу, продаже и пропаганде. Носить эти накидки можно только дома, но не на улице и не в общественных местах.
Закон был принят парламентариями. Дело за малым - осталось документ подписать президенту. Интересно, в России когда-нибудь пойдут на такие меры?
Источник:
- В России хотят запретить детям ездить на электросамокатах
- «Посланники из ада»: депутат Милонов потребовал запретить гонять на электросамокатах в городах
- «Я смотрела в его глаза и видела в них жуткую ненависть»: чемпионка UFC не простила мигранта, пытавшегося сбить её на машине
- "Если 300 тысяч таджиков вернутся на родину, будет плохо": экс-замминистра экономики республики рассказал о пугающих перспективах
- Власти Петербурга за неделю выявили более 400 мигрантов, подлежащих выдворению
Считаю это омерзительным, можно верить в кого угодно но демонстрировать свою "религиозность", при этом попирая ее же устои, это отвратительно.
Это дикари пытаются демонстрировать свое превосходство, обманом берут русских девушек в жены и заставляют их ходить так, показывая нам, остальным русским, что наша сестра пошла по наклонной и является добычей этого мигранта. Они так метят свою добычу и насмехаются над нами.
Насчёт машин в кортежах и всяких чурко-свадеб со стрельбой - аналогично. А за стрельбу (даже холостыми) должна быть уголовка.
вывод можете сделать сами на сколько это всё имеет отношение к исламу прописанному в Коране