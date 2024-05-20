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В Таджикистане готовы официально запретить ношение хиджаба и большое количество машин в свадебном кортеже

В Таджикистане готовы официально запретить ношение хиджаба и большое количество машин в свадебном кортеже

Автор:
20 мая 2024 13:44
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   запрет   исламизация   никаб   паранджа   таджикистан   хиджаб   
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В стране продолжается активная борьба против исламизации общества.

Удивительное дело: в России до сих пор встречаются женщины, закутанные с ног до головы в темные одежды, которые скрывают лицо и даже руки. А вот в Таджикистане такие наряды вскоре могут быть официально под запретом.


В соцсетях даже распространилось видео, на котором при входе в поликлинику медсёстры останавливают женщин и показывают, как нужно носить платок по новым правилам. Мужчина из комиссии, который находится рядом, говорит женщине, за неповиновение он может сфотографировать её и отправить фото в правоохранительные органы - тогда нарушительницу закона ждёт серьезный штраф в 3500 сомони (более 300 долларов США).





Подобные рейды устраиваются у входов на рынки, в торговые центры - словом, в общественных местах.


Власти Таджикистана и раньше неодобрительно относились к ношению подобной одежды, но на законодательном уровне запрет на хиджабы и им подобные накидки планируется ввести впервые. Раньше всё ограничивалось порицаниями, воспитательными беседами или угрозами увольнения. Теперь к нарушениям относятся более серьезно.


Принятые 8 мая 2024 года поправки к закону об упорядочивании традиций и обычаев включают не только запрет на паранджу и хиджабы. В новую редакцию включили и другие ограничения: в частности, детям теперь запрещено участвовать в "идгардаках" (массовых гуляниях во время религиозных праздников), количество машин в свадебных кортежах не должно превышать 4 единицы, а чествовать паломника, совершившего Хадж в Мекку, теперь будет можно только в домашнем кругу.


А хиджабы и прочая религиозная одежда теперь запрещена к ввозу, продаже и пропаганде. Носить эти накидки можно только дома, но не на улице и не в общественных местах.


Закон был принят парламентариями. Дело за малым - осталось документ подписать президенту. Интересно, в России когда-нибудь пойдут на такие меры?


Источник:

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Метки: Видео   запрет   исламизация   никаб   паранджа   таджикистан   хиджаб   
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21  комментарий
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11k
SuperTroll 2 часа назад
Какой-то когнитивный диссонанс диссонанс произошел..Мусульманская страна борется против исламизации, вахабитов и т.д. А к нам получается все фанатики свалят, все эти вешалки бороды без усов, палатки замотанные, наши чинуши хер почешутся?
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31k
Aqueronte Полчаса назад
В Москве встречаю иногда девушек со скрытым лицом, не черные мешки а какая-то подвеска к головному убору, судя по глазам и бровям молодые славянки, видимо чернильницы, выпячивают свою религиозность напоказ а по сути нарушают кучу запретов Корана.
Считаю это омерзительным, можно верить в кого угодно но демонстрировать свою "религиозность", при этом попирая ее же устои, это отвратительно.
Это дикари пытаются демонстрировать свое превосходство, обманом берут русских девушек в жены и заставляют их ходить так, показывая нам, остальным русским, что наша сестра пошла по наклонной и является добычей этого мигранта. Они так метят свою добычу и насмехаются над нами.
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11k
Доктор Полчаса назад
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3k
Дмитрий 43 минуты назад
Не далее как в субботу был в Парке победы, хотел сходить на выставку трофеев. Выставку посмотрел и решил прогуляться через весь парк до метро Минская. За главным зданием музея с полуторки на фоне знамени победы шёл концерт религиозной рок группы для 20 зрителей (это жесть). А дальше я дошёл до мечети (она рядом с метро Минская), а там самая красота из чёрных пододеяльников с прорезями для глаз на кучке женщин (они стояли на улице с детьми, пока их суженые покупали еду в магазине под мечетью (судя по вывеске там ещё хот-доги, тако и шаверму крутят). Вот вам и Москва. Причём этих в пододеяльниках теперь даже в спальных районах встречаешь. А ведь даже в самой Чечне вроде как подобное запрещено носить.
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47k
Игорь 43 минуты назад
Вспомнил старые советские фильмы про Гражданскую войну в Туркестане. Вроде 100 лет назад там заставляли паранжи снимать...
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16k
Ёшкин кот 50 минут назад
А мы давайте отменим обрезание. Чисто напоржать.
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11k
Zhora Час назад
В России тоже нужно запретить. Исключительно по соображениям борьбы с терроризмом. Мало ли кто там под этим балахоном и что несёт...

Насчёт машин в кортежах и всяких чурко-свадеб со стрельбой - аналогично. А за стрельбу (даже холостыми) должна быть уголовка.
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2k
Карл Карл Час назад
молодцы!
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6k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Они поедут все в Россию и будут носить что хотят . Я вчера в ТЦ РИО в Москве был и от количества женщин в хиджабов охренел.
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14k
Copycat 2 часа назад
Оно и верно, я скажу даже больше, попробуйте прочитать Коран в переводе Аль-Мунтахаба или Кулиева, на вы ни где не встретите прямого указания одевать женщин в хиджабы, нихабы или паранжу, там только есть опосредованное что женщине стоит например перед чужими людьми не ходить в откровенной одежде, дома можно, перед соседом нет - и то это так размыто сказано в одной только суре что изтолковать можно и по другому

вывод можете сделать сами на сколько это всё имеет отношение к исламу прописанному в Коране
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13k
Б.Касторский 2 часа назад
У Таджикистана географическое положение такое, что если не бороться, общество в итоге радикализируется. Тут либо сильная власть и контроль, либо воспитают очередных террористов.
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148k
parallax 2 часа назад
Ну-ну, успехов.
СССР за 70 из них дремучесть не выбил.
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Schreibikus
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