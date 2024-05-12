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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1417 постов • 59 подписчиков подписаться
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Когда дошло только со второго раза

Когда дошло только со второго раза

Автор:
12 мая 2024 09:53
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   быдло   гопник   драка   конфликт   получил   
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В шашлычной в центре Волгограда отдыхали муж с женой. Рядом сидели трое гопников. Один из ребят сказал в отношении замужней женщины гадость, после чего все пятеро переместились на улицу.

Супруг оскорбленной дамы с одного удара отправил оппонента в нокаут. Тот, нужно сказать, очень выпрашивал. Придя в себя, гопник бросился на мужчину и получил в ответ второй мощный удар.

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Метки: Видео   быдло   гопник   драка   конфликт   получил   
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3k
Куртуазный Маньерист Полчаса назад
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АртемШишков 4 минуты назад
с левой хорошо лупит
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18k
GROMOZEKA 15 минут назад
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1k
Нежмисто Живисто 18 минут назад
Прямо глаза радуются, спасибо мужик! Уверен что фулиган впредь будет вести себя не так борзо.)))
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1k
Вера Полчаса назад
красавчик,все понятно объяснил
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12k
hairov Полчаса назад
Всегда найдется рыба покрупнее -
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  • Дата регистрации: 30.09.2013
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