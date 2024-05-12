Когда дошло только со второго раза

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В шашлычной в центре Волгограда отдыхали муж с женой. Рядом сидели трое гопников. Один из ребят сказал в отношении замужней женщины гадость, после чего все пятеро переместились на улицу.
Супруг оскорбленной дамы с одного удара отправил оппонента в нокаут. Тот, нужно сказать, очень выпрашивал. Придя в себя, гопник бросился на мужчину и получил в ответ второй мощный удар.
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