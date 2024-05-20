По словам очевидцев, подростки отказывались платить за проезд, вели себя некультурно: ругались матом, плевали в людей и окна. Это продолжалось некоторое время, один из пассажиров решил проучить подростков. Несовершеннолетние устроили с ним потасовку, пока он выводил их на улицу.