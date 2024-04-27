В столкновении двух самокатов пострадал ребёнок

Авария произошла 23 апреля рядом со школой в Южном Бутово. Школьник на самокате столкнулся с двумя голубками, едущими в обнимку на одном электросамокате. Они постояли с ним несколько минут и скрылись до приезда скорой. Мальчик получил серьёзные травмы, его госпитализировали, врачи диагностировали сотрясение мозга.

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Авария произошла 23 апреля рядом со школой в Южном Бутово. Школьник на самокате столкнулся с двумя голубками, едущими в обнимку на одном электросамокате. Они постояли с ним несколько минут и скрылись до приезда скорой. Мальчик получил серьёзные травмы, его госпитализировали, врачи диагностировали сотрясение мозга. 2024-04-27T11:01:25+03:00 Пропустить

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