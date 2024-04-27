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В столкновении двух самокатов пострадал ребёнок

В столкновении двух самокатов пострадал ребёнок

Автор:
27 апреля 2024 11:01
Сообщество : Аварии
Метки: sim   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   электросамокат   
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Авария произошла 23 апреля рядом со школой в Южном Бутово. Школьник на самокате столкнулся с двумя голубками, едущими в обнимку на одном электросамокате. Они постояли с ним несколько минут и скрылись до приезда скорой. Мальчик получил серьёзные травмы, его госпитализировали, врачи диагностировали сотрясение мозга.

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Метки: sim   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   электросамокат   
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7  комментариев
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17k
Booka1a 2 часа назад
мне так нравятся эти обвинительные статьи, автор прямо с заголовка нам, тупеньким, объясняет, кто плохой, а кто хороший...
а потом смотришь видео и понимаешь, что школьник-долбайоп летел на таком же самокате и быстрее тех двоих. те двое ехали по прямой, а тупорылый школьник зигзагами, сначала с ними разъехался, потом вильнул и устроил столкновение...
но так серьезно досталось именно дегенерату-школьнику, то те двое по логике автора голубки, а школьник безвинно пострадавший.
отдельно можно упомянуть родителей этого дурня, купивших ребенку средство передвижения повышенной опасности
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36k
Fat Lynx 11 минут назад
Ну... тут как бы малой сам себе Буратино.
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152
ya da Полчаса назад
Какое сотрясение мозга, его там нету!
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1k
Макс Химки 45 минут назад
Одни дебилы вдвоем ехали и мелкий вообще ехал по непредсказуемой траектории , и по сути вылетел им в лоб сам
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13k
Б.Касторский Час назад
Пострадавший сам безголовый. Я бы не стал так огульно обвинять. Понимаю, что на самокате нельзя вдвоем, понимаю, что нельзя оставлять в опасности. Но если рассмотреть саму ситуацию? Ведь пострадавший виновен в происшествии куда больше "голубков".
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30k
Serg2001 2 часа назад
А красивый вираж паренек заложил по встречке...
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1418 постов (1434 в горячем)

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