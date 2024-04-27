В столкновении двух самокатов пострадал ребёнок

1058
4
1
Авария произошла 23 апреля рядом со школой в Южном Бутово. Школьник на самокате столкнулся с двумя голубками, едущими в обнимку на одном электросамокате. Они постояли с ним несколько минут и скрылись до приезда скорой. Мальчик получил серьёзные травмы, его госпитализировали, врачи диагностировали сотрясение мозга.
Источник:
Ссылки по теме:
- Из 7 человек выжили только двое
- "Безмятежность". Как будто такое по 5 раз в день происходит
- Уходя от погони устроил смертельное ДТП
- Я не я и тачка не моя. Пьяный водитель устроив серьёзное ДТП попытался сбежать
- На полном ходу в разделительное ограждение
Новости партнёров
реклама
а потом смотришь видео и понимаешь, что школьник-долбайоп летел на таком же самокате и быстрее тех двоих. те двое ехали по прямой, а тупорылый школьник зигзагами, сначала с ними разъехался, потом вильнул и устроил столкновение...
но так серьезно досталось именно дегенерату-школьнику, то те двое по логике автора голубки, а школьник безвинно пострадавший.
отдельно можно упомянуть родителей этого дурня, купивших ребенку средство передвижения повышенной опасности