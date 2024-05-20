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Представлен родстер Morgan Midsummer, который выйдет ограниченным тиражом

Представлен родстер Morgan Midsummer, который выйдет ограниченным тиражом

Автор:
20 мая 2024 16:36
Сообщество : Автомир
Метки: Morgan   Morgan Midsummer   Автовсячина   Ателье   авто   автомир   автомобили   машина   тюнинг   
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Британцы совместно с итальянскими дизайнерами из Pininfarina представили Morgan Midsummer. За основу был взят Morgan Plus Six, для которого был спроектирован новый кузов без лобового стекла и выбрана очень необычная отделка салона из дерева. Официально цена не озвучивается, но она, вероятнее всего, окажется очень высокой. Всего будет выпущено 50 автомобилей и они все уже раскуплены.
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Метки: Morgan   Morgan Midsummer   Автовсячина   Ателье   авто   автомир   автомобили   машина   тюнинг   
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2  комментария
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2k
Андрей Кузнецов 2 часа назад
"МОСКВИЧ" - следующий ! )))
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35k
Ego sum qui sum Час назад
очень харизматичен
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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