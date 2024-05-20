Представлен родстер Morgan Midsummer, который выйдет ограниченным тиражом

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Британцы совместно с итальянскими дизайнерами из Pininfarina представили Morgan Midsummer. За основу был взят Morgan Plus Six, для которого был спроектирован новый кузов без лобового стекла и выбрана очень необычная отделка салона из дерева. Официально цена не озвучивается, но она, вероятнее всего, окажется очень высокой. Всего будет выпущено 50 автомобилей и они все уже раскуплены.
Принципиальный подход к стилистике Morgan Plus Six сохранён. Однако итальянцам удалось сделать облик спорткара чуть более футуристичным: крылья получили едва видимые грани, решётка радиатора изменена, «хвост» заметно удлинён, а оптика стала откровенно современной. Кроме того, Midsummer отличается хромированным обвесом по периметру кузова и практически сплошными колёсными дисками на 19 дюймов. Каждое из колёс весит на 3 кг меньше штатного.
На изготовление новых кузовных панелей уходит порядка 250 человеко-часов. Ещё 30 тратят на новую отделку салона. Деревянные вставки для интерьера состоят из сотен тончайших слоёв тикового дерева. Утверждается, что такой подход обеспечивает отделке долговечность. Специально для Midsummer разработаны новые приборы и металлическая накладка на передней панели.
Об изменениях в силовом агрегате не сообщается. Скорее всего, Midsummer сохранил штатный для Plus Six агрегат — это шестёрка от BMW на 335 л. с. в сочетании с 8-ступенчатым автоматом. По некоторым сведениям, цена Midsummer составит около 200 тысяч фунтов (23 миллиона рублей), но может варьироваться в ту или иную сторону в зависимости от пожеланий заказчика.
На изготовление новых кузовных панелей уходит порядка 250 человеко-часов. Ещё 30 тратят на новую отделку салона. Деревянные вставки для интерьера состоят из сотен тончайших слоёв тикового дерева. Утверждается, что такой подход обеспечивает отделке долговечность. Специально для Midsummer разработаны новые приборы и металлическая накладка на передней панели.
Об изменениях в силовом агрегате не сообщается. Скорее всего, Midsummer сохранил штатный для Plus Six агрегат — это шестёрка от BMW на 335 л. с. в сочетании с 8-ступенчатым автоматом. По некоторым сведениям, цена Midsummer составит около 200 тысяч фунтов (23 миллиона рублей), но может варьироваться в ту или иную сторону в зависимости от пожеланий заказчика.
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