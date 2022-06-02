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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5946 постов • 732 подписчика подписаться
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Что ты такое? Россияне ужаснулись внешности королеве красоты из Крыма

Что ты такое? Россияне ужаснулись внешности королеве красоты из Крыма

Автор:
02 июня 2022 09:02
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Валеева   Крым   девушки   жюри   конкурс красоты   фото   что ты такое   шоу бизнес   
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Недавно в Севастополе прошёл конкурс красоты. В категории "миссис-2022" была выбрана дама, чья внешность крайне удивила пользователей Сети. Если она красавица, то у нас для этого мира плохие новости.

Самой громкой обсуждаемой новостью последних дней стал финал конкурса «Королева красоты- Крым. Весна - 2022», который прошел в Севастополе. В мероприятии приняли участие множество девушек, но одна из них поразила россиян.


В категории «Миссис королева красоты — Крым» корону завоевала Ольга Валеева. Женщина с нестандартной внешностью настолько удивила пользователей Сети, что в пабликах и мессенджерах недоумевают: разве так выглядят самые красивые замужние женщины Крыма?


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Татуированная с ног до головы Валеева для многих оказалась далекой от стандартов красоты.

В комментариях пользователи не стеснялись в эпитетах. Новоиспеченную королеву назвали «страшной», а ее пухлые губы — «пельменями». И это, похоже, самые мягкие характеристики, которыми наградили "Миссис Крым-2022".


Сама Валеева, разведенная мать двух детей, считает, что снимки с конкурса - самые неудачные, что когда-либо были сделаны. К тому же, она в курсе травли, но на критику не собирается обращать внимание, т.к. уверена, что негативные комментарии пишут люди, у которых «не все хорошо». Ольга закрыла возможность комментировать свои фото на личных страницах в соцсетях, а организаторы мероприятия уже готовят статью в поддержку королевы "красоты".


«Все участницы, которые прошли в финал конкурса, самые достойные. По поводу Ольги могу сказать, что она показала себя с лучшей стороны на конкурсе. Конечно, мы против негативных комментариев в ее адрес. Наш информационный партнёр готовит статью-защиты Ольги. Как и во всех конкурсах, жюри оценивали девушек по их подаче себя на сцене. У нас самое компетентное и заслуженное жюри», —заявила Юлия Кононенко, организатор конкурса.


Впрочем, судя по манере общения, защита Валеевой не так уж и нужна. Такая миссис сама кого хочешь поставит на место одной левой.


И все же даже с поддержкой организаторов выбор жюри удивляет.



Между тем, еще некоторое время назад Валеева выглядела совсем иначе.


А в 2018 она даже ходила на передачу "Давай поженимся", правда - неудачно: никто из «женихов» так к ней и не вышел.


А потом Ольга "прокачала" себя и решила взять реванш, поучаствовав в конкурсе красоты. Корону она, конечно, выиграла, а вот считают ли её после этого красавицей - весьма сомнительно.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Валеева   Крым   девушки   жюри   конкурс красоты   фото   что ты такое   шоу бизнес   
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60  комментариев
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18k
homerchik 49 минут назад
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5k
heta 10 секунд назад
Вот интересно, что хуже - прилично одетые и выглядящие, но часто скучные тетки в телевизоре при СССР или полный моральный расколбас и вывих мозга сейчас?
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9k
Ivan Минуту назад
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4k
Ivan 2 минуты назад
Суки пендоссие! Ведь уже ввели санкции на импланты убожества! Как контрабас позволяете? Санкции-так санкции!
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995
Rool 5 минут назад
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9k
Михаил 7 минут назад
ну это пздц, товарищи.
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4k
Enigma Kuutar 7 минут назад
Срамота
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530
Антошка 9 минут назад
Ненавижу вас, Хейтеры! Слепцы! Она же просто конфетка!
Пусть обсосаная до безобразия, но это уже мелочи ))
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9k
DumDum 9 минут назад
?!? Лучший довод не жениться...
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2k
Bridge 11 минут назад
Надо отдать должное, для матери двоих детей фигура в хорошей форме, а вот конечно губы и куча татуировок.... на любителя, на любителя. Плохо представляю себе даму в классическом вечернем платье на балу с таким количеством татуировок.
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13k
ss 14 минут назад
Уже на второй фотографии невольно вырвалось, - "πиздец!", - и на этом слова закончились.
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4k
jfk 15 минут назад
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14k
Minos 15 минут назад
Ну и мерзота... Интересно увидеть человека, которому нравятся такие вот муклы силиконово-ботексные. Интересно послушать его рассуждения о красоте. Я бы если даже виагрой обожрался не смог бы что-то сделать с ЭТИМ.
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2k
Вадим 17 минут назад
Что ты такое? Россияне ужаснулись внешности королеве красоты из КрымаПосмотреть
Что ты такое? Россияне ужаснулись внешности королеве красоты из Крыма
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950
kirill15 19 минут назад
Посмотрел других участниц.. В голове только одно - офуеть!
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27k
Vazari 20 минут назад
Это же юг, блин. Сто пудов она племянница прокурора или просто сосет какому-то влиятельному папику. Там такое кумовство, что при желании и Олег Монгол "мисс Крым" стал бы
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8
Аврашалом Маркович 20 минут назад
Это подстава местной братве. По традиции главный пахан должен поиметь королеву красоты...
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2k
Motorola 21 минуту назад
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1k
Хаим Каценеленбоген 21 минуту назад
страшнее бабы зверя нет..
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Motorola 21 минуту назад
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26
Ivan 23 минуты назад
Вы что Евровидение импортозамещаете?
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