Что ты такое? Россияне ужаснулись внешности королеве красоты из Крыма

Недавно в Севастополе прошёл конкурс красоты. В категории "миссис-2022" была выбрана дама, чья внешность крайне удивила пользователей Сети. Если она красавица, то у нас для этого мира плохие новости.
Самой громкой обсуждаемой новостью последних дней стал финал конкурса «Королева красоты- Крым. Весна - 2022», который прошел в Севастополе. В мероприятии приняли участие множество девушек, но одна из них поразила россиян.
В категории «Миссис королева красоты — Крым» корону завоевала Ольга Валеева. Женщина с нестандартной внешностью настолько удивила пользователей Сети, что в пабликах и мессенджерах недоумевают: разве так выглядят самые красивые замужние женщины Крыма?
Татуированная с ног до головы Валеева для многих оказалась далекой от стандартов красоты.
В комментариях пользователи не стеснялись в эпитетах. Новоиспеченную королеву назвали «страшной», а ее пухлые губы — «пельменями». И это, похоже, самые мягкие характеристики, которыми наградили "Миссис Крым-2022".
Сама Валеева, разведенная мать двух детей, считает, что снимки с конкурса - самые неудачные, что когда-либо были сделаны. К тому же, она в курсе травли, но на критику не собирается обращать внимание, т.к. уверена, что негативные комментарии пишут люди, у которых «не все хорошо». Ольга закрыла возможность комментировать свои фото на личных страницах в соцсетях, а организаторы мероприятия уже готовят статью в поддержку королевы "красоты".
«Все участницы, которые прошли в финал конкурса, самые достойные. По поводу Ольги могу сказать, что она показала себя с лучшей стороны на конкурсе. Конечно, мы против негативных комментариев в ее адрес. Наш информационный партнёр готовит статью-защиты Ольги. Как и во всех конкурсах, жюри оценивали девушек по их подаче себя на сцене. У нас самое компетентное и заслуженное жюри», —заявила Юлия Кононенко, организатор конкурса.
Впрочем, судя по манере общения, защита Валеевой не так уж и нужна. Такая миссис сама кого хочешь поставит на место одной левой.
И все же даже с поддержкой организаторов выбор жюри удивляет.
Между тем, еще некоторое время назад Валеева выглядела совсем иначе.
А в 2018 она даже ходила на передачу "Давай поженимся", правда - неудачно: никто из «женихов» так к ней и не вышел.
А потом Ольга "прокачала" себя и решила взять реванш, поучаствовав в конкурсе красоты. Корону она, конечно, выиграла, а вот считают ли её после этого красавицей - весьма сомнительно.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Пусть обсосаная до безобразия, но это уже мелочи ))