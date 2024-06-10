"Пёс после автомобильной аварии пробежал 6,5 км и привёл спасателей к хозяину"

Преданный пёс пробежал 6,5 км по дикой местности штата Орегон, чтобы найти помощь раненому хозяину. Мужчина не вписался в поворот, и его пикап упал с обрыва.
По словам шерифа, питомец Брэндона Гарретта прибежал к семье в кемпинг округа Бейкер около 9:30 утра в понедельник. Родственники мужчины отправились на поиски и обнаружили перевёрнутый пикап у ручья.
Ещё одна из четырёх собак Гаррета стояла на страже автомобиля. Не имея возможности самостоятельно добраться до места аварии, семья вызвала спасателей.
"Шериф Эш прибыл на место и обнаружил автомобиль в крутом, заросшем кустарником овраге. Когда он искал выход к ручью, то услышал крик человека о помощи", - говорится в сообщении офиса шерифа округа Бейкер.
Оказалось, водитель не вписался в поворот, и его пикап упал с обрыва. Пострадавший сумел отползти от автомобиля на сотню метров, но травмы не позволили ему взобраться на склон. Ночь и день он провёл в овраге.
Спасатели вытащили Брэндона с помощью канатной системы, после чего вертолётом доставили его в больницу. О состоянии мужчины ничего не известно, однако все четыре собаки выжили после страшного инцидента.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- "Очнулась, когда уже отдавала свою золотую цепочку": пользователи рассказали, как попались на развод цыганок
- Ситуации, в которых люди почувствовали себя неловко из-за собственной невнимательности
- Что бывает, если пить радий на протяжении трёх лет
- Нелепые причины, по которым людям отказали в работе
- Истории знакомств, которые привели к долгим и серьёзным отношениям
Не факт. Возможно он хотел спасти других собак