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Пёс после автомобильной аварии пробежал 6,5 км и привёл спасателей к хозяину

Пёс после автомобильной аварии пробежал 6,5 км и привёл спасателей к хозяину

Автор:
10 июня 2024 08:39
Сообщество : Животные
Метки: Спасение   авария   животные   инцидент   история   собака   
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Преданный пёс пробежал 6,5 км по дикой местности штата Орегон, чтобы найти помощь раненому хозяину. Мужчина не вписался в поворот, и его пикап упал с обрыва.

По словам шерифа, питомец Брэндона Гарретта прибежал к семье в кемпинг округа Бейкер около 9:30 утра в понедельник. Родственники мужчины отправились на поиски и обнаружили перевёрнутый пикап у ручья.

Ещё одна из четырёх собак Гаррета стояла на страже автомобиля. Не имея возможности самостоятельно добраться до места аварии, семья вызвала спасателей.

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"Шериф Эш прибыл на место и обнаружил автомобиль в крутом, заросшем кустарником овраге. Когда он искал выход к ручью, то услышал крик человека о помощи", - говорится в сообщении офиса шерифа округа Бейкер.

Оказалось, водитель не вписался в поворот, и его пикап упал с обрыва. Пострадавший сумел отползти от автомобиля на сотню метров, но травмы не позволили ему взобраться на склон. Ночь и день он провёл в овраге.

Спасатели вытащили Брэндона с помощью канатной системы, после чего вертолётом доставили его в больницу. О состоянии мужчины ничего не известно, однако все четыре собаки выжили после страшного инцидента.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Спасение   авария   животные   инцидент   история   собака   
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Vadim Balabanov Полчаса назад
"Пёс после автомобильной аварии пробежал 6,5 км и привёл спасателей к хозяину"

Не факт. Возможно он хотел спасти других собак
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
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