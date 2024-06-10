"Пёс после автомобильной аварии пробежал 6,5 км и привёл спасателей к хозяину"

По словам шерифа, питомец Брэндона Гарретта прибежал к семье в кемпинг округа Бейкер около 9:30 утра в понедельник. Родственники мужчины отправились на поиски и обнаружили перевёрнутый пикап у ручья.

Ещё одна из четырёх собак Гаррета стояла на страже автомобиля. Не имея возможности самостоятельно добраться до места аварии, семья вызвала спасателей.