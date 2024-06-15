8 фактов, доказывающих, что младенцы обладают суперспособностями

Существует теория, согласно которой младенцы плачут по ночам, чтобы помешать родителям зачать еще одного ребенка. Автор этой теории австралийский биолог-генетик Дэвид Хейг предполагает, что такая “способность” развилась в процессе эволюции, поскольку отсутствие у матери других детей увеличивает выживаемость ребенка. Кроме того, по словам Хейга, определенные гены, полученные от матери или отца, решают, будет ли ребенок плакать по ночам. Если он получит их от женщины, ребенок будет заинтересован в еще одной беременности и не будет беспокоить родителей, а если они от мужчины, то нет.