FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 5439 постов • 1107 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты
8 фактов, доказывающих, что младенцы обладают суперспособностями

8 фактов, доказывающих, что младенцы обладают суперспособностями

Автор:
15 июня 2024 21:10
Сообщество : Факты
Метки: Обладают   дети   младенцы   особенности   суперспособности   факты   
1670
9

В мире существуют тысячи разных языков, но слово “мама” звучит одинаково почти на всех. Оказывается, из-за особенностей развития речи и артикуляции человека звуки “м” и “а” произносить легче всего. Поэтому дети говорят их раньше других. В этом посте вы узнаете занимательные факты о новорожденных и младенцах.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: Обладают   дети   младенцы   особенности   суперспособности   факты   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Павел 19 минут назад
Может быть и так. А что говорят Британские учёные по этому поводу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
russger 57 минут назад
Ну и хрень
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1902 поста (1845 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

284360



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Краснодаре Lada с чеченскими номерами наехала на лежащего без сознания мужчину, водитель авто устроил скандал
В Краснодаре Lada с чеченскими номерами наехала на лежащего без сознания мужчину,...
Четко по ТЗ: пример чересчур прямого понимания задачи
Четко по ТЗ: пример чересчур прямого понимания задачи
Набирающие популярность в сообществах
До 2026 года в Москве появится еще 7 пешеходных мостов
До 2026 года в Москве появится еще 7 пешеходных мостов
Весёленькое видео !
Весёленькое видео !
Из каких деталей и как собирается AURUS президента Путина
Из каких деталей и как собирается AURUS президента Путина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#люди#автомобили#интересно#КИтай#факты#США#кошка#Прикол#съемка
#фото#машина#полиция#история#фильм#кино#ДТП#Автовсячина#криминал#роль
#животные#автомир#конфликт#Юмор#дети#новости#авто аварии#аварии#Москва#милота
Из каких деталей и как собирается AURUS президента Путина Из каких деталей и как собирается AURUS президента Путина В Канаде педиатрическая клиника предлагает смену пола младенцам В Канаде педиатрическая клиника предлагает смену пола младенцам Британский суд приговорил бывшую медсестру к 14 пожизненным срокам за убийство младенцев Британский суд приговорил бывшую медсестру к 14 пожизненным срокам за убийство младенцев В Югре самым популярным мужским именем для новорождённых стал Мухаммад В Югре самым популярным мужским именем для новорождённых стал Мухаммад «17 мгновений весны»: где взяли 6 младенцев для Кэт «17 мгновений весны»: где взяли 6 младенцев для Кэт Мартин Коуни - неоднозначный человек, который спасал младенцев Мартин Коуни - неоднозначный человек, который спасал младенцев

На что жалуетесь?

Вернуться