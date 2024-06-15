8 фактов, доказывающих, что младенцы обладают суперспособностями

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В мире существуют тысячи разных языков, но слово “мама” звучит одинаково почти на всех. Оказывается, из-за особенностей развития речи и артикуляции человека звуки “м” и “а” произносить легче всего. Поэтому дети говорят их раньше других. В этом посте вы узнаете занимательные факты о новорожденных и младенцах.
1. Младенцы плачут по ночам, даже если они не голодны и чувствуют себя хорошо
Существует теория, согласно которой младенцы плачут по ночам, чтобы помешать родителям зачать еще одного ребенка. Автор этой теории австралийский биолог-генетик Дэвид Хейг предполагает, что такая “способность” развилась в процессе эволюции, поскольку отсутствие у матери других детей увеличивает выживаемость ребенка. Кроме того, по словам Хейга, определенные гены, полученные от матери или отца, решают, будет ли ребенок плакать по ночам. Если он получит их от женщины, ребенок будет заинтересован в еще одной беременности и не будет беспокоить родителей, а если они от мужчины, то нет.
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2. Мозг новорожденного
На внутриутробный период приходится 70% развития мозга ребенка, 15% — на период младенчества и ещё 15% — на дошкольные годы. После рождения мозг ребенка быстро растет: в течение первых 3 месяцев жизни он достигает 50% от размера органа взрослого человека. С рождения нейроны мозга существуют по большей части независимо друг от друга. Задача мозга в течение первых 3 лет — установить и укрепить связи между ними. В это время клетки детского мозга создают по 2 миллиона новых связей — синапсов — в секунду! Однако уже в утробе матери ребенок может узнавать о мире. Ученые считают, что плод реагирует на яркие вспышки света и учится распознавать не только голос матери, но и, например, ее любимую песню.
3. Детская амнезия
“Детская амнезия”, говоря научным языком - это название явления, благодаря которому мы не можем вспомнить первые годы нашей жизни. Ученые не пришли к единому мнению относительно причин этого, однако одно исследование показало, что это, вероятно, связано с более быстрым образованием новых клеток мозга, которые заменяют старые, хранящие самые ранние воспоминания.
4. Отличный нюх
Если в течение первого часа жизни положить новорожденного к животу матери, он сам найдет грудь. Дело в том, что соски пахнут так же, как околоплодные воды в утробе матери. Вкусовые предпочтения начинают формироваться во время их развития. Например, по мнению ученых, околоплодные воды могут иметь привкус чеснока, если мать употребляет эту пищу. Кроме того, когда ребенок начинает есть взрослую пищу, его может привлечь аромат блюд, которые его мама ела во время беременности.
5. Зрение младенцев
Новорожденные видят мир в черно-белом и сером цветах. Кроме того, они близоруки, и предметы, находящиеся на расстоянии более 30 см от них, воспринимаются как размытое пятно. Они лучше различают лица и предметы, которые находятся на расстоянии 20-25 см от их глаз, то есть примерно на том расстоянии, на котором находится лицо кормящей их матери. Это происходит потому, что бинокулярное зрение, то есть способность объединять два изображения правого и левого глаза, у них только развивается.
6. Ребёнок может исцелить сердце матери
Исследование, проведенное на лабораторных мышах, позволило сделать важное открытие: стволовые клетки плода способны восстанавливать поврежденный миокард после сердечного приступа у матери. Хина Чаудри, которая проводила исследование, считает, что таким образом плод исцеляет материнский организм, и увеличивает свои собственные шансы на выживание. И хотя еще слишком рано говорить, что подобный механизм существует у людей, наличие клеток плода в организме матери говорит в пользу такой теории.
7. Рот для исследований
В течение первых 7 месяцев жизни дети не могут познавать мир пальцами. Они могут брать вещи, но их мелкая моторика еще не развита до такой степени, чтобы можно было исследовать объект руками. Однако ребенок способен хорошо владеть языком и губами, поэтому он использует свой рот для изучения окружающих его предметов.
8. Сони-засони
Мозг младенцев использует более 50% глюкозы, поступающей в организм с пищей, в то время как мозг взрослого человека - только 20%. По мнению ученых, это одна из причин, по которой малыши проводят много времени во сне. Когда человек спит, процесс усвоения глюкозы происходит намного эффективнее.
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