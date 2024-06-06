23-летняя водитель трамвая, у которого отказали тормоза в Кемерово, несколько раз жаловалась на его состояние

Оказалось, 23-летняя девушка, которая была за рулём трамвая, работала в депо с осени прошлого года. Сейчас она находится в больнице, ей делают операцию. По словам ее матери Натальи, дочь не раз жаловалась на техническое состояние составов. Также она рассказала, что трамваи в городе постоянно ломаются. Так, ее дочери за день до аварии пришлось трижды сменить состав, сообщают Известия.

«Вчера ребенок три трамвая поменяла. Сегодня на один села — авария такая страшная [произошла]. Вы посмотрите, что происходит: то трамваи горят, то тормоза ломаются, всё разваливается кругом. А там же люди ездят», — заключила Наталья.