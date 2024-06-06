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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1477 постов • 61 подписчик подписаться
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23-летняя водитель трамвая, у которого отказали тормоза в Кемерово, несколько раз жаловалась на его состояние

23-летняя водитель трамвая, у которого отказали тормоза в Кемерово, несколько раз жаловалась на его состояние

Автор:
06 июня 2024 18:18
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: ДТП   Кемерово   ЧП   авария   водитель трамвая   кузбасс   столкновение   чрезвычайное происшествие   
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Пострадавшая сейчас находится в реанимации.

Утром 6 июня трамвай 10-го городского маршрута начал набирать скорость. Водитель, 23-летняя девушка пыталась остановить его всеми силами. Сначала она нажимала на тормоз, а потом обесточила вагон. Однако трамвай продолжал нестись по рельсам и догнал другой трамвай. На полном ходу он врезался в другой трамвай и наконец остановился. В кабине в тот момент находилась 23-летняя водитель, которую пришлось вытаскивать на носилках.

«Девушку-машиниста только слышал. Она сначала долго молчала, видимо, от шока. Потом кричала сильно, когда вытаскивать начали. Очень жалко девушку. Совсем молодая. Надеюсь, все хорошо будет», — рассказал очевидец.

Оказалось, 23-летняя девушка, которая была за рулём трамвая, работала в депо с осени прошлого года. Сейчас она находится в больнице, ей делают операцию. По словам ее матери Натальи, дочь не раз жаловалась на техническое состояние составов. Также она рассказала, что трамваи в городе постоянно ломаются. Так, ее дочери за день до аварии пришлось трижды сменить состав, сообщают Известия.

«Вчера ребенок три трамвая поменяла. Сегодня на один села — авария такая страшная [произошла]. Вы посмотрите, что происходит: то трамваи горят, то тормоза ломаются, всё разваливается кругом. А там же люди ездят», — заключила Наталья.

"Все трамвайные вагоны проходят ежедневное обслуживание в ночное время, и все водители, которые приезжают на работу, в обязательном порядке принимают свой трамвайный вагон. Это процесс. Приемка трамвайного вагона – это расписанный алгоритм действия водителя", – заявил руководитель пресс-службы Кемеровской электротранспортной компании Максим Гончаренко.

Однако, даже мэр Кемерова отметил, что износ трамвая достигает 90 процентов. Примерно в таком же состоянии находятся и рельсы. Однако денег на обновление парка техники и соответствующей инфраструктуры пока нет.

Основная версия – отказали тормоза. Но в депо утверждают, что это исключено. Мол, трамвай был исправен и все дело – в человеческом факторе.

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Метки: ДТП   Кемерово   ЧП   авария   водитель трамвая   кузбасс   столкновение   чрезвычайное происшествие   
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26  комментариев
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283
Борщик 2 часа назад
"Водительница трамвая"
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Вагоновожатая. Куда мы катимся ?
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3k
Olegsky 8 минут назад
Ни хрена не верю руководству трамвайного парка. Всё легко списать на вагоноважатую
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11k
soar 8 минут назад
В Питере при Яковлеве начали активно ликвидировать трамваи, потому что убыточный вид транспорта, а при Матвиенке внезапно оказалось, что трамвай очень удобный и выгодный вид транспорта и все начали восстанавливать.
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713
Corkscrew 9 минут назад
И так всегда. Трамваи, автобусы, что-то еще в системе городского общественного транспорта ломается или находится в плачевном состоянии и местным властям нет до этого никакого дела - они-то на нем не ездят, а вот зато бюджетные средства выделяемые на их ремонт и содержание, по сложившейся традиции, тупо уходят по карманам местных чинуш просто на ура.
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3k
Daimos 21 минуту назад
А сколько стоят автомобили чиновников в этом городе? Или авто их родственников. О себе они позаботились?
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19k
babuby 22 минуты назад
На человека списать и проще, и дешевле финансово, и дешевле в репутационном плане! Так что итог расследования известен заранее.
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72k
Пётровыч 37 минут назад
Я больше чем уверен, что деньги выделялись, только пошли куда-то не туда. Скоро будут аресты.
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10k
Сергей 44 минуты назад
И такое состояние трамваев не только в Кемерове.
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279
usla2000 49 минут назад
Скажите мне, нахера этой Кемеровской электротранспортной компании аж целая пресс-служба с начальником? Это что, публичная компания мирового уровня? Каждый день пресс-конференции, съезды, корпоративы, обмен опытом, прямо во всех новостях? Это компания по обслуживанию населения. На вопросы и руководитель или и зам может ответить. Но. Денюжки из бюджета на эту службу они получают, вместо того, чтобы открыть новый цех техобслуживания. А получаем всякие визитки, значки, костюмы, галстуки, начальники, замы начальников, помощники начальников, помощницы начальников.
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127
Yuri Manchenko usla2000 39 минут назад
А куда начальству своих [мат] девать, вот и появляются все "пресс службы"
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1k
Уходим отсюда 54 минуты назад
"Основная версия – отказали тормоза. Но в депо утверждают, что это исключено. Мол, трамвай был исправен и все дело – в человеческом факторе." Жаль утверждатели из депо не находились в этом трамвае, в кабине водителя.
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5k
РАТНИК 54 минуты назад
Странно что денег нет на обновление автопарка - просто пилить меньше надо в кабинетах чиновников, глядишь деньги появятся. Кадыров в Чечне почему то может делать свой регион конфеткой, а они не могут даже рухлядь заменить.
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17k
куджо Час назад
Я помню с 80х всегда ушатанные трамваи. Это были довольно эстетичные но дряхлые рвр, правда к концу 80х довольно в короткий срок рвр исчезли и вышли новенькие ктм, потом развал, и я до сих пор вижу ктм, сейчас пашут списанные и подаренные москвой вагоны. У меня всегда ассоциации трамваев с рухлядью в моем городе, я сторонник удаления трамвая в городе, в свое время жто ввход и спасение, теперь пережиток, и никто не способен его содержать, вечно нет денег, вечно всего нет.
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2k
Дмитрий Час назад
Вчера в мск ехал на автобусе Т70, в какой-то момент водитель вышла в салон, сказала, что с такими тормозами ехать дальше не может, и высадила всех ждать подменного. А минут через десять уехала своим ходом, что категорически запрещено ПДД. Причём тормозил автобус реально неадекватно уже остановок за десять до этого.
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51
neverminde 2 часа назад
Будут всё на девочку валить. Уроды.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
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Pika-Pika?
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