23-летняя водитель трамвая, у которого отказали тормоза в Кемерово, несколько раз жаловалась на его состояние

Пострадавшая сейчас находится в реанимации.
Утром 6 июня трамвай 10-го городского маршрута начал набирать скорость. Водитель, 23-летняя девушка пыталась остановить его всеми силами. Сначала она нажимала на тормоз, а потом обесточила вагон. Однако трамвай продолжал нестись по рельсам и догнал другой трамвай. На полном ходу он врезался в другой трамвай и наконец остановился. В кабине в тот момент находилась 23-летняя водитель, которую пришлось вытаскивать на носилках.
«Девушку-машиниста только слышал. Она сначала долго молчала, видимо, от шока. Потом кричала сильно, когда вытаскивать начали. Очень жалко девушку. Совсем молодая. Надеюсь, все хорошо будет», — рассказал очевидец.
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Оказалось, 23-летняя девушка, которая была за рулём трамвая, работала в депо с осени прошлого года. Сейчас она находится в больнице, ей делают операцию. По словам ее матери Натальи, дочь не раз жаловалась на техническое состояние составов. Также она рассказала, что трамваи в городе постоянно ломаются. Так, ее дочери за день до аварии пришлось трижды сменить состав, сообщают Известия.
«Вчера ребенок три трамвая поменяла. Сегодня на один села — авария такая страшная [произошла]. Вы посмотрите, что происходит: то трамваи горят, то тормоза ломаются, всё разваливается кругом. А там же люди ездят», — заключила Наталья.
"Все трамвайные вагоны проходят ежедневное обслуживание в ночное время, и все водители, которые приезжают на работу, в обязательном порядке принимают свой трамвайный вагон. Это процесс. Приемка трамвайного вагона – это расписанный алгоритм действия водителя", – заявил руководитель пресс-службы Кемеровской электротранспортной компании Максим Гончаренко.
Однако, даже мэр Кемерова отметил, что износ трамвая достигает 90 процентов. Примерно в таком же состоянии находятся и рельсы. Однако денег на обновление парка техники и соответствующей инфраструктуры пока нет.
Основная версия – отказали тормоза. Но в депо утверждают, что это исключено. Мол, трамвай был исправен и все дело – в человеческом факторе.
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Вагоновожатая. Куда мы катимся ?
Да, я из Грозного.
Почему-то 100 лет назад трамвай был самым экономичным видом транспорта, а теперь вдруг стал самым невыгодным? А может потому не выгодным, потому, что откатов чиновникам не приносит?