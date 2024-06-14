Роскошный рестмод австралийского Holden HQ Statesman 1974 года выставили на продажу

Марку Statesman создала австралийская компания Holden. С 1971 года под этим брендом продавались люксовые модели, и седан HQ стал одной из первых. Создатель рестомода взялся за проект с расчётом построить современную версию австралийской модели из прошлого и в итоге потратил на автомобиль пять лет своей жизни.



Кузов HQ Statesman сохранил узнаваемые очертания, но при этом стал выглядеть чуть более плавно и современно за счёт ряда модифицированных кузовных панелей, нового капота, диодной оптики и других бамперов. Рестомод окрашен в оттенок из официального каталога Range Rover и полностью лишён традиционного для того времени хрома. Седан базируется на сверхшироких колёсных дисках на 20 дюймов спереди и 22 дюйма на задней оси. В ходовой части применены койловеры и тормозные механизмы Wilwood, подвеска полностью независимая.



Переработанный интерьер получил цифровую панель приборов, новую отделку с подсветкой, электростеклоподъёмники и четыре раздельных кресла Scat Procar.



Штатный силовой агрегат заменён на V8 от Chevrolet объёмом 6.7 литра, также глубоко переработанный. Помимо новых валов, поршней и коллекторов, мотор снабдили системой турбонаддува, что повысило отдачу до 1000 л. с. Внушительную часть своего времени создатель рестомода потратил на специфический дизайн моторного отсека. Хотя загляните и под днище машины — туда тоже душа вложена! Двигатель работает с автоматической коробкой. Привод на заднюю ось.



Рестомод называют одной из самых известных кастомных машин Австралии. По мнению аукционистов, на его стоимость влияют не только победы на выставках, но и появление на обложках тематических журналов.