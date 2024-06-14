Роскошный рестмод австралийского Holden HQ Statesman 1974 года выставили на продажу

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На одной из австралийских онлайн-площадок выставлен на торги примечательный рестомод на базе Holden HQ Statesman, выпущенный в 1974 году и полностью переделанный. Продавцы утверждают, что незатронутым не остался, по сути, ни один компонент автомобиля. Ценовых ожиданий аукционисты не озвучивают, но четырёхдверка с 1000-сильным мотором, собравшая в Австралии множество наград на тематических выставках, может уйти за шестизначную сумму.
Марку Statesman создала австралийская компания Holden. С 1971 года под этим брендом продавались люксовые модели, и седан HQ стал одной из первых. Создатель рестомода взялся за проект с расчётом построить современную версию австралийской модели из прошлого и в итоге потратил на автомобиль пять лет своей жизни.
Кузов HQ Statesman сохранил узнаваемые очертания, но при этом стал выглядеть чуть более плавно и современно за счёт ряда модифицированных кузовных панелей, нового капота, диодной оптики и других бамперов. Рестомод окрашен в оттенок из официального каталога Range Rover и полностью лишён традиционного для того времени хрома. Седан базируется на сверхшироких колёсных дисках на 20 дюймов спереди и 22 дюйма на задней оси. В ходовой части применены койловеры и тормозные механизмы Wilwood, подвеска полностью независимая.
Переработанный интерьер получил цифровую панель приборов, новую отделку с подсветкой, электростеклоподъёмники и четыре раздельных кресла Scat Procar.
Штатный силовой агрегат заменён на V8 от Chevrolet объёмом 6.7 литра, также глубоко переработанный. Помимо новых валов, поршней и коллекторов, мотор снабдили системой турбонаддува, что повысило отдачу до 1000 л. с. Внушительную часть своего времени создатель рестомода потратил на специфический дизайн моторного отсека. Хотя загляните и под днище машины — туда тоже душа вложена! Двигатель работает с автоматической коробкой. Привод на заднюю ось.
Рестомод называют одной из самых известных кастомных машин Австралии. По мнению аукционистов, на его стоимость влияют не только победы на выставках, но и появление на обложках тематических журналов.
Кузов HQ Statesman сохранил узнаваемые очертания, но при этом стал выглядеть чуть более плавно и современно за счёт ряда модифицированных кузовных панелей, нового капота, диодной оптики и других бамперов. Рестомод окрашен в оттенок из официального каталога Range Rover и полностью лишён традиционного для того времени хрома. Седан базируется на сверхшироких колёсных дисках на 20 дюймов спереди и 22 дюйма на задней оси. В ходовой части применены койловеры и тормозные механизмы Wilwood, подвеска полностью независимая.
Переработанный интерьер получил цифровую панель приборов, новую отделку с подсветкой, электростеклоподъёмники и четыре раздельных кресла Scat Procar.
Штатный силовой агрегат заменён на V8 от Chevrolet объёмом 6.7 литра, также глубоко переработанный. Помимо новых валов, поршней и коллекторов, мотор снабдили системой турбонаддува, что повысило отдачу до 1000 л. с. Внушительную часть своего времени создатель рестомода потратил на специфический дизайн моторного отсека. Хотя загляните и под днище машины — туда тоже душа вложена! Двигатель работает с автоматической коробкой. Привод на заднюю ось.
Рестомод называют одной из самых известных кастомных машин Австралии. По мнению аукционистов, на его стоимость влияют не только победы на выставках, но и появление на обложках тематических журналов.
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