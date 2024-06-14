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Роскошный рестмод австралийского Holden HQ Statesman 1974 года выставили на продажу

Роскошный рестмод австралийского Holden HQ Statesman 1974 года выставили на продажу

Автор:
14 июня 2024 16:44
Сообщество : Автомир
Метки: Holden   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   рестмод   
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На одной из австралийских онлайн-площадок выставлен на торги примечательный рестомод на базе Holden HQ Statesman, выпущенный в 1974 году и полностью переделанный. Продавцы утверждают, что незатронутым не остался, по сути, ни один компонент автомобиля. Ценовых ожиданий аукционисты не озвучивают, но четырёхдверка с 1000-сильным мотором, собравшая в Австралии множество наград на тематических выставках, может уйти за шестизначную сумму.

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Метки: Holden   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   рестмод   
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Добрый Бабайка
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