Остров Святой Елены – австралийский Алькатрас

В центре национального парка Брисбена есть руины собственного Алькатраса.
Остров Святой Елены, расположенный в пяти километрах от устья реки Брисбен и в 30 минутах езды на катере от прибрежного пригорода Мэнли, является памятником и мемориалом неоднозначной истории Брисбена. На протяжении веков коренной народ квандамука называл его Нугун. Но в 1867-1933 годах здесь находилась печально известная тюрьма строгого режима.
Кажущаяся небылицей история о названии острова Святой Елены начинается с воина-аборигена по имени Эйлоп. Прозванный англичанами Наполеоном из-за своего маленького роста, он был обвинён в краже и сослан на остров, который в 1827 году был известен как Второй Зелёный остров. Находчивый и деятельный Эйлоп за три дня построил каноэ и сбежал обратно на материк.
Легенда о его изгнании и побеге распространилась по всей колонии. Хотя настоящий Наполеон Бонапарт отбывал ссылку на совсем другом острове Святой Елены, благодаря рассказу его однофамильца остров-тюрьма Брисбена впоследствии тоже стал называться Святой Еленой.
Но символичное романтическое название не значит, что жизнь его обитателей была лёгкой.
Порка была обычным делом, как и мучительные эпизоды длительного содержания в одиночной камере. Заключённые-аборигены страдали от последствий сегрегации и существовали в условиях постоянного жестокого обращения.
Подобно печально известному Алькатрасу, тюрьма Святой Елены предназначалась для содержания худших из худших преступников на небольшом клочке суши. Побег исключали не только воды, но и акулы, выполняющие функции добровольных и очень опасных стражей. Тюрьма процветала за счёт принудительного использования труда заключённых. Прибыльные предприятия включали в себя кирпичный и сахарный завод и полноценный спектр сельскохозяйственных работ. Остров Святой Елены считался образцовой тюрьмой своего времени.
Сегодня от возведённых заключёнными зданий почти ничего не осталось. Только руины, построенные в основном из камня, собранного на мелководье залива Моретон, остаются суровым, но мрачновато-красивым и величественным напоминанием о печальном прошлом. Самым заметным и фотографируемым из них является собственно тюрьма, но и безымянные могилы на тюремном кладбище, и остатки объектов колониальной промышленности также привлекают внимание и позволяют заглянуть в прошлое.
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