Остров Святой Елены – австралийский Алькатрас

Сегодня от возведённых заключёнными зданий почти ничего не осталось. Только руины, построенные в основном из камня, собранного на мелководье залива Моретон, остаются суровым, но мрачновато-красивым и величественным напоминанием о печальном прошлом. Самым заметным и фотографируемым из них является собственно тюрьма, но и безымянные могилы на тюремном кладбище, и остатки объектов колониальной промышленности также привлекают внимание и позволяют заглянуть в прошлое.